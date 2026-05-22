Soha nem tettek még ilyet a magyar közgazdászok: Hegedüs Éva lett az MKT elnöke
Hegedüs Évát, a Gtánit Bank Nyrt. elnök-vezérigazgatóját, az egyesület eddigi főtitkárát választotta elnökévé egyhangú szavazással a Magyar Közgazdasági Társaság (MKT) pénteken. Hegedüs Éva kilenc év után váltja ebben a pozícióban Pleschinger Gyulát, akit az MKT örökös tiszteletbeli elnökévé választottak a küldöttek. A hazai közgazdászszakma legjelentősebb szakmai egyesületének főtitkára az MKT eddigi titkárságvezetője, Nagy Gábor Miklós lett. Az egyesület elnökségébe új tagként választották be a küldöttek Darvas Zsoltot, a brüsszeli Bruegel Intézet kutatóját, a Corvinus tudományos főmunkatársát.
Az MKT pénteki közleménye szerint Hegedüs Éva az első női elnöke a civil szervezetnek.
A megalapításának 132. évfordulóját május 27-én ünneplő MKT-nak mintegy háromezer tagja, 30 szakosztálya és 16 megyei szervezete van. Évente mintegy 80–100 szakmai konferenciával szolgálja tagjait és a gazdaság ügyei iránt érdeklődő, széles közvéleményt.
A május 22-én a Budapesti Corvinus Egyetemen megtartott tisztújító közgyűlésen az egyesület leköszönő elnöke, Pleschinger Gyula beszámolt az elmúlt évek eredményeiről a küldötteknek. Elmondta, hogy az elmúlt években hat új szakosztállyal gyarapodott és valószínűleg a legaktívabb szakmai civil szervezetté vált az MKT, amelynek aktivitását a Covid sem törte meg, sőt: a digitalizáció eredményeként megerősödve jött ki a pandémiából az MKT.
Az egyesület szakmai rendezvényei ma már szinte kivétel nélkül élőben követhetők és visszanézhetők a YouTube-on. E rendezvények – kiemelten a szakma legnagyobb éves konferenciáinak számító közgazdász-vándorgyűlések –, és az ezekkel járó, számottevő sajtóvisszhang egyfajta közéleti szerepet és súlyt is ad az MKT-nak, amelynek alapszabályban megfogalmazott célja, hogy platformot teremtsen a szakpolitikai vitáknak, és szakmai javaslatokkal segítse a döntéshozók munkáját – ahogyan ezt az elmúlt kilenc évben rendszeresen meg is tette.
Hegedüs Éva felfedte terveit
A következő évek terveiről szólva a megválasztott elnök, Hegedüs Éva elmondta, hogy az MKT egy olyan erős szakmai közösség, ahol a nyílt és őszinte párbeszéd, az érdemi szakmai vita, a pártatlanság és a függetlenség megőrzendő érték, az MKT hitelességének a záloga. Az új elnök a „megőrizve megújulni” gondolat jegyében szeretné még láthatóbbá tenni a Magyar Közgazdasági Társaságot.
Hegedüs Éva kiemelte, hogy az egyesület szeretne az elkövetkező időszakban koncentráltabban és hangsúlyosabban válaszokat keresni a legégetőbb társadalmi, gazdasági és geopolitikai kihívásokra, mint amilyen az euró bevezetése, a magyar gazdaság innovációs képességének erősítése; a mesterséges intelligencia terjedése; vagy éppen a demográfiai folyamatok.
Az új elnök hangsúlyozta, hogy az egyesület számára stratégiai kérdés a fiatalok minél szélesebb körének a megnyerése. Ennek érdekében többek között egy mentorprogramot tervez elindítani az egyesület közgazdász hallgatóknak és pályakezdő fiataloknak helyi, megyei szinten és országosan egyaránt. Az MKT a vidéki szervezeteikkel való együttműködést kiemelt fontosságúnak tartja. A társaság vidéki aktivitásának erősítésére ezért további együttműködéseket kíván kötni az MKT a gazdasági képzést folytató egyetemekkel, valamint keresi az együttműködést a területi kamarákkal és a VOSZ helyi szervezeteivel is.