Nem veszik fel a végkielégítésüket a leköszönő kormánytagok: kiderült, mi lesz a pénzzel – erre Magyar Péter sem számított

A leköszönő miniszterek és kormánytagok végkielégítésüket egy kárpátaljai gyermekotthonnak ajánlják fel – jelentette be Gulyás Gergely az átadás-átvételről szóló sajtótájékoztatón. Tegnap Ópusztaszeren Magyar Péter felszólította az előző kormány minisztereit és államtitkárait, hogy ne vegyék fel a megbízatásuk végén nekik járó juttatást.

A miniszterelnök szerdán közölte, hogy a jogszabály alapján az állami vezetőknek, amikor megszűnik a megbízatásuk, attól függően, hogy milyen hosszú ideig voltak miniszterek, államtitkárok, juttatás jár – derült ki a távirati iroda tudósításából. „Felszólítom azokat a minisztereket, Rogán Antalt, Lázár Jánost és a többieket, akik tönkretették az országunkat, eladósították, hogy még véletlenül se tervezzék felvenni ezt a pénzt” – jelentette ki. Azt mondta: szeretne egy nyilatkozatot, hogy nem kívánják felvenni ezt a pénzt. Ugyanakkor akármit is nyilatkoznak, nem fogják megkapni, mert ehhez miniszterelnöki aláírás kell a volt miniszterek esetében, és miniszteri ellenjegyzés kell a volt államtitkárok esetében – magyarázta. Amilyen állapotba vitték az országot, „az a legkevesebb, hogy pofátlan módon nem akarnak még fölvenni több tízmillió forint végkielégítést” – fogalmazott Magyar Péter Ópusztaszeren.

Jogvita lehet a végkielégítésekből

A leköszönő miniszterek végkielégítésének megvonását célzó politikai szándék komoly jogi akadályokba ütközhet, mivel a hatályos szabályozás alapján ezek a juttatások törvényben rögzítettek, így egyoldalúan nehezen írhatók felül – derült ki a Telex cikkéből. A Magyar Péter által felvetett tiltás ezért akár bírósági eljárásokhoz is vezethet, hiszen az érintett kormánytagok jogosan hivatkozhatnak szerzett jogaikra, és kártérítési igénnyel léphetnek fel az állammal szemben. A kérdés nemcsak politikai, hanem alkotmányossági szempontból is érzékeny, mivel a már fennálló jogviszonyok utólagos módosítása komoly precedenst teremthetne a közjogi rendszerben.

A lapnak nyilatkozó jogász szerint a miniszterelnök kijelentése vélhetően inkább politikai kommunikációs célt szolgált, mert jogilag kevés a lehetősége arra, hogy megakadályozza a juttatás kifizetését. Ehhez módosítani kellene a vonatkozó törvényt, de az már csak az új kormány tagjaira vonatkozna. Mint írták, jogszerű keretek között nem lehet elvenni visszamenőleges hatállyal a juttatást a távozó

miniszterektől

és államtitkároktól,

hiszen a megbízatásuk megszűnésekor hatályos jogszabályt kell figyelembe venni. Ha ezt megkísérelné az új kormány, a köztársasági elnök vagy az Alkotmánybíróság nagy eséllyel visszadobná a törvényt az Országgyűlésnek.