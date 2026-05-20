Hosszú szünet után, pénteken végre elindul a hitelminősítő intézetek idei első felülvizsgálati köre. A nagy elemzőházak az áprilisi országgyűlési választások miatt halasztották el korábbi értékelésüket, most azonban három egymást követő pénteken vizsgálják a magyar államadósság kilátásait. Elsőként a Moody’s mond véleményt, egy héttel később a Standard & Poor’s következik, majd június 5-én a Fitch Ratings zárja a sort.

Idén először mondanak ítéletet Magyarországról: egyelőre türelmi időt kaphat a Tisza-kormány, a tét a bóvli elkerülése

„A mostani hitelminősítői körben nem számítok arra, hogy leminősítenék Magyarországot, az érvényben lévő negatív kilátások ellenére sem” – mondta a Világgazdaságnak Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő vezető kögazdásza, amit azzal indokolt, hogy a piaci mozgások (a forint erősödése, illetve a hosszú hozamok csökkenése) is azt igazolták, a kormányváltást követően jelentősen javult az ország kockázati megítélése. Ennek egyik döntő oka, ami a hitelminősítő intézetek értékelésében is rendre felmerül, az Európai Bizottsággal való kapcsolatok javulása, ami elvezethet a hazánknak járó uniós forrásokhoz való hozzáféréshez.

Erre pedig figyelnek a hitelminősítők, ami mindenképpen jó pont lenne hazánk megítélésében. Azt tehát nem várom, hogy egy javuló kockázati megítélés mellett, a várhatóan beérkező uniós források fényében leminősítés következzen be

– mondta az elemző. Hangsúlyozta, ahhoz, hogy hosszabb távon is sikerüljön ezt megúszni, szükség lenne a költségvetési fegyelem javítására és a hiány leszorítására.

Annál is inkább, mert az első négy hónapban jelentős hiány gyűlt össze a költségvetésben, április végén már 3743 milliárdnál járt a halmozott deficit, ezzel az egész éves hiánycél több mint 70 százaléka teljesült, így az elemző szerint az év egészét nem kizárt, hogy 6-7 százalékos hiány jellemzi majd. „Ezt le kell dolgozni, amihez be kell majd mutatni egy hiteles hiánycsökkentési pályát. Ez nem azt jelenti, hogy jövőre 3 százaléknak kell lennie a hiánynak, de azt igen, hogy középtávon csökkennie kell” – fogalmazott Regős Gábor, aki szerint ennek bemutatását senki nem két hét alatt várja az új kormánytól.