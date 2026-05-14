Nem veszik fel a végkielégítésüket a leköszönő kormánytagok: kiderült, mi lesz a pénzzel – erre Magyar Péter sem számított
A leköszönő miniszterek és kormánytagok végkielégítésüket egy kárpátaljai gyermekotthonnak ajánlják fel – jelentette be Gulyás Gergely az átadás-átvételről szóló sajtótájékoztatón. Tegnap Ópusztaszeren Magyar Péter felszólította az előző kormány minisztereit és államtitkárait, hogy ne vegyék fel a megbízatásuk végén nekik járó juttatást.
A miniszterelnök szerdán közölte, hogy a jogszabály alapján az állami vezetőknek, amikor megszűnik a megbízatásuk, attól függően, hogy milyen hosszú ideig voltak miniszterek, államtitkárok, juttatás jár – derült ki a távirati iroda tudósításából. „Felszólítom azokat a minisztereket, Rogán Antalt, Lázár Jánost és a többieket, akik tönkretették az országunkat, eladósították, hogy még véletlenül se tervezzék felvenni ezt a pénzt” – jelentette ki. Azt mondta: szeretne egy nyilatkozatot, hogy nem kívánják felvenni ezt a pénzt. Ugyanakkor akármit is nyilatkoznak, nem fogják megkapni, mert ehhez miniszterelnöki aláírás kell a volt miniszterek esetében, és miniszteri ellenjegyzés kell a volt államtitkárok esetében – magyarázta. Amilyen állapotba vitték az országot, „az a legkevesebb, hogy pofátlan módon nem akarnak még fölvenni több tízmillió forint végkielégítést” – fogalmazott Magyar Péter Ópusztaszeren.
Jogvita lehet a végkielégítésekből
A leköszönő miniszterek végkielégítésének megvonását célzó politikai szándék komoly jogi akadályokba ütközhet, mivel a hatályos szabályozás alapján ezek a juttatások törvényben rögzítettek, így egyoldalúan nehezen írhatók felül – derült ki a Telex cikkéből. A Magyar Péter által felvetett tiltás ezért akár bírósági eljárásokhoz is vezethet, hiszen az érintett kormánytagok jogosan hivatkozhatnak szerzett jogaikra, és kártérítési igénnyel léphetnek fel az állammal szemben. A kérdés nemcsak politikai, hanem alkotmányossági szempontból is érzékeny, mivel a már fennálló jogviszonyok utólagos módosítása komoly precedenst teremthetne a közjogi rendszerben.
A lapnak nyilatkozó jogász szerint a miniszterelnök kijelentése vélhetően inkább politikai kommunikációs célt szolgált, mert jogilag kevés a lehetősége arra, hogy megakadályozza a juttatás kifizetését. Ehhez módosítani kellene a vonatkozó törvényt, de az már csak az új kormány tagjaira vonatkozna. Mint írták, jogszerű keretek között nem lehet elvenni visszamenőleges hatállyal a juttatást a távozó
- miniszterektől
- és államtitkároktól,
hiszen a megbízatásuk megszűnésekor hatályos jogszabályt kell figyelembe venni. Ha ezt megkísérelné az új kormány, a köztársasági elnök vagy az Alkotmánybíróság nagy eséllyel visszadobná a törvényt az Országgyűlésnek.
Gulyás Gergely beszámolt a kormány eredményeiről
A leköszönő miniszter arról is beszélt, hogy büszkék a 2010 óta elért eredményekre, és úgy értékelte: Magyarország ma „a béke és a biztonság szigete”, amit az elmúlt másfél évtized egyik legfontosabb teljesítményének nevezett. Kiemelte, hogy a kormány álláspontja szerint Európa legszélesebb családtámogatási rendszerét hozták létre, amely 2010 óta mintegy 200 ezer gyermek megszületéséhez járult hozzá.
Jelentős előrelépést értek el a szegénység csökkentésében: közlése szerint az elmúlt másfél évtizedben egymillióval mérséklődött a szegénységben élők száma Magyarországon.
A gazdasági és stratégiai eredmények között említette, hogy állami tulajdonba került a repülőtér, történelmi csúcson van az aranytartalék, valamint visszavásárolták a Mol részvényeinek egy részét.
Kitért arra is, hogy az egészségügyben megszüntették a hálapénz rendszerét.
Elmondta: az elmúlt hetekben azon dolgoztak, hogy rendezett körülmények között adhassák át a kormányzást az új kabinetnek, és arra kérte a közvéleményt, hogy az elmúlt éveket tények és adatok alapján értékelje.
Megígérte, hogy minden olyan javaslatot támogatni fognak, amely a haza érdekeit szolgálja, ám minden választási ígéretet számon fognak kérni az új kormányon.