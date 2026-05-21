Ukrán gabonabotrány: most szakadt el a cérna, visszadobták az aknát a Tisza Párthoz – „Minden eszközük meglett volna rá, de nem tették!”

A Fidesz–KDNP-frakció reagált arra, hogy Bóna Szabolcs azzal vádolta a korábbi kormányt: jogalkotási csapdát hagyott maga után az ukrán agrártermékek ügyében. A miniszter szerint ugyanis a Fidesz-kormány ugyan éveken át a gazdák védelméről beszélt, de nem biztosította, hogy a például a gabonabehozatali korlátozások a veszélyhelyzet megszűnése után is fennmaradjanak. A Fidesz–KDNP-frakció ezt határozottan visszautasította.

A távirati irodának küldött közleményükben úgy fogalmaztak: „a leghatározottabban visszautasítjuk Bóna úr vádjait, miszerint a Fidesz–KDNP-frakció bármiféle jogi aknát helyezett volna el a kivezető törvényben”.

Hangsúlyozták, hogy a vitatott jogszabályt nem a Fidesz–KDNP-frakció, hanem a Tisza terjesztette elő, így szerintük a jelenlegi helyzetért sem a korábbi kormány felelős.

A frakció arra is felhívta a figyelmet, hogy a Tisza-kormánynak nyolc napja minden jogi eszköze rendelkezésre áll az ukrán élelmiszertermékekre vonatkozó importtilalom elrendelésére, ez azonban eddig nem történt meg.

A közlemény szerint ezért „képmutató és álságos”, hogy az agrárminiszter a felelősséget a korábbi kormányra hárítja. A Fidesz–KDNP úgy látja, a kormány saját döntései helyett inkább politikai támadást indított az előző ciklus szereplői ellen.

Összekevert két döntést a Tisza, döbbenetes számokról érkezett jelentés pár nap alatt – „Az nagyon nem ugyanazt jelenti!” A Tisza-kormány tudatosan döntött arról, hogy egyes veszélyhelyzeti rendeleteket törvényi szintre emel, másokat viszont nem írta Dömötör Csaba közösségi oldalán az ukrán gabonaimport ügyével kapcsolatban. A politikus elmondta, hogy az import bejelentési kötelezettségét törvényi szintre emelték, az ukrán gabona behozatali tilalmát viszont nem, így az megszűnt. A Fidesz és a MAGOSZ fellépése után ugyan szigorítást ígér a kormány, de a képviselő szerint ez nem változtat azon, hogy a gazdák védettsége megszűnt a beözönlő importtal szemben.

Dagad a gabonabotrány

Ahogy azt megírtuk, a Tisza-kormány a lehető leggyorsabban visszaállítaná az Ukrajnából érkező egyes agrártermékek importtilalmát. Ám hiába hibáztatja az előző kormányt a kialakult helyzetért, a jelenlegi jogi környezetet meghatározó szabályozást már az új ciklusban nyújtották be, a Tisza egyik képviselője, Melléthei-Barna Márton kezdeményezésére. Bóna Szabolcs szerint a cél a magyar gazdák védelme és a piac stabilizálása, ugyanakkor továbbra sem ismert, meddig marad érvényben a jelenlegi szabályozás. A Nébih adatai alapján a tiltás feloldása után néhány nap alatt hat import érkezését jelezték, köztük 91 tonna cukrot.