Felrobbant a forint árfolyama, ahogy meghallotta Ursula von der Leyen hangját: majdnem öt éve nem láttunk ilyet – így váltják most az eurót

Ursula von der Leyen több mint 10 milliárd eurónyi uniós forrás felszabadítását jelentette be Brüsszelben. A hír hatására a forint erősödése tovább folytatódott, amagyar deviza évek óta nem látott csúcsokat ért el.
K. B. G.
2026.05.29, 14:33
Frissítve: 2026.05.29, 14:47

Közel öt éves csúcsra erősödött a forint Magyar Péter miniszterelnök és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnökének brüsszeli sajtótájékoztatója alatt pénteken, miután úgy tűnik Magyarország hozzájuthat az uniós pénzekhez.

A forint rég nem látott szinteken kjárt az euróval szemben / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Több éves csúcsra ért a forint

Az uniós pénzek hazahozatala Magyar Péter választási ígéretei között előkelő helyen szerepelt, és a piacok is az euró bevezetése mellett erre alapozva fogadtak a forint erősödésére, de nem volt arra garancia, hogy ez sikerülhet is neki. Ezért a sajtótájékoztatóról érkező pozitív hírek hatására az euró/forint árfolyam a 353-as szintig süllyedt, amire évek óta nem volt példa.

Ursula von der Leyen bejelentette, hogy az Európai Bizottság biztosítani tudja a korábban befagyasztott, összesen mintegy 10 milliárd eurónyi uniós forrás jelentős részének folyósítását. 

A bizottsági elnök közölte: a Magyarország által végrehajtott úgynevezett szupermérföldkövek teljesítésének köszönhetően első lépésként 4,2 milliárd euró felszabadításáról születhet döntés.

Arról is beszélt, hogy Magyarország előrelépést tett az alapvető emberi jogok érvényesülésének területén. Emellett üdvözölte a kormány azon vállalását, hogy fokozatosan kivezeti az egyetemi alapítványokat a felsőoktatási intézmények fenntartásából. A bizottsági elnök közlése szerint ennek eredményeként további 2,2 milliárd eurónyi kohéziós forrás felszabadítására nyílhat lehetőség.

Este érkezik a Standard & Poors ítélete is

A forint árfolyamára az Standard & Poors hitelminősítő péntek esti döntése is kihatással lehet, bár a várakozások szerint a szervezet nem módosít hazánk besorolásán. A hitelminősítő ítéletét valószínűleg a péntek délutáni bejelentés az idő rövidsége miatt már érdemben nem befolyásolja.

A magyar fizetőeszköznek alighanem az iráni békéhez fűződő optimizmus is segített, ami az olaj árát is mintegy 2 százalékkal lejjebb nyomta. Ugyanakkor a Központi Statisztikai Hivatal reggel megjelent adatai rámutatnak a forint erősödésének az árnyoldalaira is, hiszen áprilisban több mint 1 milliárd euróval csökkent hazánk termék külkereskedelmi többlete a tavalyi év azonos időszakához képest.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
