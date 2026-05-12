Deviza
EUR/HUF357,02 +0,36% USD/HUF303,95 +0,64% GBP/HUF411,18 +0,08% CHF/HUF389,26 +0,31% PLN/HUF84,03 +0,16% RON/HUF68,48 +0,22% CZK/HUF14,68 +0,36% EUR/HUF357,02 +0,36% USD/HUF303,95 +0,64% GBP/HUF411,18 +0,08% CHF/HUF389,26 +0,31% PLN/HUF84,03 +0,16% RON/HUF68,48 +0,22% CZK/HUF14,68 +0,36%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX133 794,72 -0,35% MTELEKOM2 406 -0,17% MOL4 126 +0,48% OTP42 380 -0,47% RICHTER12 480 -0,96% OPUS300,5 -3,83% ANY7 590 +1,58% AUTOWALLIS148,5 -1,01% WABERERS4 700 -0,85% BUMIX9 181,04 +0,65% CETOP4 508,2 +0,78% CETOP NTR2 813,39 -0,7% BUX133 794,72 -0,35% MTELEKOM2 406 -0,17% MOL4 126 +0,48% OTP42 380 -0,47% RICHTER12 480 -0,96% OPUS300,5 -3,83% ANY7 590 +1,58% AUTOWALLIS148,5 -1,01% WABERERS4 700 -0,85% BUMIX9 181,04 +0,65% CETOP4 508,2 +0,78% CETOP NTR2 813,39 -0,7%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Nyírbátor
útépítés
beruházás

Ez már Lázár János hagyatéka: elkerülőt kaphat egy magyar kisváros

Bár az új kormány május 12-én alakul meg hivatalosan, előfordulhat, hogy több beruházásra még az előző szaktárca írta ki a felhívást a lebonyolításra. Ilyen a nyírbátori elkerülő út építése, amelynek közbeszerzése csak most jelent meg az uniós közbeszerzési értesítőben.
Nagy Krisztián
2026.05.12, 09:51
Frissítve: 2026.05.12, 10:51

A nyírbátori elkerülő út építésére írt ki közbeszerzést az Építési és Közlekedési Minsztérium – derül ki az uniós közbeszerzési értesítőből, amit a Magyar Építők vett észre.

Ez már Lázár János hagyatéka: elkerülőt kaphat egy magyar kisváros
Ez már Lázár János hagyatéka: elkerülőt kaphat egy magyar kisváros / Fotó: Facebook / Építési és Közlekedési Minisztérium

A nyírbátori elkerülő útról

A lap kiemeli, hogy Nyírbátor ma is több, mint 10 ezer lakosú kisváros, amely az Északkelet-Nyírség történeti és gazdasági központja, és ahol a jó vasúti ellátottság miatt az ipari tevékenység is jelentős. 

A várost keresztülszelő 471-es számú főút tulajdonképpen egy kereskedelmi tengelyként működik Debrecen és Mátészalka között, a forgalmat pedig az országhatár közelsége is növeli, mivel az útvonal közvetlen összeköttetést biztosít a szomszédos Ukrajnával.

A jelentős közúti forgalom miatt döntött a kormány az U alakú elkerülőút kivitelezéséről. 

Ennek értelmében

  • megépülnek Nyírbátor délikeleti, valamint nyugati elkerülő útjai,
  • a kivitelezési munkákra két év áll rendelkezésre.

A jelentkezők pályázatait június 10-ig várja a kormány.

A délkeleti elkerülő út

A 471-es főút Nyírbátort délról és keletről elkerülő szakasza az 50+320 kilométerszelvénynél lévő körforgalomtól indul, majd nagyrészt az előzetes tanulmányterv szerinti nyomvonalat követve halad, és éri el a lakott területi tervezett körforgalom térségét. Innen mintegy egy kilométert halad a meglévő 4915-es összekötő út nyomvonalán (ennek burkolatát és paramétereit is fejleszteni kell), egészen egy tervezett, harmadik körforgalomig. 

Az összesen mintegy 7,4 kilométer hosszúságú, 2-szer 1 sávos, új nyomvonalú főúti szakasz külön szintben keresztezi a Debrecen–Nyírbátor–Mátészalka, illetve a Nyíregyháza–Mátészalka vasútvonalakat. A tervek szerint ez egy 51,45 méteres felszerkezeti hosszúságú, kétnyílású híddal lesz megoldott.

Ezután az új út egyenesen haladva éri el a 471-es főút tervezett végcsomópontját, ahol egy körforgalomhoz a nemrég megépült Ipari feltáró út is csatlakozik.

A tervekben az útszakasz, valamint a híd mellett szó esik még 4 körforgalom, 2 autóbuszöböl, valamint kerékpárút kiépítéséről, továbbá járdakorrekcióról is.

A nyugati elkerülőút

A 493-as főút Nyírbátort nyugatról kerülő, új szakasza a 17+363 kilométerszelvény újonnan építendő, háromágú körforgalmától indul, és a 47+996 kilométerszelvénynél éri el végcsomópontját, ahol a 471-es út korrekciójával kialakított körforgalmú csomópontban végződik.

Az összesen mintegy 4,9 kilométer hosszúságú, 2-szer 1 sávos, új nyomvonalú főúti szakasz érinti a Nyíregyháza–Mátészalka–Zajta MÁV-vasútvonalat, amelyet a közvetlenül mellette futó 4911-es út kötöttsége miatt külön szintben, híddal keresztez, amely 55,30 méteres felszerkezeti hosszúságú, szintén kétnyílású, vasbetongerendás szerkezetű lesz. 

A nyugati elkerülőút teljes szakaszán ezenkívül megépül majd 4  körforgalom, egy pár autóbuszöböl, illetve kerékpárút, továbbá szükség lesz járdakorrekciókra is.

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu