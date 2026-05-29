Deviza
EUR/HUF353,98 -0,14% USD/HUF303,49 -0,24% GBP/HUF408,66 -0,08% CHF/HUF388,65 +0,12% PLN/HUF83,65 -0,25% RON/HUF67,4 -0,27% CZK/HUF14,58 -0,17% EUR/HUF353,98 -0,14% USD/HUF303,49 -0,24% GBP/HUF408,66 -0,08% CHF/HUF388,65 +0,12% PLN/HUF83,65 -0,25% RON/HUF67,4 -0,27% CZK/HUF14,58 -0,17%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX134 616,81 +2,41% MTELEKOM2 630 +0,15% MOL3 854 +1,85% OTP41 570 +2,74% RICHTER12 840 +3,97% OPUS354 +6,31% ANY7 910 -1% AUTOWALLIS148 0% WABERERS4 660 +3,1% BUMIX9 209,24 +0,42% CETOP4 565 +0,82% CETOP NTR2 881,46 +0,82% BUX134 616,81 +2,41% MTELEKOM2 630 +0,15% MOL3 854 +1,85% OTP41 570 +2,74% RICHTER12 840 +3,97% OPUS354 +6,31% ANY7 910 -1% AUTOWALLIS148 0% WABERERS4 660 +3,1% BUMIX9 209,24 +0,42% CETOP4 565 +0,82% CETOP NTR2 881,46 +0,82%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
hitelminősítés
Standard and Poor's
magyar gazdaság

Ítéletet mondott a nagy amerikai hitelminősítő Magyarországról, itt a döntés: így látják a gazdaság helyzetét a Tisza-kormány alatt

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Megerősítette a magyar államkötvények adósbesorolását a Standard and Poor's. A nemzetközi hitelminősítő intézet továbbra is befektetésre ajánlja a magyar gazdaságot, pedig ennél a cégnél rezgett leginkább a léc. Cikkünk frissül.
Járdi Roland
2026.05.29, 22:17
Frissítve: 2026.05.29, 22:24

Továbbra is befektetésre ajánlja a magyar államkötvényeket a Standard and Poor's. A nemzetközi hitelminősítő intézet péntek este, a tőzsdezárást követően kiadott közleményében megerősítette a szuverén magyar államkötvények besorolását, amelyekre így továbbra is a BBB- besorolást tart érvényben.

hitelminősítő intézet
Itt az ítélet a magyar gazdaságról: megszólalt a Standard and Poor's hitelminősítő intézet

A véleményükben azt írják, hogy Tisza-kormány előrelépéseket fog elérni a 2026-ban várható, mintegy 6,5 milliárd euró összegű RRF-kifizetésekhez kapcsolódó mérföldkövek teljesítésében és a jogállamisági reformok végrehajtásában. A végrehajtási időkeret azonban szűkül, és Magyarország alapvető költségvetési helyzete romlik. 

A szűkös időkeretre és a magyar államháztartás kilátásainak romlására, negatív minősítési kilátásunkat fenntartottuk

– indokolják a negatív kilátást. Ugyanakkor a Tisza-kormány, amely jelentős többséggel rendelkezik a parlamentben, csak néhány hete van hatalmon, és máris jelezte egy sor politikai irányváltást, amelyek közül a legfontosabb Magyarország szándéka, hogy 2030-ra csatlakozzon az euróövezethez. Egy kis, nyitott gazdaság számára, amely szoros kereskedelmi kapcsolatokat ápol az EU-val, a jobb koordináció és a politikai intézkedések EU-partnerekkel való összehangolása felé történő elmozdulás potenciálisan nagy előnyökkel járhat Magyarország fizetési mérlegére, növekedésére és költségvetési teljesítményére nézve.

Bár az EU-val való kapcsolatok alakulása javul, a hitelminősítő szerint Magyarország államháztartásának kilátásai romlanak. 

2026-ra az államháztartási hiány várhatóan a GDP 6,75 százalékára emelkedik a választások előtti kiadások miatt, ideértve a célzott támogatásokat és a háztartások energiafogyasztására vonatkozó adókedvezményeket is. Ezen fiskális ösztönzők visszavonása politikai kihívást jelenthet, különösen ha a Hormuzi-szoros a következő negyedévben is ténylegesen zárva marad, és ezzel meghosszabbodik a magas globális olaj- és gázárak időszaka. 

Arra számítanak, hogy 2026 folyamán tisztázódnak a kormány konkrét fiskális elképzelései, ami elengedhetetlen ahhoz, hogy eldőljön, képes-e a kormány hatékonyan kezelni költségvetési pályáját az EU túlzott hiányra vonatkozó eljárásának követelményeivel összhangban.

Cikkünk frissül.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu