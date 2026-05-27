Okosgyár a gyakorlatban: így készül a jövő energiarendszere Dunavecsén

A villamosenergia-hálózatok digitalizációja, az elektrifikáció és az adatközpontok robbanásszerű növekedése új szintre emeli az energiatechnológiai beruházásokat Európában – ebben a folyamatban kap kulcsszerepet a Schneider Electric dunavecsei gyára, amelyet egy gyárbejárás keretében mutattak be a sajtó képviselőinek.

A dunavecsei gyár a vállalat globális okosgyárhálózatának része / Fotó: Berecz Valter

A látogatás nem egy új beruházás bejelentéséről szólt, hanem arról, hogyan működik a gyakorlatban az a modell, amelyre az ipar jövőjét építik: digitalizált, energiahatékony és egyre inkább karbonsemleges gyártás.

Nem csak gyár, hanem minta

A Duna Smart Power Systems (DSPS) a vállalat legnagyobb európai gyártóüzeme, és egyben az első olyan létesítménye, amelyet eleve zéró szén-dioxid-kibocsátásra terveztek. A gyár így nemcsak termelési kapacitás, hanem demonstrációs terep is:

azt mutatja meg, hogyan lehet a fenntarthatósági és technológiai célokat valós ipari környezetben megvalósítani.

A dunavecsei üzemben az épületirányítási és energiagazdálkodási rendszerek folyamatosan optimalizálják a működést, miközben a tetőn elhelyezett, közel 5000 négyzetméternyi napelem a villamosenergia-felhasználás jelentős részét fedezi.

Fotó: Berecz Valter

A hálózatok jövője: digitalizáció és rugalmasság

A gyárbejárás egyik központi eleme a hálózati infrastruktúra átalakulása volt. Dejan Markovic, a Schneider Electric Power Systems üzletágának közép- és kelet-európai alelnöke arról beszélt, hogy az energiarendszerek egyre összetettebbé válnak, miközben a kereslet is folyamatosan nő.

A digitalizáció ebben nem opció, hanem feltétel: az elektromos hálózatoknak egyszerre kell rugalmasabbá, ellenállóbbá és hatékonyabbá válniuk, miközben egyre nagyobb arányban kell kezelniük

megújuló energiaforrásokat

és új fogyasztói igényeket.

A dunavecsei gyár egyik kulcsterméke az úgynevezett RM AirSeT kapcsolóberendezés, amely a középfeszültségű hálózatok egyik alapvető eleme. A technológia egyik legfontosabb újítása, hogy kiváltja az SF6 gázt, amely az egyik legerősebb üvegházhatású anyagnak számít. Ez nemcsak környezetvédelmi kérdés, hanem szabályozási is: az európai előírások szigorodásával a teljes iparág kényszerül hasonló megoldások bevezetésére.