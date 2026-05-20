Rendkívüli bejelentést tett a Fidesz, azonnal lépett a Tisza helyett: Gulyás Gergely kiállt a nyilvánosság elé az ukrán gabona botránya miatt – "Ebből egyszer már baj volt"

Azonnal lépett a Fidesz a kedden kipattan botrány miatt. Kiderült ugyanis, hogy fű alatt a Tisza-kormány feloldotta az ukrán gabona eddigi tilalmát, így a szállítmányok már egy hete beérkezhetnek Magyarországra.

Fidesz: azonnal lépett a Tisza helyett, rendkívüli bejelentést tett Gulyás Gergely / Fotó: Bruzák Noémi

Ahogy arról a Világgazdaság beszámolt, május 13-án véget ért a háborús veszélyhelyzet, és ezzel együtt hatályukat vesztették a veszélyhelyzeti rendeletek is. Többek között az a rendelet sincs már hatályban,

amely tiltotta az ukrán agrártermékek behozatalát.

Az Agroinform.hu cikke szerint a most hatályát vesztő veszélyhelyzeti rendelet több mint húsz termék behozatalát tiltotta meg Ukrajnából, mint a

búza,

kukorica,

napraforgómag,

repcemag,

liszt,

baromfihús,

tojás.

A sor még hosszan folytatható. A veszélyhelyzet lejártával az új Országgyűlés több rendeletet is törvényi szinten erősített meg, de az ukrán termékek tilalma nem tartozott közéjük. Csupán az került be az új törvénybe, hogy a termékek importját be kell jelenteni a Nébihhez (ez eddig is előírás volt, érkezzen az áru bármely országból).

A Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége (Magosz) szerint a magyar gazdák érdekében szükség van az új jogszabály kiegészítésére, törvénybe foglalva az Ukrajnából érkező termékek behozatalának tilalmát.

Fidesz: azonnal lépett a Tisza helyett, rendkívüli bejelentést tett Gulyás Gergely

A Facebook kormányzásnak és az újabb és újabb Netflix epizódoknak megvannak a hátványai – kezdte szerdai bejelentését a közösségi médiában Gulyás Gergely.

A kormány most például elmulasztotta az ukrán gabona import tilalmának a meghosszabbítását. A Fidesz frakció mai napon az országgyűléshez benyújt egy olyan törvényjavaslatot, ami megtiltja az ukrán gabona termékek behozatalát. Ez május 13-án így volt, azóta a kormány egy rendelettel ezt megtehette volna, de mindez ideig késlekedett, ezért ma az ukrán gabonatermékek akadálytalanul áramlanak Magyarországra. Ebből egyszer már volt baj, ez egyszer már a magyar agrárpiacon komoly válsághelyzetet kézett elő, amikor az Európai Unió kényszerítette ezt ránk, akkor teljesen egyetértést volt Magyarországon abban, hogy ezt nem szabad megengedni. A jó minőségű magyar termékeket védeni kell. Ennek érdekében a lehető leghamarabb dönteni kell arról, dönteni kell a kormánynak vagy az országgyűlésnek arról, hogy ezt a tilalmat újra vezesse be. Facebook és Netflix kormányzás helyett végle érdemi cselekvést várunk a kormánytól.