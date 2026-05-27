Így készítsük pénztárcánkat a nyárra: európai szinten még olcsó a magyar fagylalt, de a gyümölcs árát megdobta az iráni háború – a lángos is erősen drágul
A fagylalt és a lángos idén sem marad ki a nyári drágulási hullámból, ugyanakkor a két klasszikus strandétel mögött nagyon eltérő folyamatok húzódnak meg: miközben a fagylaltnál több fontos alapanyag ára csökkent, a lángosnál továbbra is a munkaerő- és működési költségek hajtják felfelé az árakat. A fagylalt esetében a tavalyi 500–650 forintos ársáv után idén jellemzően 600–700 forint közé emelkedhet egy gombóc ára Magyarországon. A legtöbb fagylaltozó a kereslet visszaesésétől tartva nem feltétlenül lépné át a lélektani 700 forintos határt, így inkább mérsékeltebb, 50–100 forintos emelkedés várható gombóconként – derült ki az Oeconomus elemzéséből.
Ebben szerepe van annak is, hogy több meghatározó alapanyag világpiaci ára kedvezőbben alakult az elmúlt időszakban. A tej világpiaci ára 2025 közepe óta csökken a bőséges európai kínálat miatt, ami lefelé húzta a tejszín és a vaj árát is. A KSH adatai szerint több tejtermék fogyasztói ára éves alapon 6–18 százalékkal mérséklődött. Hasonló trend látszik a cukornál is: a globális túlkínálat, a javuló kínai és thaiföldi termelési kilátások, valamint a kedvező brazíliai időjárás lefelé nyomta az árakat, a hazai fogyasztói árak pedig 2025 júliusától csökkenni kezdtek.
A csokoládés fagylaltok költségeit meghatározó kakaóbab ára szintén csökkent 2025 második felében.
Ez a hazai beszerzési árakban ugyan csak nagyjából féléves csúszással jelenhet meg, de a KSH adatai szerint a csokoládé és a kakaó inflációja már fokozatosan lassult, áprilisban pedig éves alapon már árcsökkenést is mértek.
Nem minden alapanyag lett azonban olcsóbb. A vanília világpiaci ára a 2024–2025-ös visszaesés után idén ismét emelkedni kezdett a madagaszkári termelési problémák miatt. A pisztácia piacán 2025-ben jelentős hiány alakult ki, az árak egy év alatt 30–35 százalékkal emelkedtek, majd 2026-ban az iráni exportzavarok és az erős kereslet miatt nyolcéves csúcsra kerültek. A mangó továbbra is rendkívül érzékeny az időjárási szélsőségekre és a szállítási problémákra: az El Nino, a hőhullámok és az ellátási gondok miatt Európában komoly drágulás alakult ki az elmúlt években, miközben a prémiumkereslet is erős maradt.
Ezzel szemben a földimogyoró ára folyamatosan csökken 2024 óta. A bőséges kínálat és a gyengébb kínai kereslet miatt az elemzés szerint 2026-ban is nyomottabb árszintek maradhatnak a világpiacon.
A magyar gyümölcs lett az egyik legnagyobb probléma
A fagylaltozók számára az egyik legsúlyosabb gondot ma már a hazai gyümölcsök drágulása jelenti. A málna, az áfonya, a szamóca és a sárgabarack ára az elmúlt években jelentősen megemelkedett, amit tovább súlyosbítottak az idei tavaszi fagykárok.
A málna vagy az áfonya lassan megfizethetetlen, és javarészt csak külföldi termékek érhetők el belőle. A hazai gyümölcsök sem olcsók
– mondta Erdélyi Balázs, a Magyar Cukrász Ipartestület szakmai elnöke. A nemzetközi szállítás költségei is emelkedtek. A közel-keleti konfliktus hatására a Brent típusú olaj ára márciusban 100 dollár fölé emelkedett hordónként, ami jelentősen megdrágította a fuvarozást. A nemzetközi teherszállítás díjai március és április között éves alapon 8–14 százalékkal nőttek. Emellett a földgáz világpiaci ára is jelentősen emelkedett: a holland TTF-gázár a korábbi átlagos szint másfélszeresére-kétszeresére nőtt. Mivel a vállalkozások továbbra is piaci áron jutnak energiához, ez tovább emeli a fagylaltkészítés költségeit.
A munkaerőhiány sem enyhült. 2025-ben még mindig 67 ezer betöltetlen álláshely volt Magyarországon, miközben a bruttó átlagkereset 9 százalékkal nőtt egy év alatt, 2026 első három hónapjában pedig már 15 százalékos volt a bérnövekedés.
Európában is elszálltak a fagylaltárak
A magyar árak ugyanakkor európai összevetésben még mindig nem számítanak kiugrónak. Németországban tavaly átlagosan 1,72 euróba, vagyis mintegy 685 forintba került egy gombóc fagylalt, de a turisztikai régiókban akár 3 eurót, közel 1200 forintot is elkértek érte. Görögországban már közel 3 euró volt egyetlen gombóc ára, részben azért, mert a Fülöp-szigeteken egyre több kókuszolajat használnak biodízelgyártásra, így kevesebb jut az élelmiszeriparnak. A kókuszolaj világpiaci ára emiatt egyetlen év alatt 1520 dollárról 2480 dollárra emelkedett ezer kilogrammonként.
Olaszországban egy normál, körülbelül 70 grammos gombóc ára tavaly 1,4–2 euró között alakult, vagyis 558–800 forintnak felelt meg,
- Milánóban
- és Firenzében
azonban a turisták által kedvelt helyeken könnyen 1000 forint fölé emelkedhetett egyetlen adag ára. Az ország északi és déli része között akár 30 százalékos különbség is lehet. Spanyolországban egy gombóc fagyi 1,4–2,3 euróba került átlagosan, de
Barcelona és Madrid belvárosában a 4,5 eurós, vagyis közel 1800 forintos ár sem számított ritkának.
Lengyelországban ezzel szemben jóval olcsóbb a fagylalt: a legtöbb helyen 1–1,8 euró között mozognak az árak, bár Varsó belvárosában a 2,2 eurós árszint is megjelenik.
Nagy-Britannia továbbra is Európa egyik legdrágább fagylaltpiaca: tavaly egy gombóc ára átlagosan 2,7–3,3 euró között alakult, London belvárosában pedig a 4 eurót is megközelítette, vagyis több mint 1500 forintba kerülhetett egyetlen gombóc. Manchester ennél jóval olcsóbbnak számít, ott nagyjából 2 eurótól indulnak az árak.
A Kronen Zeitung tavalyi összeállítása szerint Európa legdrágább nyaralóhelyei között szerepelt Zürich, a francia Riviéra, a norvég fjordvidék és Róma, míg a legolcsóbb fagylaltot Törökországban, Albániában és Magyarországon lehetett kapni.
A lángosnál továbbra is erős a drágulás
A lángos esetében jóval markánsabb drágulás körvonalazódik. A Balaton déli partján végzett piackutatás szerint, míg tavaly egy sima lángos ára 1200–1300 forint körül alakult, idén már 1450–1500 forintos árszinttel számolnak a strandbüfékben. Ez helytől függően 12–15 százalékos emelkedés.
Pedig több fontos alapanyag ára csökkent. A liszt beszerzési ára egy év alatt 10 százalékkal mérséklődött, az étolajé 7 százalékkal csökkent, miközben a fogyasztói árak csak minimálisan változtak. A sajt beszerzési ára 14 százalékkal esett vissza, a tejföl fogyasztói átlagára pedig szintén 14 százalékkal csökkent áprilisban. A nem lakossági áram- és gázárak is alacsonyabbak lettek 2024-ről 2025-re.
A strandbüfék működését ugyanakkor továbbra is erősen terhelik a bérek és a munkaerőhiány. Az elemzés szerint a vállalkozások költségeiben továbbra is ez az egyik legnagyobb nyomás, ezért hiába lettek olcsóbbak egyes alapanyagok, a lángos ára idén is tovább emelkedhet.