Így készítsük pénztárcánkat a nyárra: európai szinten még olcsó a magyar fagylalt, de a gyümölcs árát megdobta az iráni háború – a lángos is erősen drágul

A fagylalt és a lángos idén sem marad ki a nyári drágulási hullámból, ugyanakkor a két klasszikus strandétel mögött nagyon eltérő folyamatok húzódnak meg: miközben a fagylaltnál több fontos alapanyag ára csökkent, a lángosnál továbbra is a munkaerő- és működési költségek hajtják felfelé az árakat. A fagylalt esetében a tavalyi 500–650 forintos ársáv után idén jellemzően 600–700 forint közé emelkedhet egy gombóc ára Magyarországon. A legtöbb fagylaltozó a kereslet visszaesésétől tartva nem feltétlenül lépné át a lélektani 700 forintos határt, így inkább mérsékeltebb, 50–100 forintos emelkedés várható gombóconként – derült ki az Oeconomus elemzéséből.

A fagylaltozók számára az egyik legsúlyosabb gondot ma már a hazai gyümölcsök drágulása jelenti / Fotó: berni0004

Ebben szerepe van annak is, hogy több meghatározó alapanyag világpiaci ára kedvezőbben alakult az elmúlt időszakban. A tej világpiaci ára 2025 közepe óta csökken a bőséges európai kínálat miatt, ami lefelé húzta a tejszín és a vaj árát is. A KSH adatai szerint több tejtermék fogyasztói ára éves alapon 6–18 százalékkal mérséklődött. Hasonló trend látszik a cukornál is: a globális túlkínálat, a javuló kínai és thaiföldi termelési kilátások, valamint a kedvező brazíliai időjárás lefelé nyomta az árakat, a hazai fogyasztói árak pedig 2025 júliusától csökkenni kezdtek.

A csokoládés fagylaltok költségeit meghatározó kakaóbab ára szintén csökkent 2025 második felében.

Ez a hazai beszerzési árakban ugyan csak nagyjából féléves csúszással jelenhet meg, de a KSH adatai szerint a csokoládé és a kakaó inflációja már fokozatosan lassult, áprilisban pedig éves alapon már árcsökkenést is mértek.

Nem minden alapanyag lett azonban olcsóbb. A vanília világpiaci ára a 2024–2025-ös visszaesés után idén ismét emelkedni kezdett a madagaszkári termelési problémák miatt. A pisztácia piacán 2025-ben jelentős hiány alakult ki, az árak egy év alatt 30–35 százalékkal emelkedtek, majd 2026-ban az iráni exportzavarok és az erős kereslet miatt nyolcéves csúcsra kerültek. A mangó továbbra is rendkívül érzékeny az időjárási szélsőségekre és a szállítási problémákra: az El Nino, a hőhullámok és az ellátási gondok miatt Európában komoly drágulás alakult ki az elmúlt években, miközben a prémiumkereslet is erős maradt.