Ikonikus budapesti helyszínen, a főváros szívében épül szálloda – világhírű magyar építésznek szentelik a projektet
A budapesti Deák Ferenc téren új, 177 szobás Canopy by Hilton szálloda épül egy meglévő irodaház átalakításával. A fejlesztés a világhírű pécsi születésű építész, Breuer Marcell munkássága előtt tiszteleg, miközben a belváros egyik legértékesebb telkén hoz létre új turisztikai központot – írta a magyarepitok.hu.
Az átalakítás nem teljes bontást, hanem meglévő struktúra újraértelmezését jelenti. A tervezést a Finta Stúdió és a MádiLáncos Studio végzi, a koncepció középpontjában pedig az áll, hogy a meglévő épületből egy modern, nemzetközi szállodai sztenderdeknek megfelelő tér jöjjön létre.
Egyedi panorámahotelt nyitna meg a Hilton
A projekt egyik hangsúlyos eleme a tetőszint teljes újragondolása. A legfelső emeleten mintegy 240 négyzetméteren étterem, rooftop bár, tetőterasz és kültéri fitnesztér kap helyet. A tervezők szerint innen páratlan panoráma nyílik majd a Szent István Bazilikára, az Andrássy út vonalára, a Deák térre, valamint a Gellért-hegy irányába is.
A szálloda elhelyezkedése a belvárosi turizmus szempontjából kiemelt. A vendégek gyalogosan is elérhetik a főbb turisztikai pontokat, miközben a közlekedési kapcsolatok is rendkívül sűrűek a tér csomóponti szerepe miatt.
A beruházás részeként 70 férőhelyes mélygarázs is épül, amely a sűrű városi környezetben külön előnyt jelent.
A fejlesztés tematikus eleme a dizájntörténeti kapcsolódás. A hotel belsőépítészeti koncepciója tisztelgés Breuer Marcell előtt, aki a Bauhaus, a brutalista és a modernista építészet egyik legismertebb képviselője volt. Munkássága ma is meghatározó hatással van a kortárs építészetre és bútortervezésre.
Breuer legismertebb tárgyai, mint a Cesca szék vagy a Wassily fotel, ma is gyártásban vannak, és a modern design ikonjaiként tartják számon őket. Építészeti munkái közül az egyik legismertebb az egykori Whitney Museum New Yorkban, amely ma a Sotheby’s aukciósház otthona.
A beruházó szerint a projekt célja nem pusztán egy új hotel létrehozása, hanem olyan építészeti és kulturális referenciapont kialakítása, amely túlmutat a klasszikus ingatlanfejlesztési logikán. A REALIS Group tagjaként működő REALIS WAM Alapkezelő Zrt. hosszabb távon is karakteres városi projekteket kíván megvalósítani.
A hotel üzemeltetését a Continental Group leányvállalata végzi majd.
A fejlesztők szerint a Canopy by Hilton márka belvárosi lifestyle irányultsága jól illeszkedik a Deák tér adottságaihoz és a célzott vendégkör igényeihez.
A beruházás várhatóan tovább erősíti a Deák tér szerepét Budapest egyik legfontosabb turisztikai és közlekedési csomópontjaként, miközben egy új, designközpontú szállodai kínálatot is bevezet a város szívébe.
