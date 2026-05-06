Készül a csapda, a forint foglyává válhat Magyar Péter – így lő vissza már az idén az euró

Szabadulna a forinttól a felálló magyar kormány, de megtörténhet, hogy csapdává válik a számára, aminek most örül. A forint árfolyama a Tisza győzelmére nagyot erősödött, ez viszont gyorsan csapdává válhat Magyar Péter számára, mert a 2026-os év veszélyes fejleményeket tartogat.
Pető Sándor
2026.05.06, 06:01

Az új kormány a héten áll fel, és egy ideig várhatóan jórészt saját magával lesz elfoglalva. Nem csak, mert egy hirtelen előbukkant és vegyes szavazótáború erőnek kell megoldania a kormányzati kirakóst. A kormányzás első komoly tesztje az első saját költségvetés összeállításával, az évvége felé. Választás megnyerve, ez már a kosárban – a világban és Európában azonban az év végéig nagyon fontos dolgok vannak hátra. Emiatt az új kormány aligha ugrik azonnal fejest ígéretei teljesítésébe – és még józan türelemmel is csapdába kerülhet. Miért? Kiváló illusztráció a forintkérdés. Aki most örül, hónapokon belül elkezdhet vakarózni.

A forint árfolyama ás az energiaválság együtt állítanak csapdát az új magyar kormány elé: józansággal és szerencsével kerülhető csak ki   Fotó: AFP

A hátakat borsództató veszély: saját ígéretei és a nemzetközi sokkok hálójában Magyar Péter kormánya belekényszerülhet, amit táborát egyben tartani kívánva nem akar, és amit tagadott – egy megszorító programba.  

A forintot illetően pedig egyszerű képletnek tűnt: a piacok örülnek a Tisza választási győzelmének, ezért erősödött olyan szépen – már csak úgy kell összeállítani a költségvetést, hogy megvalósuljanak Magyar Péter forinterősítő ígéretei, és minden rendben.

A Brüsszel-barát román kormány megszorítások és az infláció miatti megbukásának napján azonban különösen kihagyhatatlan megfigyelés: 

az őszre rendkívül nehéz helyzetbe hozhatja az új gazdaságpolitika összeállítóit a magyar gazdaság helyzete, az iráni háború hatásai és az európai politika kombinációja. 

A forint pedig nem csak lázmérő: az árfolyama komolyan beleszólhat az eseményekbe. Már előre. 

Nézzük meg, hogyan, és melyek azok a hibák, amelyekkel az új kormány tovább keserítheti az amúgy sem rózsás kilátásokat. 

Ez erősítette a forintot, és ez az, aminek ára lehet – ha nem is csak ennek

Az elmúlt hónapokban többször is foglalkoztunk vele: ha a forint árfolyama rövid távon örül is a Tisza győzelmének, hosszabb távon a fundamentumai fogják megszabni. A magyar gazdaság teljesítménye, a kormányzati és a jegybanki politika megbízhatósága. Ha bármelyikben megrendül a bizalom, az visszalöki a forintot, további következményekkel.

A választás óta eltelt eseményekből és kommentárokból világosan kiolvasható: a forint alapvetően három okból erősödött az ukrajnai háború kirobbanása előtti szintjére.

  1.  A gazdaság stabilitása, amely Orbán Viktor miniszterelnök és Varga Mihály jegybankelnök biztos kezű kormányzása réven eleve kiegyensúlyozta és erősödő pályára állította
  2. A nagy lökést pedig a Tisza párt két ígérete jelentette: rövidebb távra a visszatartott EU-pénzek megszerzése Brüsszeltől, 
  3. hosszabb távra az euró bevezetése.

Nézzük meg, melyikből mi következik külön-külön, és a Tisza-kormány számára előállt nemzetközi környezetben együtt, előtte azonban egy fontos kitérő. A forint árfolyama nem csak pántlika: fontos tényezője annak, miképp alakul a magyar gazdaság és a magyarok jövője. 

A forint árfolyama nem csak elszenvedője az eseményeknek, hanem alakítója is – mérhetően

A jövőt a legkönnyebb a múltból megjósolni, és mivel egy energiaválságon már túl vagyunk a másik kezdetén – megnézhetjük, mi történt korábban.

Most mindenki arra kíváncsi, mennyire löki föl az inflációt és hátra az európai gazdaságot az iráni konfliktus. Mindkettő biztos. Ami bizonytalan, az a mérték, hiszen nem tudni, mennyi időre tartja magasan az energiaárakat  az új háború – ez a hosszúságától is függ. És ha véget ér, a negatív hatásai még akkor sem távoznak egyhamar. 

Amit az ukrajnai háború okozta energiaválság hatásaiból már kihámoztak a kutatók: a forint árfolyama az infláció önálló tényezőjévé vált, ami gyengülésével ráerősített a felszökő energiaárak káraira. 

Ki is számolták többen, mennyivel. A Nemzetközi Valutaalap (IMF) e-könyvtárában akadtunk Estefania Cohn-Bech, Karim Foda és Augustin Roitman 2023-as tanulmányára. 

Ők arra jutottak , hogy egyrészt a forintot jobban megviselte az energiasokk, mint a legtöbb  devizát a feltörekvő piacokon, ahol egy százaléknyi árfolyamgyengülés a dollár ellenében átlagosan 0,2 százalékkal emelte meg korábbi kutatások szerint az inflációt. Ez az átgyűrűző hatás azóta erősödött, magyar kutatások szerint pedig már az előző évtizedben elérte a 0,3 százalékot kétéves időtávon.

A forint az idén eddig majdnem hat százalékot erősödött az euró és a dollár ellenében is. Ha csak ennyit bukna vissza, az már önmagában csaknem két százalékkal tolná feljebb az inflációt. 

Ha azt feltételeznénk, hogy megismétlődik az energiaválság és a 2022-eshez hasonlóan 423 forintig erősödik az euró, a teljes inflációs hatás már meghaladja az 5 százalékot. Ennyit már önmagában megéreznek a háztartások, és ez annak a tetejébe jönne, amit az energiadrágulása okoz. Az előző válságban 25 százalékig emelkedett a teljes inflációs "ceh".

A számítások durvák, és nincs rá garancia, hogy minden ugyanúgy történne most is, hisezn számos tényező megváltozott. Az irányok és az arányok azonban valószínűleg stimmelnek.

Ez az, amivel a Tisza-kormány súlyosbíthatja a helyzetet – erre érdemes figyelniük a háztartásoknak

A fent felsorolt forinterősítő tényezőkre tekintve már lehet fogalmunk arról, mi lehet az, ami elrontható, de ennél hosszabb a lista. Nézzük meg, mivel vetheti vissza a forintot az új kormány. Rápakolva az amúgy is elkerülhetetlen és nem megjósolható mértékű inflációra, ami mindenképpen megérkezik, bárki is nyerte volna a választást.

  1.  Ha kontraproduktívan szétverik a gazdasági minisztériumok szakértő gárdáját – aminek a forinthatása nem azonnali, ha még nem minden romlott el, de mindenképpen jelentkezik. 
  2. Ha elsietetten és hibásan nekiesnek az Orbán Viktor-kormány intézkedéseinek a háztartások pénztárcáját megkímélésére – ez sem feltétlenül azonnali hatású, de ha továbbpörgeti az inflációt, akkor igen. 
  3.  Ha a kormány összekülönbözik a jegybankkal: erre a forint azonnal reagálna. 
  4. Ha a Brüsszellel való alkudozás az EU-pénzekről aknákra fut – márpedig ez nem lesz egy diadalmenet: a román példa is mutatja (ők már végleg el is vesztettek hatalmas összeget), Brüsszel pedig biztosan szab politikai feltételeket is, miközben sorsdöntéseket akar keresztülnyomni a jövő tavaszi francia választások előtt. 
  5. Ha az energiaválság inflációs hulláma nem vonul le a 2027-es költségvetés és a következő középtávú büdzséprogram elkészítésének idejére, azaz az év végére, és ezek nem felelnek meg az euróbevezetési reményeknek.

Magyar Péter elkezdheti nézegetni az időjárás-előrejelzéseket

Az utolsó, kulcsfontos pontról érdemes még pár mondatot ejteni.

Ha elkezdenek is érkezni a visszatartott EU-pénzek, arra kevés a remény jelen körülmények közt. hogy a magyar gazdaság kinövekszi a költségvetési hiányt és az adósságot – jó, ha nem csúszunk recesszióba a németek oldalán. Márpedig akkor tenni kell valamit, ellenkező esetben a forint árfolyama és a hitelminősítők azonnal büntetnek és infláció tetejébe még infláció érkezik.

A megoldást láttuk Romániában: ha a magyar gazdaság sokkal jobb állapotból indul is – a megszorítás.

Ha nem teszik meg, mert a magyar háztartások amúgy is megszenvedték az inflációt, a forint árfolyamgyengülésén keresztül akkor is megérkezik a több infláció. Nem közelebb hozva az euró bevezetését, hanem távolabb nyomva. 

Ez az a csapda, amit a forint választás utáni megugrása teremt.

 Az euróbevezetés elhatározása, majd halogatása és a céldátumtologatás következményeit egyszer már megtapasztaltuk 2002 után, csúfos eredménnyel. Euró azóta sincs, infláció, visszaesés és devizahitel-válság azonban volt.

Amit Magyar Péter kormánya tehet, és amihez kellő ügyességre van szüksége: elkerüli a fent említett hibákat. És imádkozik, hogy az iráni konfliktus mielőbb megoldódjon, netán az ukrajnaival együtt. Miközben nézegeti az időjárás-előrejelzéseket is. Az előző energiaválság magyar inflációs csúcsához ugyanis erősen hozzájárult az aszály. 

