Ruszin-Szendi Romulusz bizottsági meghallgatása – a leendő honvédelmi miniszter fontos bejelentést tett az öregségi nyugdíjról és szóba került az egymilliárdos luxusvilla is

Megkezdte bemutatkozó beszédét Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszterjelölt, aki megtiszteltetésnek nevezte a felkérést, majd bemutatta karrierútját, mely nagyrészt a Magyar Honvédségben zajlott.

Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszterjelölt / Fotó: Krizsán Csaba

Kiemelte, hogy a honvédelmi bizottsággal szakmai munkát fognak végezni és folytatják a haderő fejlesztését. Ki szeretné javítani a problémákat, és megromlott szövetségesi viszonyokról is beszélt. Példaként elmondta, hogy a magyar honvédeket nem minden NATO-értekezletre hívják meg, kihagytak minket a drónfal-programból is. Ezek a tényezők mind gyengítik Magyarország védelmét. Kritikaként hozta fel azt is, hogy a hadiipar fejlesztését kiszervezték magáncégekbe, ezekben pedig nem csak Magyarország szövetségesei a tulajdonosok.

A honvédelmi miniszter nem támogatja a sorkatonaságot

Ruszin-Szendi Romulusz szerint a magyar honvédség egyik legsúlyosabb problémája jelenleg a morál romlása és a szakemberek elvándorlása. Úgy fogalmazott: az elmúlt években olyan jogszabályok születtek, amelyek nem vették figyelembe a magyar katonai szolgálati kultúrát, emiatt pedig megrendült a katonák önbizalma és megbecsülése. Szerinte az utánpótlást nem reklámkampányokkal, hanem elégedett katonákkal lehet biztosítani.

A miniszterjelölt külön hangsúlyozta, hogy nem támogatják a sorkatonaság visszaállítását. Elmondása szerint az elmúlt időszakban félrevezető állítások jelentek meg ezzel kapcsolatban, miközben ők csak olyan vállalásokat akarnak tenni, amelyeket végre is tudnak hajtani.

Beszédében a kiberbiztonságot is kritikus területnek nevezte. Példaként említette a külügyminisztériumot és a Védelmi Beszerzési Ügynökséget ért kibertámadásokat, valamint azt, hogy érzékeny adatok kerültek ki a dark webre. Szerinte a modern hadviselésben a kibertér és az űr legalább olyan fontos hadszíntér, mint

a szárazföld

vagy a légierő.

Ruszin-Szendi Romulusz arról is beszélt, hogy a haderőfejlesztés középpontjába ismét az embert helyeznék. Bérrendezést, kiszámítható életpályát és a katonák megbecsülésének visszaállítását ígérte, emellett közölte:

visszaadnák azokat a jogokat is, amelyeket a korábbi kormányzat a szolgálati nyugdíjasoktól vett el.

A miniszterjelölt beszéde után kérdésekre válaszolt. Novák Előd, a Mi Hazánk képviselője az oltatlan katonákról és egymilliárdos luxusvillájáról kérdezte a Ruszin-Szendi Romuluszt.

