Deviza
Áttörés: történelmi üzletet kötött Magyarország legendás óriáscége, ilyen még nem volt – elárasztják az európai országot a hazai járművek

A magyar Ikarus nyerte el Észak-Macedónia idei egyik legnagyobb villanybusz-beszerzését, amelynek keretében 150 tisztán elektromos városi autóbuszt és 75 töltőállomást szállíthat a balkáni országba. A tendergyőzelem rekordméretű üzletet és komoly nemzetközi előrelépést jelent az Ikarus számára, mivel ezzel tovább erősítheti pozícióját a régió elektromos közlekedési piacán.
VG
2026.05.01, 06:22
Frissítve: 2026.05.01, 06:33

Hello Szkopje, jövünk! Az Ikarus történetének legnagyobb elektromos busztenderét nyertük meg: 150 darab tisztán elektromos Ikarus 120e városi autóbuszt és 75 töltőállomást szállítunk Észak-Macedóniába – számolt be a hírről az Ikarus Bus & Coach Facebook-oldal.

Az Ikarus történetének legnagyobb villanybusztenderét nyerte meg Észak-Macedóniában
Az Ikarus történetének legnagyobb villanybusztenderét nyerte meg Észak-Macedóniában / Fotó: Ikarus Bus & Coach / Facebook

A magyar járműgyártó szerint ez óriási lehetőség a számára és fontos visszaigazolás is arra, hogy jó úton halad, és folyamatosan erősiti a jelenlétét a régióban.

A magyar Ikarus tendergyőzelme hatalmas előrelépés a gyártónak

A hírről a magyarbusz.info is beszámolt kissé részletesebben csütörtökön. A tájékoztatás szerint Észak-Macedónia közlekedési minisztériuma győztest hirdetett az idén februárban összesen 150 darab tisztán elektromos hajtású városi autóbusz beszerzésére kiírt tenderén.

Az eredmény magyar szempontból kiemelt jelentőséggel bír, a pályázaton ugyanis az Ikarus csoporthoz tartozó Electrobus Europe Zrt. bizonyult a legjobb ajánlatadónak, ezzel pedig összesen 150 darab tisztán elektromos hajtású Ikarus 120e V4 városi szóló autóbusz, valamint az üzemeltetésükhöz szükséges 75 darab plug-in töltőállomás szállításának jogát nyerte el. 

Ez az eddigi legnagyobb darabszámú, akkumulátoros villanybuszokra vonatkozó üzleti siker az Ikarus történetében, amely jelentős nemzetközi mérföldkövet és egyúttal stratégiai jelentőségű regionális referenciát is jelent a márka számára.

A balkáni térség egyik legjelentősebb idei villanybusz-tenderének számító beszerzés keretében érkező járművek közül 100 új elektromos autóbusz az észak-macedón főváros, Szkopje közösségi közlekedését erősíti majd, míg a fennmaradó 50 példány más észak-macedón városokba kerül. 

A pályázati felhívás értelmében az Ikarusnak első 30 autóbuszt a szerződéskötéstől számított 6 hónapon belül, további 60 darabot 12 hónap alatt, az utolsó 60 járművet pedig 18 hónapon belül kell leszállítania a megrendelőnek.

„A kiemelkedő volumenű új megrendelés lehetősége az Ikarus műszaki felkészültségének és nemzetközi versenyképességének erőteljes visszaigazolását mutatja és kulcsfontosságú mérföldkő vállalatunk piaci stratégiájának sikeres megvalósításában, amivel megerősítjük cégünk pozícióját a közép- és dél-kelet-európai elektromosjármű-piacon. Különösen büszkék vagyunk arra, hogy ajánlatunk több nemzet és kultúra együttműködésére épül, és a megvalósítás kulcsfontosságú pontjain helyi észak-macedón vállalatok szakértelmére támaszkodhatunk” – idézte a lap Kelemen János Hunort, az Ikarus csoport értékesítési igazgatóját.

Mint lapunk márciusban beszámolt róla, Bosznia-Hercegovinából érdeklődtek a magyar gyártású, elektromos hajtású járművek beszerzéséről egyeztettek. A küldöttséget Drasko Sztanivukovics, Banja Luka szerb nemzetiségű polgármestere vezette, aki a magyarországi látogatásról saját Instagram-profilján is beszámolt, és a város felületeire is felkerült az erről szóló hír.

A polgármesternek személyesen lehetősége nyílt megtekinteni egy Ikarus 120e típusú, tisztán elektromos városi kivitelű autóbuszt. A városvezető-polgármester elmondása szerint a következő években több (akár 100 darab) ilyen típusú autóbuszt is vásárolhatnak, az első példányok pedig még idén megjelenhetnének Bosznia-Hercegovina második legnagyobb városának útjain.

„Nemcsak zéróemissziós autóbuszok, hanem villamosok vásárlásáról is tárgyaltunk. Ennek köszönhetően Európában először nálunk állhatnak forgalomba ezek az innovatív járművek” ‒ nyilatkozta ennek kapcsán Drasko Sztanivukovics. A polgármester a Vezess szerint valószínűleg az ART-rendszerben közlekedő, gumikerekű villamosokra gondolt, amelyet az Ikarus a CRCC-vel együttműködésben tervez gyártani Székesfehérváron. 

Ha ez megvalósul, az minden bizonnyal szenzációnak számít, hiszen a lap tudomása szerint eddigi egyelőre még nem állítottak üzembe Ikarus márkanévvel ilyen gumikerekű villamost.


 


 

