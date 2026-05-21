Ukrán-gabonabotrány: összekevert két döntést a Tisza, döbbenetes számokról érkezett jelentés pár nap alatt – „Az nagyon nem ugyanazt jelenti!”

A Tisza-kormány válasza megérkezett az ukrán gabonaimport ügyében – erről írt közösségi oldalán Dömötör Csaba, felidézve: május 13-án megszűnt a magyar gazdák védettsége az ukrán gabonaimporttal szemben.

A kormányzat indoklása szerint jogalkotási hiba miatt törölték a szankciókat, ugyanakkor ezzel párhuzamosan azt is állítják, hogy az előző kormány által kialakított „csapdahelyzet” következménye a tilalom megszűnése.

Dömötör Csaba szerint a kétféle magyarázat között ellentmondás feszül, ugyanakkor ennél fontosabbnak nevezte a konkrét döntéseket. A politikus úgy fogalmazott:

a Tisza-kormány tudatosan döntött arról, hogy egyes veszélyhelyzeti rendeleteket törvényi szintre emel, másokat viszont nem.

Ennek megfelelően az import bejelentési kötelezettségére vonatkozó rendeletet törvényi szintre emelték, az ukrán gabona behozatali tilalmát azonban nem, ami a gyakorlatban a tilalom megszűnését jelentette.

Az ukrán gabona jövedelmi károkat okoz a haza gazdaságnak

Hozzátette: csupán az import bejelentése nem egyenértékű annak megtiltásával, amely szerinte jövedelmi károkat okoz a hazai gazdáknak.

A politikus bejegyzése szerint a döntés hatásai azonnal jelentkeztek: megindultak a szállítmányok Ukrajnából Magyarország irányába, és csak cukorból néhány nap alatt 91 tonnányi importot jelentettek be.

Dömötör Csaba azt is felvetette, hogy nem egyértelmű, milyen megfontolások álltak a döntés mögött: szerinte nem tudni, hogy kommunikációs szempontok – például egy aktuálisan készülő Facebook-videó – vagy gazdasági háttérérdekek játszottak-e szerepet, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a következmények szempontjából ez másodlagos.

A Fidesz és a MAGOSZ fellépését követően a kormány szigorítást ígért, azonban a politikus szerint ez nem változtat azon, hogy ha a jelenlegi helyzet maradna fenn, akkor megszűnne a gazdák védettsége a beáramló importtal szemben. Úgy látja: ezzel az valósul meg, amivel korábban a kampányban az előző kormányt vádolták.

Dömötör Csaba bejegyzését azzal zárta: nem ez az első ilyen eset, és nem is az utolsó.

Az ukrán gabonaimport körüli vita azt követően erősödött fel, hogy május 13-án megszűnt a korábbi behozatali tilalom, amely addig védelmet jelentett a hazai termelők számára. A kormány ezt jogalkotási hibával magyarázta, ugyanakkor a szabályozás átalakítása már az új ciklusban történt: a vonatkozó jogszabályt a Tisza képviselője terjesztette az Országgyűlés elé, nem az előző kormányhoz köthető.