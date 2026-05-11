Gigantikus hálózatfejlesztést zárt le az E.ON: brutális pénzből modernizálták Magyarország áramrendszerét – ennyi új kapacitás jött létre
Az E.ON Hungária Csoport lezárta egyik, 114, 919 milliárd forintos hálózatfejlesztési programját, amelynek keretében több mint 1800 kilométer áramhálózat és több mint 2800 transzformátor fejlesztése fejeződött be. A beruházások eredményeként az érintett vonalakon még megbízhatóbbá vált az áramellátás, így a mindennapokban ritkábbak és rövidebbek lehetnek a kiesések.
A modernizált rendszer révén gyorsabbá és pontosabbá vált a hibák azonosítása, amely felgyorsítja a helyreállítási folyamatokat. A fejlesztések részben az RRF-6.1.1-21 kódszámú felhívás keretében Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (RRF) forrásaiból valósultak meg az Európai Unió támogatásával, részben pedig önerőből finanszírozta az E.ON Hungária Csoport.
Az elmúlt években jelentősen átalakult az energiafelhasználás. Magyarországon – az európai uniós célokkal összhangban – folyamatosan nőtt a naperőművek száma és kapacitása, miközben az energiaigény is emelkedett. A nappali órákban egyre több áram érkezik a napelemes rendszerekből, amely azonban gyakran nem ott és nem akkor kerül felhasználásra, ahol és amikor megtermelődik. Ez indokolja a hálózat átfogó fejlesztését és a szükséges teljesítménybővítést.
A projektekben hat új alállomás épült, és több meglévő létesítmény is bővült a Dunántúl, Pest vármegye és Budapest áramhálózatát üzemeltető vállalatcsoport fejlesztéssorozatának részeként.
Ezek a beruházások teljes térségek energiaellátását biztosítják. Ilyen például a Szekszárd térségét ellátó Tolna-Mözs alállomás, a zöldtetős Kelenföld alállomás, valamint a Budapesten megvalósult Őrmező alállomás. Emellett több helyszínen – például Ráckevén, Biatorbágyon, Dunavarsányban, Angyalföldön és Zuglóban – történt kapacitásbővítés.
Egyes állomások nagyobb teljesítményű transzformátort kaptak, máshol új berendezések telepítésével nőtt a hálózat kapacitása.
- Több mint 1800 kilométernyi kis- és középfeszültségű hálózat épült vagy újult meg,
- és több mint 2800 új vagy korszerűsített transzformátor állt üzembe a növekvő energiaigények kiszolgálása érdekében.
Emellett több ezer digitalizációs és üzemirányítási fejlesztés is megvalósult, amelyek hozzájárulnak az áramellátás biztonságához és az áramszünetek gyorsabb kezeléséhez.
A lakossági, vállalati és ipari igények kiszolgálása a fejlesztések révén hatékonyabbá vált, valamint új beruházások megvalósítását teszi lehetővé. A beruházások eredményeként nőtt az ellátás biztonsága is. A teljes fejlesztéssorozat révén több mint 1000 MW többletkapacitás jött létre, amely új napelemes kapacitások csatlakozását tette lehetővé.
A fejlesztésekre azért is volt szükség, mert 2020 óta jelentősen nőtt a naperőművek száma az E.ON hálózatán.
Magyarországon jelenleg mintegy 350 ezer lakossági napelem (HMKE) működik, ezek közül több mint 200 ezer az E.ON szolgáltatási területén.
Az észak-dunántúli térségben mintegy 45 milliárd, a dél-dunántúliban 30 milliárd, míg Budapesten és Pest vármegyében 40 milliárd forint értékű beruházás valósult meg. A hálózatbiztonság mellett a környezeti szempontok is fontos szerepet kaptak: a Budai Tájvédelmi Körzetben például 50 kilométernyi földkábel épült, és 450 oszlopot bontottak el, így a természetes élőhelyek helyreállhatnak.
Korszerűsítés is történt
A nagy volumenű beruházások mellett a vállalat több ezer kisebb fejlesztést is megvalósított. Korszerűbb, nagyobb kapacitású eszközökre cserélte a meglévő berendezéseket, valamint új szenzorokat és üzemirányítási rendszereket telepített az ellátásbiztonság növelése érdekében. A beruházási program lezárásával egy korszerűbb, nagyobb teljesítményű hálózat jött létre, amely stabilabb áramellátást biztosít, és hozzájárul az áramszünetek kockázatának csökkentéséhez.
Az E.ON Hungária Csoport folyamatos hálózatfejlesztéseivel hosszú távon is azon dolgozik, hogy ügyfelei számára megbízható szolgáltatást nyújthasson. Ezt az elkötelezettséget jól mutatja, hogy az elmúlt években mintegy 540 milliárd forintot fordított hálózatfejlesztésre. A most lezárult program után a fejlesztések nem állnak meg: a vállalatcsoport párhuzamosan több új hálózatfejlesztési programot készített elő és indított el a jövő kihívásaira való eredményes felkészülés érdekében.