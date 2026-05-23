Gyors volt a MÁV: helyreállt a rend a gyomai vonalon

A MÁV helyreállította a múlt heti, gyomai siklásban megrongálódott vágányt, így mától ismét mindkét vágányon közlekedhetnek a vonatok - jelentette be a Facebookon Hegyi Zsolt, a MÁV vezérigazgatója. A baleset után azonnal megkezdődött a műszaki helyreállítás, a MÁV-os kollégák megfeszített éjszakai munkájának köszönhetően pedig már másnap kora reggel megindulhatott a forgalom az egyik vágányon.

Megjavították a pályát, amely megsérült a Gyománál történt balesetben/Fotó: Hegyi Zsolt MÁV-vezérigazgató Facebook-oldala

Az egyvágányú közlekedés az elmúlt egy hétben sem okozott jelentős fennakadást: az InterCityk és személyvonatok teljes útvonalukon, jellemzően csak néhány perces késéssel közlekedtek.

A Keleti pályaudvarról Lőkösházára tartó, Gyomáról ma 10:12-kor továbbinduló Békés InterCity haladt át elsőként a helyreállított sínpáron.

Volt munka bőven a gyomai szakaszon

A helyreállítás során mintegy 360 méteren építették újjá a pályát:

elbontották a sérült szakaszt,

ágyazati anyagot cseréltek,

közel 600 betonaljat építettek be,

három hosszúsínt és négy szigetelt sínt cseréltek ki,

valamint pótolták a megsérült berendezéseket.

Az újjáépített pályát ezt követően beszabályozták.

Bejegyzésében Hegyi Zsolt megköszönte a kollégáknak a gyors és összehangolt helyreállítást, amellyel rövid idő alatt újra teljes kapacitással biztosították a forgalmat ezen a fontos vasúti szakaszon.

Ismét rendben haladhatnak a vonatok a gyomai vonalon/Fotó: Hegyi Zsolt Facebook-oldala

Irány Zalaegerszeg, átszállás nélkül!

Hegyi Zsolt néhány napja beszámolt egy, az utasok által régen várt felújítás lezárulásáról is. Eszerint május 30-tól újra teljes vonalon járnak a vonatok Veszprém és Ajka között! Befejeződött ugyanis a Szentgál és Városlőd-Kislőd közötti pályaszakasz helyreállítása, így újra megszakítás és átszállás nélkül utazhatnak a Budapest–Székesfehérvár–Veszprém–Szombathely vonalon közlekedő

Bakony InterCity,

valamint a Zalaegerszegre tartó Göcsej InterCity

járatokon. A vonatok az eredeti menetrend szerint közlekednek, azaz jövő szombattól óránként lehet utazni Veszprém és Ajka között. A köztes településeket a csoport a korábbiaknak megfelelően Volán-járatokkal szolgálja ki.

A Bakony és Göcsej InterCityk gyorsvonati kocsikkal és egy InterCity kocsival közlekednek, az utóbbiak légkondicionáltak és kerékpárszállításra is alkalmasak.

A megbízhatóbb és pontosabb közlekedés érdekében a vonatok egy részét már korszerű Vectron mozdonyok vontatják.



A pályasebesség emelése fokozatosan történik majd, a főszezonban már sebességkorlátozás nélkül közlekedhetnek itt a vonatok.

Kisebb utómunkálatokra még a vonatközlekedés újraindítását követően is számítani kell a pálya mellett, ezek azonban a forgalmat már nem akadályozzák.