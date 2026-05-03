Mindenki készüljön fel rá, megváltozik az elektromos autózás Magyarországon: új rendszer jöhet, már nem adnának támogatást – pontosan leírták az ösztönzőket

Az elektromos autózás fordulópont előtt áll Magyarországon a Magyar Mérnöki Kamara elektromobilitásról készített tanulmánya szerint, ami átfogó elemzést nyújt a hazai és nemzetközi szabályozási környezetről, a járműállomány alakulásáról, valamint az elektromos közlekedés valós környezeti hatásairól.

Az elektromos autózás terén Magyarország nemcsak követője, de alakítója is lehet a trendeknek / Fotó: ANP via AFP

A testület egy olyan integrált ösztönzőmodellt javasol, ami egyszerre szolgálja a környezeti célokat, a gazdasági fenntarthatóságot és a társadalmi igazságosságot. A Magyar Mérnöki Kamara közleménye hangsúlyozza, hogy a szakmai anyag szerint megfelelő stratégiai irány mellett Magyarország nemcsak követője, hanem alakítója is lehet az elektromobilitási trendeknek a régióban.

A kamara azt szeretné, ha a tanulmány megállapításai alapján szakmai párbeszéd induljon, ami hozzájárul egy hosszú távon működőképes, fenntartható mobilitási rendszer kialakításához.

Gyorsan jelentkezik az elektromos autózás előnye

Az egyik legfontosabb megállapítás szerint az elektromos járművekől csak teljes életciklusuk vizsgálata ad reális képet, ami a gyártástól a használatán át az újrahasznosításig tartó folyamatokat is figyelembe veszi. Ugyanakkor a tanulmány arra is rámutat, hogy

bár a gyártási szakasz energiaigénye magasabb, a használat során jelentkező alacsony kibocsátás rövid időn belül kiegyenlíti ezt a különbséget, így hosszú távon egyértelmű környezeti előny mutatható ki.

A kamara szerint az elektromobilitás nem önálló technológiai kérdés, hanem az energiarendszerrel, és a közlekedési infrastruktúrával szorosan összekapcsolódó komplex rendszer.

A tanulmány arra is rámutat, hogy Magyarországon az elektromos autózás kedvező helyzetben van a régióban, de a további fejlődéshez szemléletváltásra van szükség. Ugyanis a jelenlegi ösztönzők elsősorban az elektromos autók megvásárlását támogatják, miközben a jövőben a tényleges használat és a mérhető környezeti hatás kerülhet a középpontba. A dokumentum szerint a hosszú távon fenntartható fejlődést nem a támogatások nagysága, hanem azok célzottsága és hatékonysága határozza meg.