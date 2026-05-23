Gyors volt a MÁV: helyreállt a rend a gyomai vonalon
A MÁV helyreállította a múlt heti, gyomai siklásban megrongálódott vágányt, így mától ismét mindkét vágányon közlekedhetnek a vonatok - jelentette be a Facebookon Hegyi Zsolt, a MÁV vezérigazgatója. A baleset után azonnal megkezdődött a műszaki helyreállítás, a MÁV-os kollégák megfeszített éjszakai munkájának köszönhetően pedig már másnap kora reggel megindulhatott a forgalom az egyik vágányon.
Az egyvágányú közlekedés az elmúlt egy hétben sem okozott jelentős fennakadást: az InterCityk és személyvonatok teljes útvonalukon, jellemzően csak néhány perces késéssel közlekedtek.
A Keleti pályaudvarról Lőkösházára tartó, Gyomáról ma 10:12-kor továbbinduló Békés InterCity haladt át elsőként a helyreállított sínpáron.
Volt munka bőven a gyomai szakaszon
A helyreállítás során mintegy 360 méteren építették újjá a pályát:
- elbontották a sérült szakaszt,
- ágyazati anyagot cseréltek,
- közel 600 betonaljat építettek be,
- három hosszúsínt és négy szigetelt sínt cseréltek ki,
- valamint pótolták a megsérült berendezéseket.
- Az újjáépített pályát ezt követően beszabályozták.
Bejegyzésében Hegyi Zsolt megköszönte a kollégáknak a gyors és összehangolt helyreállítást, amellyel rövid idő alatt újra teljes kapacitással biztosították a forgalmat ezen a fontos vasúti szakaszon.
Irány Zalaegerszeg, átszállás nélkül!
Hegyi Zsolt néhány napja beszámolt egy, az utasok által régen várt felújítás lezárulásáról is. Eszerint május 30-tól újra teljes vonalon járnak a vonatok Veszprém és Ajka között! Befejeződött ugyanis a Szentgál és Városlőd-Kislőd közötti pályaszakasz helyreállítása, így újra megszakítás és átszállás nélkül utazhatnak a Budapest–Székesfehérvár–Veszprém–Szombathely vonalon közlekedő
- Bakony InterCity,
- valamint a Zalaegerszegre tartó Göcsej InterCity
járatokon. A vonatok az eredeti menetrend szerint közlekednek, azaz jövő szombattól óránként lehet utazni Veszprém és Ajka között. A köztes településeket a csoport a korábbiaknak megfelelően Volán-járatokkal szolgálja ki.
A Bakony és Göcsej InterCityk gyorsvonati kocsikkal és egy InterCity kocsival közlekednek, az utóbbiak légkondicionáltak és kerékpárszállításra is alkalmasak.
A megbízhatóbb és pontosabb közlekedés érdekében a vonatok egy részét már korszerű Vectron mozdonyok vontatják.
A pályasebesség emelése fokozatosan történik majd, a főszezonban már sebességkorlátozás nélkül közlekedhetnek itt a vonatok.
Kisebb utómunkálatokra még a vonatközlekedés újraindítását követően is számítani kell a pálya mellett, ezek azonban a forgalmat már nem akadályozzák.