Hamarosan megérezzük az iráni háború pusztítását, jövőre visszatérhet a magyar gazdaság réme - kiderült, kapunk-e olcsóbb eurót a nyárra

Csökkentette a magyar gazdaság idei növekedésére vonatkozó előrejelzését az Erste Bank. A pénzintézet elemzői korábban 2 százalékos GDP-növekedést sem tartottak elképzelhetetlennek, a közel-keleti háború és a Hormuzi-szoros lezárása következtében azonban ezt már nem tartják elérhetőnek. A hazai gazdaság így 1,4 százalékkal bővülhet idén a tavalyi 0,5 százalék után – derült ki a nagybank csütörtök reggeli elemzői sajtótájékoztatóján.

A magyar gazdaság közel 1,5 százalékkal bővülhet idén, a forint jövőre kaphat új erőre / Fotó: Shutterstock

A magyar gazdaság számára kedvezően indult az év, az első negyedéves, 1,7 százalékos GDP-növekedést ugyanakkor egyszeri pozitív tényezők is befolyásolták.

Az uniós források hazahozatala támogathatja a további növekedést, ezzel együtt a korábban jelzett, 2 százalékos GDP-növekedés helyett 1,4 százalékos bővüléssel kalkulál idén az Erste.

Az iráni háború belátható időn belüli lezárását illetően oszlik az optimizmus, amit a fokozatosan emelkedő energiapiaci árak is tükröznek – emelte ki Nagy János, a bank makrogazdasági elemzője.

Kiskereskedelem, akkumulátorgyárak és uniós pénzek húzhatják a magyar gazdaságot

Az üzleti szereplők bizalma historikusan nem túl kedvező jelenleg, a hazai fogyasztói várakozások azonban erősek. A hazai járműiparnál megmaradt az európai irányvonal, az akkumulátorgyártást ugyanakkor az iráni konfliktus okozta olajársokk fellendítheti. A kiskereskedelmi forgalom lassan emelkedik, a fogyasztói bizalom javulásával párhuzamosan, ami stabil alapot adhat a növekedésnek.

Az uniós pénzek hazahozatala további támogatást adhat, pozitív, hogy a felálló új kormány már megkezdte az egyeztetéseket az unió vezetésével a blokkolt források felszabadítására. Az idei 1,5 százalék körüli növekedést követően ezért jövőre már 2,2 százalékkal emelkedhet a magyar GDP.

Az inflációs várakozások viszont ronthatják a képet, a termelői árakban már most látható az emelkedés, az élelmiszerárakba pedig néhány hónapon belül begyűrűzhet a közel-keleti válság hatása, amit az itthoni aszályhelyzet is erősíthet. Eközben a vállalatok inflációs várakozásai is jelentősen emelkedtek.