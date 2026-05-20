Hivatalos: az új magyar légitársaság megkapja a világ egyik legnagyobb repülőgépét, a Hungary Airlines készen áll – ilyen még nem volt Európában

Újabb teherszállító óriásgéppel bővül a Hungary Airlines köré épülő teherszállítási üzletág: az Air Atlanta Icelandic megkezdte második Boeing–777-es teherszállítójának forgalomba állítását a Fly Meta és a Hungary Airlines együttműködésében. A gép június közepén kezdheti meg a kereskedelmi üzemet, ami újabb lépés lehet abba az irányba, hogy Budapest egyre fontosabb légiáru-logisztikai csomóponttá váljon Európa és Ázsia között.

A most érkező Boeing–777-300ERSF típusú teherszállító különösen érdekes konstrukció. Eredetileg utasszállítóként gyártották, majd az Israel Aerospace Industries (IAI) alakította át teherszállítási üzemre. A típust The Big Twin néven is emlegetik az iparágban, mivel jelenleg ez az egyik legnagyobb kéthajtóműves teherszállító repülőgép a piacon. Az FAA és az izraeli légügyi hatóság tavaly adta meg az engedélyeket a típus kereskedelmi használatához, így még mindig viszonylag új konstrukciónak számít – írja az Aircargo News.

A gép tulajdonosa a világ egyik legnagyobb repülőgép-lízingcége, az AerCap, amely már 2023-ban négy ilyen átalakított Boeing–777-esre kötött megállapodást a hongkongi Fly Metával. A Fly Meta ACMI- és CMI-szolgáltatásokkal foglalkozik, vagyis repülőgépet, személyzetet és üzemeltetési hátteret biztosít légitársaságoknak és logisztikai partnereknek világszerte.

A konstrukció lényege, hogy

a hongkongi Fly Meta lízingeli a Boeing–777-es teherszállítót, miközben az üzemeltetést az Air Atlanta Icelandic biztosítja a Hungary Airlines márkanév alatt.

Ez jól mutatja, hogy a Hungary Airlines jelenlegi modellje inkább egy nemzetközi partnerségekre épülő logisztikai platformként működik, nem klasszikus önálló légitársaságként.

Az Air Atlanta Icelandic szerint a mostani bővítés azért is mérföldkő, mert tavaly decemberben Európában elsőként, globálisan pedig másodikként állítottak forgalomba Boeing–777-300ERSF típusú átalakított teherszállítót. A második gép érkezésével tovább nő a társaság hosszú távú teherszállítási üzemre épített flottája.

A Hungary Airlines tavasszal vette át első Airbus A330-200(P2F) típusú átalakított teherszállító repülőgépét. A gépet a kínai ZTO Express biztosította partnerségi konstrukcióban, és elsősorban Európa és Kína közötti e-kereskedelmi áruforgalomban használják. A járatok fő célja a robbanásszerűen növekvő kínai online kereskedelmi szállítmányok gyors mozgatása, ami jelenleg az egyik legdinamikusabban növekvő szegmens a globális légi áruszállításban.