Deviza
EUR/HUF357,91 +0,07% USD/HUF305,72 +0,31% GBP/HUF413,22 +0,17% CHF/HUF390,78 +0,08% PLN/HUF84,25 +0,18% RON/HUF68,73 -0,03% CZK/HUF14,71 +0,1% EUR/HUF357,91 +0,07% USD/HUF305,72 +0,31% GBP/HUF413,22 +0,17% CHF/HUF390,78 +0,08% PLN/HUF84,25 +0,18% RON/HUF68,73 -0,03% CZK/HUF14,71 +0,1%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX131 071,24 -1,07% MTELEKOM2 480 +2,56% MOL3 980 -2,93% OTP40 970 -1,66% RICHTER12 380 +0,08% OPUS299,5 +0,34% ANY7 730 +3,07% AUTOWALLIS152,5 +0,33% WABERERS4 690 -1,26% BUMIX9 227,76 -0,05% CETOP4 484,72 +0,75% CETOP NTR2 818,54 +0,75% BUX131 071,24 -1,07% MTELEKOM2 480 +2,56% MOL3 980 -2,93% OTP40 970 -1,66% RICHTER12 380 +0,08% OPUS299,5 +0,34% ANY7 730 +3,07% AUTOWALLIS152,5 +0,33% WABERERS4 690 -1,26% BUMIX9 227,76 -0,05% CETOP4 484,72 +0,75% CETOP NTR2 818,54 +0,75%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
digilog consulting
közúti fuvarozási árindex
közúti fuvarozás
veszteséges
infláció

Akiket izomból megütött a forint: veszteségekben fuldokolnak a fuvarozók – figyelmeztetnek

Az árstopok ellenére sem javult a közúti fuvarozás helyzete: a védett üzemanyagár, a mérsékelt infláció és a hazai GDP enyhe növekedése sem volt elegendő ahhoz, hogy a szektor kilépjen a tartós veszteségből – derül ki a DigiLog Consulting stratégiai tanácsadó cég által közzétett, 2026. első negyedéves Közúti Fuvarozási Árindex (KFX 2026 Q1) iparági elemzéséből.
VG
2026.05.13, 18:10

Az 54,3 százalékos útdíjemelést a hazai közúti árufuvarozói szektor szerencsére elkerülte, de az iparági költségbázis így is messze az infláció felett emelkedett. Az 1,8 százalékos átlagos inflációval szemben a DigiLog Consulting a nemzetközi fuvarozásban 6,9 százalékos, a belföldi fuvarozásban pedig 3,5 százalékos összköltség-növekedést mért 2026 első negyedévében az előző év azonos időszakához viszonyítva.

fuvarozás
Továbbra is ingatag a hazai közúti fuvarozás helyzete / Fotó: Molnár Edvárd / MTI

Veszteségben fuldokolnak a fuvarozók

A drágulás gyakorlatilag minden költségelemet érintett:

  • a gépjárművezetői bérek 7,4–8,7 százalékkal,
  • az autópályadíjak 2–8 százalékkal,
  • a járművek finanszírozási költsége 4–6 százalékkal,
  • a lízingkamatok 8–11 százalékkal,
  • az egyéb működési költségek pedig 3–5 százalékkal nőttek.

A hatékonysági és termelékenységi mutatók – a járművek futásteljesítménye, az üresen megtett kilométerek aránya – az előző évi bázishoz képest ezúttal stagnáltak, így a fuvarozó vállalkozások hatékonyságjavítással sem tudták ellensúlyozni a költségoldali nyomást.

A védett ár segített, de az erősödő forint visszaütött a fuvarozásban

A védett üzemanyagár valóban megóvta a hazai fuvarozókat a tömeges csődöktől, ám a literenként 615 forintos áron rögzített gázolaj áldásos hatásait a nemzetközi fuvarozók csak részben tudják érvényesíteni, mivel külföldön továbbra is piaci áron kénytelenek tankolni. A forint árfolyamának erősödése szintén elsősorban a nemzetközi viszonylatban dolgozó vállalkozásokat sújtotta: a kedvezőtlen árfolyamhatás önmagában 2 százalékkal csökkentette a profitot az első negyedévben.

Az áruforgalom visszaesése a szektor legnagyobb kihívása

A hazai GDP – a szezonálisan és munkanaphatással kiigazított adatok figyelembevételével – a KSH szerint 1,7 százalékkal bővült 2026 első negyedévében az egy évvel korábbi szinthez képest. A közúti fuvarozás volumenének legnagyobb részét adó ipari termelés – amely a GDP hozzávetőleg 20–25 százalékát teszi ki – hosszú idő után végre pozitív tartományba fordult: az előző év azonos időszakához viszonyítva januárban mínusz 3,5 százalék, februárban mínusz 0,9 százalék, márciusban viszont már plusz 6,7 százalék volt a nyers adatok szerint. 

Ez óvatos bizakodásra adhat okot a következő negyedévekre nézve.

A schengeni bővítés következtében tovább nőtt a régiós verseny: a román fuvarozók a korábbinál is nagyobb számban jelennek meg a magyar belföldi és nemzetközi fuvarpiacon, ezzel jelentős többletkapacitást és árnyomást hozva a már amúgy is gyenge piacra.

Fogynak a fuvarozók – két és fél éve veszteséges az ágazat

Az előző év azonos időszakához képest a DigiLog Consulting

  • a nemzetközi fuvarozásban 1,6 százalékos,
  • a belföldi szegmensben pedig 3,2 százalékos

fuvardíj-emelkedést mért 2026 első negyedévében. A sikeres áremelések ellenére a fuvarozók nem tudták maradéktalanul áthárítani a 6,9, illetve 3,5 százalékos költségnövekedést a január–márciusi időszakban. A teljes kompenzációhoz a nemzetközi viszonylatban további 5,4 százalékos, a belföldiben pedig további 0,3 százalékos díjemelésre lett volna szükség. Az alacsony szállítási volumenek miatti kapacitásfelesleg azonban nem tett lehetővé ekkora áthárítást, így a közúti iparág – iparági átlagban – ebben a negyedévben sem tudott profitot elérni.

Ezzel már a tizedik egymást követő negyedévben hiányzik a nyereség a szektorból, 

ami szükségszerűen maga után vonja a beruházások elmaradását, a kapacitások csökkentését és a vállalkozások számának visszaesését. 2026. március 31-én Magyarországon 11 663 fuvarozó vállalkozást tartottak nyilván, 82-vel (mínusz 0,7 százalék) kevesebbet, mint az előző negyedévben, és 1534-gyel (mínusz 11,6 százalék) kevesebbet a 2021-es csúcsnál.

Mit hozhat az év hátralévő része?

Az elemzők a hazai GDP 1–2 százalékos bővülésére számítanak. Az ipari termelés érdemi felpattanására azonban nem lehet alapozni, így a fuvarozási szolgáltatások iránti kereslet sem fog számottevően emelkedni 2026 hátralevő részében. A költségek inflációnál nagyobb emelkedésére kell készülni, amit a védett ár esetleges kivezetése és a forint további erősödése fokozhat. A fuvardíjak emelkedése a lanyha kereslet ellenére is folytatódhat, mivel a költségnövekedés áremelésre kényszeríti a fuvarozókat – a teljes áthárításra azonban kevés esély mutatkozik. A közúti szektor profitszintje így az idén is alacsony, akár negatív is maradhat, ami a járművek és a vállalkozások számának további, gyorsuló csökkenését vetíti előre.

A DigiLog Consulting a jövőben is negyedévente teszi közzé a Közúti Fuvarozási Árindexet, hogy a fuvarozási piac valamennyi szereplőjét segítse eligazodni ebben a rendkívül turbulens gazdasági környezetben. Közleménye szerint, köszönhetően az objektív eredménynek és a részletes elemzéseknek, ma már széles körben használják az indexet megbízók, fuvarozók és szállítmányozók egyaránt, hogy fair és fenntartható megállapodásokat köthessenek.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu