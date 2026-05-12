Ez már Lázár János hagyatéka: elkerülőt kaphat egy magyar kisváros
A nyírbátori elkerülő út építésére írt ki közbeszerzést az Építési és Közlekedési Minsztérium – derül ki az uniós közbeszerzési értesítőből, amit a Magyar Építők vett észre.
A nyírbátori elkerülő útról
A lap kiemeli, hogy Nyírbátor ma is több, mint 10 ezer lakosú kisváros, amely az Északkelet-Nyírség történeti és gazdasági központja, és ahol a jó vasúti ellátottság miatt az ipari tevékenység is jelentős.
A várost keresztülszelő 471-es számú főút tulajdonképpen egy kereskedelmi tengelyként működik Debrecen és Mátészalka között, a forgalmat pedig az országhatár közelsége is növeli, mivel az útvonal közvetlen összeköttetést biztosít a szomszédos Ukrajnával.
A jelentős közúti forgalom miatt döntött a kormány az U alakú elkerülőút kivitelezéséről.
Ennek értelmében
- megépülnek Nyírbátor délikeleti, valamint nyugati elkerülő útjai,
- a kivitelezési munkákra két év áll rendelkezésre.
A jelentkezők pályázatait június 10-ig várja a kormány.
A délkeleti elkerülő út
A 471-es főút Nyírbátort délról és keletről elkerülő szakasza az 50+320 kilométerszelvénynél lévő körforgalomtól indul, majd nagyrészt az előzetes tanulmányterv szerinti nyomvonalat követve halad, és éri el a lakott területi tervezett körforgalom térségét. Innen mintegy egy kilométert halad a meglévő 4915-es összekötő út nyomvonalán (ennek burkolatát és paramétereit is fejleszteni kell), egészen egy tervezett, harmadik körforgalomig.
Az összesen mintegy 7,4 kilométer hosszúságú, 2-szer 1 sávos, új nyomvonalú főúti szakasz külön szintben keresztezi a Debrecen–Nyírbátor–Mátészalka, illetve a Nyíregyháza–Mátészalka vasútvonalakat. A tervek szerint ez egy 51,45 méteres felszerkezeti hosszúságú, kétnyílású híddal lesz megoldott.
Ezután az új út egyenesen haladva éri el a 471-es főút tervezett végcsomópontját, ahol egy körforgalomhoz a nemrég megépült Ipari feltáró út is csatlakozik.
A tervekben az útszakasz, valamint a híd mellett szó esik még 4 körforgalom, 2 autóbuszöböl, valamint kerékpárút kiépítéséről, továbbá járdakorrekcióról is.
A nyugati elkerülőút
A 493-as főút Nyírbátort nyugatról kerülő, új szakasza a 17+363 kilométerszelvény újonnan építendő, háromágú körforgalmától indul, és a 47+996 kilométerszelvénynél éri el végcsomópontját, ahol a 471-es út korrekciójával kialakított körforgalmú csomópontban végződik.
Az összesen mintegy 4,9 kilométer hosszúságú, 2-szer 1 sávos, új nyomvonalú főúti szakasz érinti a Nyíregyháza–Mátészalka–Zajta MÁV-vasútvonalat, amelyet a közvetlenül mellette futó 4911-es út kötöttsége miatt külön szintben, híddal keresztez, amely 55,30 méteres felszerkezeti hosszúságú, szintén kétnyílású, vasbetongerendás szerkezetű lesz.
A nyugati elkerülőút teljes szakaszán ezenkívül megépül majd 4 körforgalom, egy pár autóbuszöböl, illetve kerékpárút, továbbá szükség lesz járdakorrekciókra is.