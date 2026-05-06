Hiába szárnyalt az Erste az új hiteleknél, az extraprofitadó letörte az eredményét – ezt várja az új kormánytól a pénzintézet

Az idei első negyedévben is kitartott a lendület a tavaly felpörgő lakossági- és vállalati hitelezésben. Az Erste Banknál az újonnan kihelyezett lakossági hitelek volumene a 2026 első három hónapjában 74 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit, míg a vállalkozások esetében a növekedés 70 százalékos volt. A bank az időszakot 5 milliárd forint adózás utáni veszteséggel zárta, szemben az előző év azonos időszakának 20 milliárd forintos nyereségével, elsősorban az extraprofitadóra vonatkozó új előírások miatt – derült ki a pénzintézet csütörtöki sajtótájékoztatóján.

Jelasity Radován, az Erste elnök-vezérigazgatója ismertette, hogy az Erste Bank adózás előtti eredménye 2026 első negyedévében negatív lett, ami az extraprofitadó 26 milliárdos forintos emelkedésének (11 milliárd forintról 37 milliárd forintra) tudható be.

Ez a negatív eredmény 5,283 milliárd forintos veszteséget jelent.

A működéssel kapcsolatos kiadások 10 százalékkal emelkedtek éves összevetésben, amelyhez a személyi jellegű költségek és az egyéb adminisztratív kiadások emelkedése egyaránt hozzájárult. Az Erste működési eredménye 56 milliárd forint lett, míg 2025 azonos időszakában 57 milliárd forint volt. A költség/bevétel arány március végén 40 százalékon állt, szemben az egy évvel korábbi 37 százalékkal. Az adózás utáni eredmény 5 milliárd forintos veszteséget mutat, míg 2025 első negyedévét 20 milliárd forintos nyereséggel zárta a pénzintézet.

Ezt leszámítva a pénzintézet számai kedvezőek. Az állományi növekedést a jelzáloghitelek húzták, ebben a pénzintézet 119 százalékos emelkedést ért el 2025 első negyedévéhez képest. A személyi kölcsönök esetében ugyanez a növekmény 54 százalék volt. A célzott kört érintő támogatott hitelek folyósításánál 11 százalékos csökkenés történt, ugyanakkor a mikoritelek folyósítása 133 százalékkal emelkedett a tavalyi év első három hónapjához viszonyítva.

Az Erste Bank ügyfeleinek 77 százaléka digitálisan aktív, ez egy növekvő tendencia az elmúlt négy évet tekintve.

A bank által kezelt lakossági ügyfélvagyon 7700 milliárd fölé emelkedett, ezen belül 71 százalék a befektetések aránya. A TBSZ és NYESZ számlák tekintetében a bank piaci részesedése 35 százalék.