Majdnem minden boltra érvényes egy tartozéklista – vásárlóként is érdemes figyelni rá, kisebb eséllyel vernek át

Bár Magyarországon szigorú fogyasztóvédelmi szabályok védik a vásárlókat, még így is előfordulhatnak hibák vagy akár tudatos visszaélések a kereskedelemben. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság szerint azonban vannak olyan alapvető jelek, amelyekből a vásárlók könnyen felismerhetik, hogy egy üzlet szabályosan működik-e. Ezekre különösen akkor érdemes figyelni, ha élelmiszerboltban járunk.
VG
2026.05.24, 17:49
Frissítve: 2026.05.24, 18:46

A hatóság hangsúlyozza: nemcsak a vállalkozásoknak kell tisztában lenniük kötelezettségeikkel, hanem a fogyasztóknak is érdemes tudatosabban vásárolniuk. Ez különösen igaz az élelmiszerüzletekre, ahol a mindennapi bevásárlások során szinte mindenki találkozik akciókkal, árkedvezményekkel és különféle tájékoztatásokkal – írja a Origo.

élelmiszer
Vannak olyan kötelező elemek, melyekre a vásárlóknak a kiskereskedelemben, különösen élelmiszerboltban járva érdemes figyelniük, mert ha ezek megvannak, kisebb az esélye, hogy átverés áldozatai legyenek / Fotó: Havran Zoltán (illusztráció)

Az árakat egyértelműen fel kell tüntetni az élelmiszerboltokban is

A lap a hatósági összegzés alapján arról ír, hogy az egyik legfontosabb szabály az árak világos feltüntetése. Az üzletek kötelesek az eladási árat, az egységárat és a szolgáltatások díját jól láthatóan, könnyen olvasható módon kiírni. Az árakat forintban kell megadni, és azoknak minden kötelező terhet – például az áfát – tartalmazniuk kell.

Ezért kiemelt figyelmet fordítanak az akciós árak ellenőrzésére is, hiszen a vásárlók jelentős része kifejezetten a kedvezmények alapján dönt.

A szabályok szerint az üzleteknek fel kell tüntetniük az akciót megelőző 30 nap legalacsonyabb árát is, ehhez viszonyítva kell kiszámolni a kedvezmény mértékét.

A hatóság szerint különösen problémás lehet, amikor egy korábbi akcióra újabb kedvezményt építenek rá. Ilyenkor az új kampány előtt érvényes legalacsonyabb ár számít hivatalos bázisárnak.

Nem csak az árak számítanak

A fogyasztóvédelmi ellenőrzéseken nemcsak az árfeltüntetést vizsgálják. Több olyan alapvető követelmény is van, amelyet minden üzletnek teljesítenie kell, és amelyek meglétére érdemes a vásárlóknak is figyelniük.

Ilyen például:

  • a nyitvatartási idő jól látható feltüntetése,
  • a vásárlók könyvének könnyű hozzáférhetősége,
  • a panaszkezelés szabályos működése,
  • a békéltető testületekről szóló tájékoztatás,
  • a biztonsági szolgálatok adatainak kihelyezése,
  • a nyugta- vagy számlaadás biztosítása,
  • az elektronikus fizetési lehetőség folyamatos elérhetősége,
  • valamint a hiteles mérlegek használata.

Az élelmiszert árusító üzletekben emellett ellenőrző mérleget is ki kell helyezni, különösen a lédig zöldség- és gyümölcsrészlegeken, hogy a vásárlók maguk is ellenőrizhessék a lemért termékek súlyát.

A cikk szerint a fogyasztók sok kellemetlenséget elkerülhetnek, ha figyelnek ezekre az alapvető részletekre vásárlás közben. Egy szabályosan működő üzletben ugyanis az információk jól láthatók, az árak egyértelműek, és a vásárlói jogok gyakorlásához szükséges feltételek is biztosítottak.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
