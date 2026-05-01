Áttörés: történelmi üzletet kötött Magyarország legendás óriáscége, ilyen még nem volt – elárasztják az európai országot a hazai járművek

Hello Szkopje, jövünk! Az Ikarus történetének legnagyobb elektromos busztenderét nyertük meg: 150 darab tisztán elektromos Ikarus 120e városi autóbuszt és 75 töltőállomást szállítunk Észak-Macedóniába – számolt be a hírről az Ikarus Bus & Coach Facebook-oldal.

Az Ikarus történetének legnagyobb villanybusztenderét nyerte meg Észak-Macedóniában / Fotó: Ikarus Bus & Coach / Facebook

A magyar járműgyártó szerint ez óriási lehetőség a számára és fontos visszaigazolás is arra, hogy jó úton halad, és folyamatosan erősiti a jelenlétét a régióban.

A magyar Ikarus tendergyőzelme hatalmas előrelépés a gyártónak

A hírről a magyarbusz.info is beszámolt kissé részletesebben csütörtökön. A tájékoztatás szerint Észak-Macedónia közlekedési minisztériuma győztest hirdetett az idén februárban összesen 150 darab tisztán elektromos hajtású városi autóbusz beszerzésére kiírt tenderén.

Az eredmény magyar szempontból kiemelt jelentőséggel bír, a pályázaton ugyanis az Ikarus csoporthoz tartozó Electrobus Europe Zrt. bizonyult a legjobb ajánlatadónak, ezzel pedig összesen 150 darab tisztán elektromos hajtású Ikarus 120e V4 városi szóló autóbusz, valamint az üzemeltetésükhöz szükséges 75 darab plug-in töltőállomás szállításának jogát nyerte el.

Ez az eddigi legnagyobb darabszámú, akkumulátoros villanybuszokra vonatkozó üzleti siker az Ikarus történetében, amely jelentős nemzetközi mérföldkövet és egyúttal stratégiai jelentőségű regionális referenciát is jelent a márka számára.

A balkáni térség egyik legjelentősebb idei villanybusz-tenderének számító beszerzés keretében érkező járművek közül 100 új elektromos autóbusz az észak-macedón főváros, Szkopje közösségi közlekedését erősíti majd, míg a fennmaradó 50 példány más észak-macedón városokba kerül.

A pályázati felhívás értelmében az Ikarusnak első 30 autóbuszt a szerződéskötéstől számított 6 hónapon belül, további 60 darabot 12 hónap alatt, az utolsó 60 járművet pedig 18 hónapon belül kell leszállítania a megrendelőnek.

„A kiemelkedő volumenű új megrendelés lehetősége az Ikarus műszaki felkészültségének és nemzetközi versenyképességének erőteljes visszaigazolását mutatja és kulcsfontosságú mérföldkő vállalatunk piaci stratégiájának sikeres megvalósításában, amivel megerősítjük cégünk pozícióját a közép- és dél-kelet-európai elektromosjármű-piacon. Különösen büszkék vagyunk arra, hogy ajánlatunk több nemzet és kultúra együttműködésére épül, és a megvalósítás kulcsfontosságú pontjain helyi észak-macedón vállalatok szakértelmére támaszkodhatunk” – idézte a lap Kelemen János Hunort, az Ikarus csoport értékesítési igazgatóját.