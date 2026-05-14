Távlati cél az euró bevezetése, de a piacok már árazzák – ez várhat a befektetőkre Magyarországon

Habár az euró bevezetése Magyarországon nem rövidtávú cél, a piacok már most árazzák az ehhez vezető hiteles konvergenciafolyamat lehetőségét. Az MBH Befektetési Bank friss elemzése szerint egy hiteles eurókonvergencia‑pálya esetén a hosszú lejáratú magyar állampapírok hozamfelára érdemben szűkülhet az eurózónás szintekhez képest, ami a hozamcsökkenésen keresztül akár 7–8 százalékos árfolyamnyereséget is eredményezhet a befektetők számára, már jóval azelőtt, hogy az euró ténylegesen bevezetnék hazánkban.

Az új kormány célja az euró mielőbbi bevezetése / Fotó: Shutterstock

Az MBH Befektetési Bank elemzése hangsúlyozza, hogy az euróbevezetés nem önmagában esemény, hanem egy többéves folyamat, amelynek során csökkenhet az országkockázat, szűkülhetnek a hozamfelárak, és mérséklődhet a devizakockázat. A befektetők általában nem a hivatalos céldátumot, hanem az elköteleződés hitelességét árazzák, ahogy azt Horvátoszág példája is jól mutatta.

„A piac nem az euró tényleges bevezetésére vár, hanem arra, hogy a gazdaságpolitika egyértelműen és tartósan elinduljon ebbe az irányba. Egy hiteles konvergenciapálya már jóval a csatlakozás előtt képes jelentős hozamcsökkenést kiváltani” – emelte ki Radák Máté, az MBH Befektetési Bank bankpénzügyi elemzője.

A pénzintézet tanulmánya szerint a legnagyobb nyertesei egy ilyen folyamatnak a hosszú futamidejű, fix kamatozású államkötvények lehetnek. Egy 100 bázispontos hozamcsökkenés ezeknél akár 7–8 százalékos árfolyamemelkedést is eredményezhet, miközben a rövidebb lejáratok ennél jóval kisebb mértékben profitálnak. Az elemzés ugyanakkor arra is figyelmeztet, hogy az eurókonvergencia nem kockázatmentes befektetési történet. A folyamat hitelessége politikai, fiskális vagy inflációs okokból bármikor megkérdőjeleződhet, ami gyors korrekciót válthat ki a piacokon.

„Ez egy klasszikus high risk – high reward helyzet. Amíg a piac hisz a konvergenciában, addig jutalmazza azt, de a bizalom elvesztése esetén a pozitív átárazódás gyorsan visszafordulhat” – fűzte hozzá Radák Máté.

Az MBH Befektetési Bank elemzői szerint Magyarország eurócsatlakozása jelenleg inkább stratégiai opció, mint közeli cél, ugyanakkor már egy világos és következetes gazdaságpolitikai fordulat is számottevő befektetői érdeklődést és piaci átárazódást hozhat.