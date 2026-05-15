Beborult – ázunk, fázunk és még a fejünk is fájhat

A hét hátralévő részében egyre nedvesebb levegő érkezik, ugyanis egy mediterrán ciklon helyeződik fölénk a hétvége folyamán a HungaroMet jelentése szerint. Pénteken többfelé várható zápor, zivatar, míg hétvégén egyre nagyobb területen valószínű áztató esős időjárás.
Csókási Annamária
2026.05.15, 14:06
Frissítve: 2026.05.15, 14:11

Szinte mindenütt beborul az ég, a keleti határvidéken lehet olykor szakadozottabb a felhőzet. A HungaroMet időjárás-jelenése szerint a keleti, északkeleti tájakon is lecsengnek a nappali zivatarok, majd egyre többfelé várható eső, zápor, de csak néhány helyen lehet villámtevékenység. 

Több fokkal is visszaesik a hőmérséklet, locsolásra nem lesz szükség az időjárás miatt / Fotó: ANP via AFP

Az időjárás a bolondját járatja velünk

A Dunántúlon helyenként – kiemelten délnyugaton – jelentős mennyiség eshet. Döntően mérsékelt vagy gyenge lesz a délies szél, de északnyugaton északnyugatira fordul, és kora reggeltől elkezd megélénkülni a légmozgás. A zivatarokat este még erős, esetleg viharos széllökése is kísérhetik. A legalacsonyabb 

éjszakai hőmérséklet 8 és 13 fok között alakul.

Szombaton egy mediterrán ciklon alakítja időjárásunkat. Erősen felhős, vagy borult lesz az ég, és sokfelé várható eső, zápor, zivatar. A Tiszántúlon eleinte csak elszórtan lehet csapadék, de délután itt heves zivatar is kitörhet. Az északnyugati szél egyre nagyobb területen megerősödik, majd viharossá fokozódik. Több helyen kiadós mennyiségű csapadék várható. Délután 12 és 21 fok között alakul a hőmérséklet, Északnyugaton lesz a leghűvösebb.

Kettős fronthatás terheli a szervezetünket.

Vasárnap már kaphatunk fényt

Esős lesz a nap első fele, majd délután nyugat felől megkezdődik a felhőzet csökkenése, estére a Dunántúlon már teljesen felszakadozhat a felhőzet. A nap második felében a középső tájakon is fokozatosan szűnik a csapadék. Az északnyugati szél sokfelé lesz erős, délig még viharos lökések is lehetnek. 10 és 20 fok között mozog a hőmérséklet.

A jövő héten már nem reménytelen a napsütés

A Dunántúlon már ragyogó napsütésre van esély, míg a Dunától keletre gomolyfelhős lesz az ég, és elszórt zápor is előfordul. Reggel 5, délután már 20 fok körüli értékeket mérhetünk.

Kedden a többórás napsütést gomolyfelhők zavarják, és délután néhol zápor is kialakul. 20-22 fok köré erősödik a nappali felmelegedés. Estétől megélénkül az ÉNy-i szél. Szerdán napos, gomolyfelhős időre van kilátás, kicsi az esély csapadékra. Az ÉNy-i szél erős lesz. 20 és 25 fok között valószínű a csúcsérték.

