Soha nem tettek még ilyet a magyar közgazdászok: Hegedüs Éva lett az MKT elnöke

Hegedüs Évát, a Gtánit Bank Nyrt. elnök-vezérigazgatóját, az egyesület eddigi főtitkárát választotta elnökévé egyhangú szavazással a Magyar Közgazdasági Társaság (MKT) pénteken. Hegedüs Éva kilenc év után váltja ebben a pozícióban Pleschinger Gyulát, akit az MKT örökös tiszteletbeli elnökévé választottak a küldöttek. A hazai közgazdászszakma legjelentősebb szakmai egyesületének főtitkára az MKT eddigi titkárságvezetője, Nagy Gábor Miklós lett. Az egyesület elnökségébe új tagként választották be a küldöttek Darvas Zsoltot, a brüsszeli Bruegel Intézet kutatóját, a Corvinus tudományos főmunkatársát.

Hegedüs Éva lett a Magyar Közgazdasági Társaság új elnöke / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Az MKT pénteki közleménye szerint Hegedüs Éva az első női elnöke a civil szervezetnek.

A megalapításának 132. évfordulóját május 27-én ünneplő MKT-nak mintegy háromezer tagja, 30 szakosztálya és 16 megyei szervezete van. Évente mintegy 80–100 szakmai konferenciával szolgálja tagjait és a gazdaság ügyei iránt érdeklődő, széles közvéleményt.

A május 22-én a Budapesti Corvinus Egyetemen megtartott tisztújító közgyűlésen az egyesület leköszönő elnöke, Pleschinger Gyula beszámolt az elmúlt évek eredményeiről a küldötteknek. Elmondta, hogy az elmúlt években hat új szakosztállyal gyarapodott és valószínűleg a legaktívabb szakmai civil szervezetté vált az MKT, amelynek aktivitását a Covid sem törte meg, sőt: a digitalizáció eredményeként megerősödve jött ki a pandémiából az MKT.

Az egyesület szakmai rendezvényei ma már szinte kivétel nélkül élőben követhetők és visszanézhetők a YouTube-on. E rendezvények – kiemelten a szakma legnagyobb éves konferenciáinak számító közgazdász-vándorgyűlések –, és az ezekkel járó, számottevő sajtóvisszhang egyfajta közéleti szerepet és súlyt is ad az MKT-nak, amelynek alapszabályban megfogalmazott célja, hogy platformot teremtsen a szakpolitikai vitáknak, és szakmai javaslatokkal segítse a döntéshozók munkáját – ahogyan ezt az elmúlt kilenc évben rendszeresen meg is tette.

Hegedüs Éva felfedte terveit

A következő évek terveiről szólva a megválasztott elnök, Hegedüs Éva elmondta, hogy az MKT egy olyan erős szakmai közösség, ahol a nyílt és őszinte párbeszéd, az érdemi szakmai vita, a pártatlanság és a függetlenség megőrzendő érték, az MKT hitelességének a záloga. Az új elnök a „megőrizve megújulni” gondolat jegyében szeretné még láthatóbbá tenni a Magyar Közgazdasági Társaságot.