Majdnem minden boltra érvényes egy tartozéklista – vásárlóként is érdemes figyelni rá, kisebb eséllyel vernek át

A hatóság hangsúlyozza: nemcsak a vállalkozásoknak kell tisztában lenniük kötelezettségeikkel, hanem a fogyasztóknak is érdemes tudatosabban vásárolniuk. Ez különösen igaz az élelmiszerüzletekre, ahol a mindennapi bevásárlások során szinte mindenki találkozik akciókkal, árkedvezményekkel és különféle tájékoztatásokkal – írja a Origo.

Vannak olyan kötelező elemek, melyekre a vásárlóknak a kiskereskedelemben, különösen élelmiszerboltban járva érdemes figyelniük, mert ha ezek megvannak, kisebb az esélye, hogy átverés áldozatai legyenek / Fotó: Havran Zoltán (illusztráció)

Az árakat egyértelműen fel kell tüntetni az élelmiszerboltokban is

A lap a hatósági összegzés alapján arról ír, hogy az egyik legfontosabb szabály az árak világos feltüntetése. Az üzletek kötelesek az eladási árat, az egységárat és a szolgáltatások díját jól láthatóan, könnyen olvasható módon kiírni. Az árakat forintban kell megadni, és azoknak minden kötelező terhet – például az áfát – tartalmazniuk kell.

Ezért kiemelt figyelmet fordítanak az akciós árak ellenőrzésére is, hiszen a vásárlók jelentős része kifejezetten a kedvezmények alapján dönt.

A szabályok szerint az üzleteknek fel kell tüntetniük az akciót megelőző 30 nap legalacsonyabb árát is, ehhez viszonyítva kell kiszámolni a kedvezmény mértékét.

A hatóság szerint különösen problémás lehet, amikor egy korábbi akcióra újabb kedvezményt építenek rá. Ilyenkor az új kampány előtt érvényes legalacsonyabb ár számít hivatalos bázisárnak.

Nem csak az árak számítanak

A fogyasztóvédelmi ellenőrzéseken nemcsak az árfeltüntetést vizsgálják. Több olyan alapvető követelmény is van, amelyet minden üzletnek teljesítenie kell, és amelyek meglétére érdemes a vásárlóknak is figyelniük.

Ilyen például:

a nyitvatartási idő jól látható feltüntetése,

a vásárlók könyvének könnyű hozzáférhetősége,

a panaszkezelés szabályos működése,

a békéltető testületekről szóló tájékoztatás,

a biztonsági szolgálatok adatainak kihelyezése,

a nyugta- vagy számlaadás biztosítása,

az elektronikus fizetési lehetőség folyamatos elérhetősége,

valamint a hiteles mérlegek használata.

Az élelmiszert árusító üzletekben emellett ellenőrző mérleget is ki kell helyezni, különösen a lédig zöldség- és gyümölcsrészlegeken, hogy a vásárlók maguk is ellenőrizhessék a lemért termékek súlyát.