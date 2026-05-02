Ez most komoly: a horvát miniszterelnök elszánhatta magát, hogy visszaszerzi az INA-t a Moltól – minden reménye a Tisza-kormányban van

Magyar szempontból nézve hajmeresztő nyilatkozatot tett a horvát miniszterelnök a napokban. Plenkovics az INA-Mol-ügyről beszélt részletesebben és olyan forgatókönyvet vázolt fel, amely alapján nagyon úgy tűnik, hogy most végleges megoldást akar találni rá.

A horvát kormányfő indítékait ő maga fogalmazta meg. Szerinte ugyanis az INA eladása a Molnak a lehető

De ezzel párhuzamosan Andrej Plenkovics „új kezdetet” jelentett be a Magyarországhoz és annak új kormányához fűződő viszonyban, amibe bizony beleértette az INA-kérdést is.

legnagyobb stratégiai hiba.

Plenkovics minderről a Három Tenger Kezdeményezés dubrovniki csúcstalálkozójának második napján beszélt. A kormányfő itt értékelte azt a fejleményt is, hogy egy amerikai bíróság ítélete szerint Horvátországnak 286 millió dollárt kell megfizetnie a Mol részére.

Az INA egy közepes méretű európai olajtársaság, amely vezető szerepet tölt be a horvát olajiparban és erős pozícióval rendelkezik a régióban. Az INA tulajdonosi szerkezete a következő:

MOL Nyrt.: 4.908.207 darab részvény, Horvát Köztársaság Kormánya: 4 483 552 darab részvény, intézményi és magánbefektetők: 608 241 darab részvény.

A magyarok a legnagyobb tuladjonosok 49 százalékot meghaladó pakettel.

Azzal védte a helyzetet, hogy a jelenelgi horvát kormány „sajnos örökölte ezt a jogvitát”. Azonban logikusnak tartja, hogy az állam minden elérhető jogorvoslati lehetőséget kimerít a döntés megmásítása érdekében, legalábbis ami a fellebbezést illeti.

Ezen a ponton vett érdekes fordulatot a nyilatkozata, ugyanis gyorsan közölte, hogy mostantól ezt a kérdést „teljesen más kontextusba kívánja helyezni”, nevezetesen a Budapesten végbement „hatalmas politikai változás” kerete közé.

Ezzel arra utalt, hogy Magyar Péter miniszterelnök-jelölt és a Tisza Párt – amely ugyanúgy az Európai Néppárt tagja, akárcsak Plenkovics HDZ-je –, áprilisban győzelmet aratott a magyarországo országgyűlési választáson, így leváltotta Orbán Viktor miniszterelnököt és a Fidesz-KDNP 16 éves, közismerten szuverenista kormányzását. Az új magyar kabinet május elején lép hivatalba.