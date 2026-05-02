Ez most komoly: a horvát miniszterelnök elszánhatta magát, hogy visszaszerzi az INA-t a Moltól – minden reménye a Tisza-kormányban van
Magyar szempontból nézve hajmeresztő nyilatkozatot tett a horvát miniszterelnök a napokban. Plenkovics az INA-Mol-ügyről beszélt részletesebben és olyan forgatókönyvet vázolt fel, amely alapján nagyon úgy tűnik, hogy most végleges megoldást akar találni rá.
A horvát kormányfő indítékait ő maga fogalmazta meg. Szerinte ugyanis az INA eladása a Molnak a lehető
De ezzel párhuzamosan Andrej Plenkovics „új kezdetet” jelentett be a Magyarországhoz és annak új kormányához fűződő viszonyban, amibe bizony beleértette az INA-kérdést is.
legnagyobb stratégiai hiba.
Plenkovics minderről a Három Tenger Kezdeményezés dubrovniki csúcstalálkozójának második napján beszélt. A kormányfő itt értékelte azt a fejleményt is, hogy egy amerikai bíróság ítélete szerint Horvátországnak 286 millió dollárt kell megfizetnie a Mol részére.
Az INA egy közepes méretű európai olajtársaság, amely vezető szerepet tölt be a horvát olajiparban és erős pozícióval rendelkezik a régióban. Az INA tulajdonosi szerkezete a következő:
- MOL Nyrt.: 4.908.207 darab részvény,
- Horvát Köztársaság Kormánya: 4 483 552 darab részvény,
- intézményi és magánbefektetők: 608 241 darab részvény.
A magyarok a legnagyobb tuladjonosok 49 százalékot meghaladó pakettel.
Azzal védte a helyzetet, hogy a jelenelgi horvát kormány „sajnos örökölte ezt a jogvitát”. Azonban logikusnak tartja, hogy az állam minden elérhető jogorvoslati lehetőséget kimerít a döntés megmásítása érdekében, legalábbis ami a fellebbezést illeti.
Ezen a ponton vett érdekes fordulatot a nyilatkozata, ugyanis gyorsan közölte, hogy mostantól ezt a kérdést „teljesen más kontextusba kívánja helyezni”, nevezetesen a Budapesten végbement „hatalmas politikai változás” kerete közé.
Ezzel arra utalt, hogy Magyar Péter miniszterelnök-jelölt és a Tisza Párt – amely ugyanúgy az Európai Néppárt tagja, akárcsak Plenkovics HDZ-je –, áprilisban győzelmet aratott a magyarországo országgyűlési választáson, így leváltotta Orbán Viktor miniszterelnököt és a Fidesz-KDNP 16 éves, közismerten szuverenista kormányzását. Az új magyar kabinet május elején lép hivatalba.
Plenkovics bejelentette, hogy egy előkészítő tanácskozást kezdeményezett, majd ezt követően egy legfelsőbb szintű találkozót is a Tisza-kormánnyal, ami „új kezdetet jelent” majd a két ország kapcsolataiban. Kiemelte, hogy ekkor
minden bizonnyal asztalra kerül minden nyitott kérdés, így az INA és a Mol helyzete is.
Kijelentette, hogy az INA ilyen módon történő privatizációjáról szóló döntés a „legnagyobb stratégiai hiba” volt és ez egy „örökre megtanult lecke”. Ami őt illeti, soha többé nem fognak eladni nemzeti vállalatokat az energiaszektorból. (Orbán Viktor kormánya egyébként éppen ezt az elvet vallotta – a szerk.)
A horvát miniszterelnök nyilatkozatának utolsó mondatai voltak a leginkább sokatmondóak a jövőre nézve. Emlékeztetett ugyanis arra, hogy a horvát kormány korábban jelezte a Molnak a szándékát a horvát nemzeti vállalat részvényeinek visszavásárlására, de ezt magyar cég nem fogadta el. Pedig Plenkovics szerint Zágráb
- világosan megfogalmazott
- és megfelelően értékelt ajánlatot tett.
Csakhogy a Mol valami olyasmit kért, amibe nem lehetett beleegyezni. De ez már mindegy is, mert a következő magyar kormánnyal „tér nyílt az újra kezdésre és lehetséges a megoldás elérése” – fejezte ki meggyőződését a horvát miniszterelnök a hírügynökségi jelentés szerint.