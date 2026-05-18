Deviza
EUR/HUF361,14 +0,04% USD/HUF310,08 -0,25% GBP/HUF414,77 +0,25% CHF/HUF394,94 +0,04% PLN/HUF85,06 +0,1% RON/HUF69,29 -0,07% CZK/HUF14,85 +0,03% EUR/HUF361,14 +0,04% USD/HUF310,08 -0,25% GBP/HUF414,77 +0,25% CHF/HUF394,94 +0,04% PLN/HUF85,06 +0,1% RON/HUF69,29 -0,07% CZK/HUF14,85 +0,03%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX130 954,83 -0,56% MTELEKOM2 520 +0,4% MOL3 982 -0,25% OTP40 970 -0,32% RICHTER12 320 -2,19% OPUS302,5 -1,49% ANY8 070 +1,61% AUTOWALLIS148 -0,68% WABERERS4 590 -1,53% BUMIX9 288,2 -0,03% CETOP4 472,41 -1,15% CETOP NTR2 816,23 +0,07% BUX130 954,83 -0,56% MTELEKOM2 520 +0,4% MOL3 982 -0,25% OTP40 970 -0,32% RICHTER12 320 -2,19% OPUS302,5 -1,49% ANY8 070 +1,61% AUTOWALLIS148 -0,68% WABERERS4 590 -1,53% BUMIX9 288,2 -0,03% CETOP4 472,41 -1,15% CETOP NTR2 816,23 +0,07%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
építőipar
Budapest
Erzsébet híd

Napi százezer autó halad át rajta, már nem lehetett tovább várni: felújítják a budapesti hidat – csaknem húsz métert vesznek ki belőle, kritikus pontokat érint a csere

Közbeszerzési eljárás indult az Erzsébet híd budai lehajtóin található dilatációs szerkezetek cseréjére – a munkálatokat 2026 novemberéig kell befejezni. A projekt a Rudas fürdő és az Attila út felé vezető ágakat érinti, és a tavalyi fődilatáció-csere szerves folytatása.
VG
2026.05.18, 13:38
Frissítve: 2026.05.18, 13:47

A napokban közzétett közbeszerzési felhívás értelmében folytatódik az Erzsébet híd dilatációs szerkezeteinek felújítása: a harmadik ütem a budai lehajtókat érinti. A B-916 jelű lehajtón két ponton, a Rudas fürdő felé vezető ág végén lévő B jelű és az Attila út, Krisztinaváros irányába tartó C jelű dilatációnál 16,8 méternyi elhasználódott szerkezetet cserélnek le – írja a Magyar Építők.

_MOR9223 Újabb ütembe lép az Erzsébet híd felújítása: most a budai lehajtók kerülnek sorra
Folytatódik az Erzsébet híd dilatációcseréje / Fotó: Móricz István

A jelenleg beépített, egylamellás PD85-ös típusú elemek mindössze plusz-mínusz 40 milliméteres mozgási kapacitással rendelkeznek; helyükre tartósabb, korszerű megoldások kerülnek. A kivitelezőnek 2026. november 15-ig kell elvégeznie a teljes munkát, amelynek részeként a vízelvezető rendszert is megújítják: a keresztirányú mélyvonalba burkolatszivárgót építenek be, a vizet a meglévő csepegtetők vezetik ki.

A felújítás előzménye, hogy 2025-ben a hídfőknél elhelyezkedő fődilatációkat már kicserélték: az elhasználódott acélprofilok helyére nagyobb terhelhetőségű szerkezetek kerültek, amelyek egyúttal érzékelhetően csökkentették az áthaladás zajszintjét is.

Az évtizedek során számos kisebb karbantartási munka folyt az Erzsébet hídon

Az 1964-ben felavatott Erzsébet híd Sávoly Pál tervei alapján, modern kábelhídként váltotta fel az eredeti, a második világháborúban elpusztult szerkezetet. Tartórendszerét oldalanként 61-61 kábel alkotja, amelyek egy merevített acélszerkezetet tartanak – ez utóbbi közvetlenül hordozza az útpályát.

Bár az újjáépített híd teherbírása felülmúlja az eredetiét, acélfelhasználása mindössze annak felét teszi ki. A mára 62 éves szerkezeten az évtizedek során számos kisebb karbantartási munkát végeztek, ilyen volt az 1997–98-as állagmegóvás, valamint a 2004-es és 2013-as feljárófelújítás. A dilatációs szerkezetek teljeskörű cseréje azonban csak a 2020-as évek közepén került napirendre mint a híd karbantartásának egyik legfontosabb feladata.

Petőfi híd: átfogó felújítást kap

A Petőfi híd felújításának tervezésére írt ki közbeszerzési eljárást a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. A megrendelő elvárása a híd 1937-es arculatának visszaállítása. A híd a város egyik legforgalmasabb átkelője, naponta kilencven-százezer jármű halad át rajta. A Petőfi híd teljes hossza 500 méter, felülete 14 415 négyzetméter.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu