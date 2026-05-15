Szerbia még ma elküldi a NIS-re vonatkozó végleges ajánlatát a Molnak

Országos informatikai probléma bénítja meg Magyarország közlekedését – itt a legnagyobb a baj

Országos informatikai probléma nehezíti a közlekedést Magyarországon. A határátkelőhelyeken torlódásra és hosszabb várakozási időre kell számítani.
VG/MTI
2026.05.15, 09:49
Frissítve: 2026.05.15, 10:14

Országos informatikai probléma nehezíti a közlekedést a határátkelőhelyeken, megnövekedett várakozási idővel kell számolni – tájékoztatott péntek délelőtt az Országos Rendőr-főkapitányság Kommunikációs Szolgálata a Police.hu oldalon.

Horgos, 2026. január 26. Lezárt kamionterminál a magyar-szerb határ szerbiai oldalán, Horgos határátkelőhelyen 2026. január 26-án.
Országos informatikai probléma nehezíti a közlekedést a határátkelőhelyeken / Fotó: Molnár Edvárd / MTI

Közleményükben azt írták, hogy informatikai rendszerprobléma merült fel pénteken 8 óra 30 perctől a közúti határátkelőhelyeken és a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren; a szakemberek megkezdték a hiba elhárítását.

A külföldre utazóknak azt ajánlották, hogy indulás előtt tájékozódjanak a határátkelőhelyek nyitvatartási idejéről és az aktuális várakozási időkről a rendőrségi honlap Határinfó oldalán.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
