Gordon Ramsay emberei érkeznek Budapestre: London elitkonyháiból igazoltak a brit sztárséf magyarországi étterméhez

A Gordon Ramsay nevével fémjelzett étterem a Dorothea Hotelben nyílik meg a belvárosban, és a nemzetközi lánc grillközpontú koncepcióját hozza el Budapestre. A szálloda bejelentése szerint a projekt vezetésére olyan szakembereket választottak, akik korábban londoni és közel-keleti luxusszállodákban, illetve fine dining éttermekben dolgoztak.

A Gordon Ramsay nevével fémjelzett étterem vélhetően nyáron nyílik majd / Fotó: Dorothea Hotel

Michelin-csillagos konyhák után Budapest

A Chef de Cuisine pozíciót Katona András tölti be, aki közel húszéves nemzetközi tapasztalattal érkezik a projekthez. Pályafutásának jelentős részét Londonban töltötte, ahol több ismert szállodában és étteremben dolgozott.

Korábbi munkahelyei között szerepel az egy Michelin-csillagos Galvin at Windows, a Corinthia Hotel London, valamint a The Savoy London is. Emellett szakmai gyakorlatot szerzett a három Michelin-csillagos Restaurant Gordon Ramsay konyháján is.

A budapesti étteremben Katona András feladata lesz a konyhai működés kialakítása és a csapat vezetése a nyitás előtti időszakban.

Világszenzáció: kiderült, miért járhatott hazánkban Gordon Ramsay – magyar luxushotellel kötött szerződést, megszólalt a sztárséf is A Dorothea Hotel és a Gordon Ramsay Restaurants stratégiai együttműködést kötött, így 2026 nyarán Budapesten nyílik meg a közép-európai régió első Gordon Ramsay Bar & Grill étterme. A világhírű séf érkezése tovább erősítheti a főváros gasztronómiai vonzerejét, hiszen a koncepció a Ramsay-féle nemzetközi stílust és a prémium magyar alapanyagokat ötvözi majd. A sztárséfet a hét végén látták már egy hotel rooftop bárjában, ám úgy hírlett, fiát és annak baráti társaságát kísérte el fővárosunkba.

A Közel-Keletről érkezik az étterem igazgatója

Az étterem igazgatói pozícióját Ivanov Lilla kapta meg, aki több mint 15 éves vezetői tapasztalattal rendelkezik a nemzetközi vendéglátásban.

Karrierjét szintén Londonban, a The Savoy London szállodában kezdte, később pedig az Egyesült Királyság mellett a GCC-régióban – vagyis az Öböl menti országokban – dolgozott különböző vendéglátóipari projektekben.