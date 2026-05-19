Ennyi volt, elárasztják a kérések Magyar Péter minisztereit: Vitézy és Kapitány sem söpörheti ezt szőnyeg alá – nem kell nekik az M1-es, félnek a védett árak kivezetésétől

Pénteken három új miniszter kapott levelet a magyar közúti fuvarozói alágazat prioritásairól és legnagyobb érdekképviseleti szervezetük, a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesületének (MKFE) együttműködési szándékáról. „A területen, így a levélben is azok az ügyek élveznek elsőbbséget, amelyek a napi működést érintik hátrányosan” – magyarázta a Világgazdaságnak Árvay Tivadar, a szervezet főtitkára.

Helyzetbe kellene hozni a magyar közúti fuvarozókat / Fotó: Pozsgai Ákos

A levél címzettjei Vitézy Dávid közlekedési és beruházási, Kapitány István gazdasági és energetikai, valamint Kármán András pénzügyminiszter. A főtitkár által említett napi ügyek pedig

a forint gyors erősödése,

a gázolaj piaci ára,

az M1-es autópálya átépítése,

illetve a remélt piacvédelmi intézkedések.

Más forintárfolyammal készültek a szerződések, és más van a piacon

A forint gyors és jelentős árfolyam-erősödése gyakorlatilag azonnal veszteségessé tette a nemzetközi piacra dolgozó vállalkozásokat. Elsősorban azok a kkv-k jártak rosszul, amelyek korábban nem építettek be olyan határidős klauzulákat a szerződéseikbe, amelyek mérsékelnék az árfolyammozgás negatív hatásait – részletezte lapunknak Árvay Tivadar. Az elmúlt mintegy tíz év árfolyamtrendje alapján a vállalkozások 2025 végén 380-390 forintos árfolyammal kalkulálva kötötték meg a szerződéseiket, 350-360 forintos árfolyamnál ez egy átlagos német–magyar fuvarfeladatnál 30-35 ezer forint, azaz 7-8 százalékos „veszteséget” jelent az árfolyamváltozás miatt.

Dráma lehet a védett gázolajár megszűnése

A gázolaj piaci ára jelenleg mintegy 160 forinttal haladja meg a februári árakat. Ha megszűnik a védett ár intézménye, akkor ez újból és nagyon jelentősen megemeli fuvarozás költségeit, végső soron pedig az egész logisztikai láncét. Noha az áfa visszaigényelhető, annak előzetes megfinanszírozása mégis átmeneti likviditási problémát jelenthet. Összességében olyan támogatásra lenne szükség az MKFE szerint, amely valós üzemanyagár-kompenzációt jelenthet addig, amíg az árak nem térnek vissza a 2026 év eleji szintekre. Ezt egyrészt adócsökkentéssel (például a jövedéki adóéval) és/vagy az EU által 2026. év végéig biztosított METSAF együttes alkalmazásával érhető el.