Végveszélyben Magyarország legendás gyára, azonnali döntés kell a kormánytól: május végégig maradt idő – 550 család megélhetése a tét

A kormányszóvivő hangsúlyozta: mivel ezen eszközöket közpénzből finanszírozzák, működésük minden elemének indokoltnak, ellenőrizhetőnek és nyilvánosan elszámolhatónak kell lennie. Ez alapján felülvizsgálják a Dunaferr adás-vételeinek és bezárásának körülményeit is.

Innentől tilos a luxus és az esztelen költekezés

A vizsgálat céljaként Magyar Éva említette, hogy a beszerzés, az üzemeltetés és a használat megfelelt-e a közérdeknek, a honvédelmi szükségszerűségnek és a költséghatékonyságnak. Jelezte, hogy a kormány széleskörű egyeztetést indít az önkormányzatok pénzügyi és költségvetési helyzetéről, minden érdemi szakmai javaslatot megvizsgálva.

Megemlítette, hogy a felülvizsgálat nem jelentheti a hatályos fizetési kötelezettségek elmulasztását. Közölte azt is, hogy a kabinet döntött az Orbán-kormány idején megrendelt, de eddig titkosan kezelt, egészségügyi megszorításokról szóló dokumentumokat, mert azokat nem szabad eltitkolni az emberek elől.

Új eljárások a Dunaferr ügyében

Emellett teljes körű átvilágítást indít az egykori építésügyi tárca által a most zárult parlamenti ciklus ideje alatt leállított beruházások ügyében, mert az embereknek és a településeknek joguk van tudni, „kik és miért lettek kárvallottjai Lázár János tevékenységének", és mennyi uniós forrástól esett el emiatt a költségvetés és az ország. Szondi Vanda tájékoztatása szerint a kormány

áttekinti a diplomataútlevelek szabályozását

és ezek elmúlt években alkalmazott kiadási gyakorlatát.

Közlése szerint jelenleg több mint ezer ilyen dokumentum van forgalomban indokolatlanul. A cél annak tisztázása, hogy a diplomataútlevelek kiadása minden esetben megfelelt-e az eredeti diplomáciai rendeltetésnek és a közérdeknek - közölte, az átláthatóság és a feladathoz rendeltség szempontjainak érvényesítését nevezve célnak.