Készül a csapda, a forint foglyává válhat Magyar Péter – így lő vissza már az idén az euró

Az új kormány a héten áll fel, és egy ideig várhatóan jórészt saját magával lesz elfoglalva. Nem csak, mert egy hirtelen előbukkant és vegyes szavazótáború erőnek kell megoldania a kormányzati kirakóst. A kormányzás első komoly tesztje az első saját költségvetés összeállításával, az évvége felé. Választás megnyerve, ez már a kosárban – a világban és Európában azonban az év végéig nagyon fontos dolgok vannak hátra. Emiatt az új kormány aligha ugrik azonnal fejest ígéretei teljesítésébe – és még józan türelemmel is csapdába kerülhet. Miért? Kiváló illusztráció a forintkérdés. Aki most örül, hónapokon belül elkezdhet vakarózni.

A hátakat borsództató veszély: saját ígéretei és a nemzetközi sokkok hálójában Magyar Péter kormánya belekényszerülhet, amit táborát egyben tartani kívánva nem akar, és amit tagadott – egy megszorító programba.

A forintot illetően pedig egyszerű képletnek tűnt: a piacok örülnek a Tisza választási győzelmének, ezért erősödött olyan szépen – már csak úgy kell összeállítani a költségvetést, hogy megvalósuljanak Magyar Péter forinterősítő ígéretei, és minden rendben.

A Brüsszel-barát román kormány megszorítások és az infláció miatti megbukásának napján azonban különösen kihagyhatatlan megfigyelés:

az őszre rendkívül nehéz helyzetbe hozhatja az új gazdaságpolitika összeállítóit a magyar gazdaság helyzete, az iráni háború hatásai és az európai politika kombinációja.

A forint pedig nem csak lázmérő: az árfolyama komolyan beleszólhat az eseményekbe. Már előre.

Nézzük meg, hogyan, és melyek azok a hibák, amelyekkel az új kormány tovább keserítheti az amúgy sem rózsás kilátásokat.

Ez erősítette a forintot, és ez az, aminek ára lehet – ha nem is csak ennek

Az elmúlt hónapokban többször is foglalkoztunk vele: ha a forint árfolyama rövid távon örül is a Tisza győzelmének, hosszabb távon a fundamentumai fogják megszabni. A magyar gazdaság teljesítménye, a kormányzati és a jegybanki politika megbízhatósága. Ha bármelyikben megrendül a bizalom, az visszalöki a forintot, további következményekkel.