Deviza
EUR/HUF356,25 -0,18% USD/HUF306,28 -0,15% GBP/HUF412,03 -0,45% CHF/HUF389,86 -0,43% PLN/HUF84,11 -0,28% RON/HUF68 -0,22% CZK/HUF14,68 -0,21% EUR/HUF356,25 -0,18% USD/HUF306,28 -0,15% GBP/HUF412,03 -0,45% CHF/HUF389,86 -0,43% PLN/HUF84,11 -0,28% RON/HUF68 -0,22% CZK/HUF14,68 -0,21%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX130 916,32 +0,92% MTELEKOM2 592 -1,14% MOL3 820 -0,21% OTP40 500 +1,76% RICHTER12 190 +1,58% OPUS316,5 +1,44% ANY7 860 -0,38% AUTOWALLIS147 -1,67% WABERERS4 480 -3,03% BUMIX9 114,16 -0,66% CETOP4 559,35 +1,12% CETOP NTR2 877,72 +1,16% BUX130 916,32 +0,92% MTELEKOM2 592 -1,14% MOL3 820 -0,21% OTP40 500 +1,76% RICHTER12 190 +1,58% OPUS316,5 +1,44% ANY7 860 -0,38% AUTOWALLIS147 -1,67% WABERERS4 480 -3,03% BUMIX9 114,16 -0,66% CETOP4 559,35 +1,12% CETOP NTR2 877,72 +1,16%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
manipuláció
Hungaro Energy Kft
bírság
földgáz
MEKH

Gázmaffia-ügy: piaci manipuláció miatt bírságolt az energiahatóság

A Hungaro Energy Kft. szervezett piaci földgázkereskedelmének vizsgálata során a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal jogsértést tárt fel, piacintegritási eljárást indított, majd szankcionált. A pécsi Hungaro Energy már felszámolás alatt áll, két pécsi magánszemély, feltehetően testvérpár tulajdona. Az esetről korábban, mint egy gázmaffia tevékenységéről jelentek meg hírek.
VG
2026.05.26, 21:30

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) a piaci manipulációra vonatkozó tilalom megszegése miatt 350 millió forintos bírság megfizetésére kötelezte a Hungaro Energy Kft.-t. A hatóság 2024-ben kezdte el vizsgálni a kft-nek a szervezett földgázpiacon (a gáztőzsdén) történő nagykereskedelmét a nagykereskedelmi energiapiacok integritásáról és átláthatóságáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet (REMIT) rendelkezései alapján.

Flaming,Gas,Burners,On,Household,Kitchen,Stove,With,An,Exchange
A vétkes Hungaro Energy már felszámolás alatt áll/Fotó: marketlan / Shutterstock

Trükközött a cég az ajánlataival

A vizsgálat során a MEKH jogsértést tárt fel, majd ezt követően piacintegritási eljárást indított. Az eljárás során a cég 2024-es kereskedési gyakorlatát több kereskedési nap esetében is szankcionálta

  • a REMIT,
  • az Energiaszabályozók Európai Uniós Együttműködési Ügynöksége (ACER) manipulációs magatartásokra vonatkozó útmutatója,
  • valamint saját módszertana

alapján lefolytatott vizsgálat eredményeként. Megállapította, hogy a vizsgált kereskedési napokon a Hungaro Energy Kft. tevékenysége megsértette REMIT 5. cikkében foglalt nagykereskedelmi energiapiacok manipulációjára vagy ennek kísérletére vonatkozó tilalmat. 

A piaci manipuláció során a cég megtévesztő vételi ajánlatokkal operált, amivel hamis vagy félrevezető jelzést adott a piacnak a földgáz, mint nagykereskedelmi energiatermék keresletéről.

 A vizsgálat - többek között - megállapította, hogy a cég az ajánlatait gyakran az ajánlattétel után rövid időn belül törölte, ami arra mutat, hogy a Hungaro Energy Kft. kereskedésének hatása a piaci árak és a keresleti-kínálati viszonyok megtévesztő befolyásolása volt. A cég e gyakorlata nem elszigetelt, eseti jellegű, hanem ismétlődő, piaci manipulációra alkalmas magatartás volt. Az eljárásban a hivatal nyilatkozattételre és a szükséges dokumentumok benyújtására hívta fel a Hungaro Energy Kft-t, aminek a cég nem tett eleget.

A Hungaro Energynek 350 millió forintjába került a manipuláció

A REMIT piaci manipuláció tilalmára vonatkozó rendelkezéseinek megsértése miatt, a jogszabályok által előírt mérlegelési szempontok figyelembevételével – különös tekintettel a szervezett kereskedési helyen elkövetett jogsértésre, a nagyszámú érintetti körre, valamint a megtévesztő árjelzések hatásaira -, a MEKH 350 millió forintos bírság megfizetésére kötelezte a Hungaro Energy Kft-t.

Magyarországon a MEKH látja el a REMIT-ben meghatározott, nemzeti szabályozó hatóságra vonatkozó feladatokat, köztük

  • a piaci szereplők európai nyilvántartásba vételét,
  • a piacok működésének nyomon követését,
  • az ellenőrzések és eljárások lefolytatását,
  • a jogkövetkezmények alkalmazását,
  • a hatóságok közötti együttműködés biztosítását,
  • és szükség esetén az ACER helyszíni cselekményeinek koordinálását.

A hatósági tevékenységek célja a piaci visszaélések visszaszorítása, a nyílt és tisztességes verseny ösztönzése a belső villamosenergia- és gázpiacokon, az egyenlő versenyfeltételek biztosítása a piaci szereplők számára.

Nyilvános aatok szerint a kft. 2008 októberében jött létre, 2026 áprilsi 7-én pedig megkezdődött a felszámolása. Pécsi székhelyű, tuladjonosai feltehetően testvérek annak alapján, hogy a születési évük között csak néhány év van, a vezetéknevük azonos (Katics Viktor és Katics Ákos), ahogyan a lakcímük utcaneve és házszáma is. (A lakásé nem.) A kft. ellen 2024 októberében végrehajtást rendelt el a NAV Baranya Vármegyei Adó- és Vámigazgatóságának végrehajtási osztálya.
 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu