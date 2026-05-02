Időjárás: katasztrófa készül Magyarországon, megszólalt a meteorológiai szolgálat – 125 éve alig történt ilyen

Áprilisban a megszokott mennyiségnek csak az egytizede esett le Magyarországon – erről számolt be a HungaroMet Zrt. a Facebook-oldalán szombaton. Az időjárás súlyosan befolyásolja a magyar gazdaság teljesítményét.

Időjárás: katasztrófa készül Magyarországon

A mezőgazdaság kibocsátása 2025-ben meghaladta a 4,4 ezer milliárd forintot, amely 6,1 százalékkal volt magasabb az egy évvel korábbinál. A bővüléshez a teljes termelési volumen 2,6 százalékos csökkenése és az árszínvonal 8,9 százalékos emelkedése járult hozzá.

A növénytermesztés volumene 7,9 százalékkal kisebb, az állattenyésztésé 4 százalékkal nagyobb lett. Hazánk 2 százalékkal részesedett az Európai Unió teljes mezőgazdasági kibocsátásából 2025-ben.

A friss meteorológiai jelentésből pontosan az derült ki, hogy miközben a tapasztalatok szerint áprilisban átlagosan 40 milliméter eső esik Magyarországon, az idén

mindössze 4 milliméter esett országos átlagban,

vagyis az ilyenkor megszokott mennyiség egytizede. További rossz hír, hogy az országnak csak egy kis részén, a bejegyzéshez készített infografika szerint a nyugati határszélen és a Dunántúl déli részén egy kis körzetben esett tíz milliméternél több eső áprilisban.

Az ország nagyobb részén azonban alig esett az elmúlt hónapban, az eddig beérkezett adatok alapján kilenc automata mérőállomáson (ezek közül kettő a fővárosban van) nem volt mérhető csapadék az év negyedik hónapjában.

A bejegyzéshez készített infografika szerint áprilisban nem mért csapadékot

Encs,

Kékestető,

Püspökszilágy,

Jászapáti,

Erdőtelek,

Tarnaméra,

Kompolt,

Karcsa

és Budapest

két meteorológiai állomása. Végezetül a meteorológiai szolgálalat arra is felhívta a figyelmet, hogy ez volt az egyik legszárazabb április 1901 óta. Nem pusztán arról van szó, hogy nem esik az eső, hanem arról is, hogy kiszárad a föld, aminek már egészen más következményei lehetnek.

Az idei április kifejezetten rossz időjárást hozott mezőgazdasági szempontból:

alig hullott csapadék, a hónap végére a növénytermesztésben kritikussá vált a helyzet, emellett a gyakori sarkvidéki eredetű léghullámok súlyos fagykárokat okoztak.

Az elemzés szerint az elmúlt héten csak a délnyugati határszélen esett eső, de ott is csak 1-2 milliméter. Van olyan terület az országban, ahol március vége óta gyakorlatilag nem esett eső. Az elmúlt 30, illetve 90 napban 25-45, illetve 20-70 milliméterrel kevesebb eső esett az átlagosnál.