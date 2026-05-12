A nyírbátori elkerülő út építésére írt ki közbeszerzést az Építési és Közlekedési Minsztérium – derül ki az uniós közbeszerzési értesítőből, amit a Magyar Építők vett észre.

Ez már Lázár János hagyatéka: elkerülőt kaphat egy magyar kisváros / Fotó: Facebook / Építési és Közlekedési Minisztérium

A nyírbátori elkerülő útról

A lap kiemeli, hogy Nyírbátor ma is több, mint 10 ezer lakosú kisváros, amely az Északkelet-Nyírség történeti és gazdasági központja, és ahol a jó vasúti ellátottság miatt az ipari tevékenység is jelentős.

A várost keresztülszelő 471-es számú főút tulajdonképpen egy kereskedelmi tengelyként működik Debrecen és Mátészalka között, a forgalmat pedig az országhatár közelsége is növeli, mivel az útvonal közvetlen összeköttetést biztosít a szomszédos Ukrajnával.

A jelentős közúti forgalom miatt döntött a kormány az U alakú elkerülőút kivitelezéséről.

Ennek értelmében

megépülnek Nyírbátor délikeleti, valamint nyugati elkerülő útjai,

a kivitelezési munkákra két év áll rendelkezésre.

A jelentkezők pályázatait június 10-ig várja a kormány.

A délkeleti elkerülő út

A 471-es főút Nyírbátort délról és keletről elkerülő szakasza az 50+320 kilométerszelvénynél lévő körforgalomtól indul, majd nagyrészt az előzetes tanulmányterv szerinti nyomvonalat követve halad, és éri el a lakott területi tervezett körforgalom térségét. Innen mintegy egy kilométert halad a meglévő 4915-es összekötő út nyomvonalán (ennek burkolatát és paramétereit is fejleszteni kell), egészen egy tervezett, harmadik körforgalomig.

Az összesen mintegy 7,4 kilométer hosszúságú, 2-szer 1 sávos, új nyomvonalú főúti szakasz külön szintben keresztezi a Debrecen–Nyírbátor–Mátészalka, illetve a Nyíregyháza–Mátészalka vasútvonalakat. A tervek szerint ez egy 51,45 méteres felszerkezeti hosszúságú, kétnyílású híddal lesz megoldott.

Ezután az új út egyenesen haladva éri el a 471-es főút tervezett végcsomópontját, ahol egy körforgalomhoz a nemrég megépült Ipari feltáró út is csatlakozik.

A tervekben az útszakasz, valamint a híd mellett szó esik még 4 körforgalom, 2 autóbuszöböl, valamint kerékpárút kiépítéséről, továbbá járdakorrekcióról is.