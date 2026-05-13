Akiket izomból megütött a forint: veszteségekben fuldokolnak a fuvarozók – figyelmeztetnek

Az 54,3 százalékos útdíjemelést a hazai közúti árufuvarozói szektor szerencsére elkerülte, de az iparági költségbázis így is messze az infláció felett emelkedett. Az 1,8 százalékos átlagos inflációval szemben a DigiLog Consulting a nemzetközi fuvarozásban 6,9 százalékos, a belföldi fuvarozásban pedig 3,5 százalékos összköltség-növekedést mért 2026 első negyedévében az előző év azonos időszakához viszonyítva.

Továbbra is ingatag a hazai közúti fuvarozás helyzete / Fotó: Molnár Edvárd / MTI

Veszteségben fuldokolnak a fuvarozók

A drágulás gyakorlatilag minden költségelemet érintett:

a gépjárművezetői bérek 7,4–8,7 százalékkal,

az autópályadíjak 2–8 százalékkal,

a járművek finanszírozási költsége 4–6 százalékkal,

a lízingkamatok 8–11 százalékkal,

az egyéb működési költségek pedig 3–5 százalékkal nőttek.

A hatékonysági és termelékenységi mutatók – a járművek futásteljesítménye, az üresen megtett kilométerek aránya – az előző évi bázishoz képest ezúttal stagnáltak, így a fuvarozó vállalkozások hatékonyságjavítással sem tudták ellensúlyozni a költségoldali nyomást.

A védett ár segített, de az erősödő forint visszaütött a fuvarozásban

A védett üzemanyagár valóban megóvta a hazai fuvarozókat a tömeges csődöktől, ám a literenként 615 forintos áron rögzített gázolaj áldásos hatásait a nemzetközi fuvarozók csak részben tudják érvényesíteni, mivel külföldön továbbra is piaci áron kénytelenek tankolni. A forint árfolyamának erősödése szintén elsősorban a nemzetközi viszonylatban dolgozó vállalkozásokat sújtotta: a kedvezőtlen árfolyamhatás önmagában 2 százalékkal csökkentette a profitot az első negyedévben.

Az áruforgalom visszaesése a szektor legnagyobb kihívása

A hazai GDP – a szezonálisan és munkanaphatással kiigazított adatok figyelembevételével – a KSH szerint 1,7 százalékkal bővült 2026 első negyedévében az egy évvel korábbi szinthez képest. A közúti fuvarozás volumenének legnagyobb részét adó ipari termelés – amely a GDP hozzávetőleg 20–25 százalékát teszi ki – hosszú idő után végre pozitív tartományba fordult: az előző év azonos időszakához viszonyítva januárban mínusz 3,5 százalék, februárban mínusz 0,9 százalék, márciusban viszont már plusz 6,7 százalék volt a nyers adatok szerint.

Ez óvatos bizakodásra adhat okot a következő negyedévekre nézve.

A schengeni bővítés következtében tovább nőtt a régiós verseny: a román fuvarozók a korábbinál is nagyobb számban jelennek meg a magyar belföldi és nemzetközi fuvarpiacon, ezzel jelentős többletkapacitást és árnyomást hozva a már amúgy is gyenge piacra.