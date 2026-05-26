Leállhat a magyarok kedvenc boltja? Lázadnak a dolgozók, nagyon nem tetszik nekik a fizetés az IKEA-nal – ebből még sztrájk is lehet
A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete, a KASZ március óta átlépte az IKEA magyarországi egységeiben a reprezentativitáshoz szükséges 10 százalékos szervezettségi szintet. A Mérce beszámolója szerint a dolgozói elégedetlenség azután erősödött fel, hogy a vállalat év elején először 0 százalékos béremelést ajánlott, amit a munkavállalók és a szakszervezet is elfogadhatatlannak tartott.
A nulla után már a hat sem segített az IKEA dolgozóinak
A cég végül módosított az álláspontján, de a 6 százalékos, differenciált béremelési ajánlat sem csillapította a feszültséget. A KASZ szerint a dolgozók ennél magasabb, legalább további 6 százalékos emelést szeretnének, méghozzá egységesen, nem teljesítmény vagy más belső szempontok alapján szétosztva. Több dolgozó olyan kitűzőt visel, amelyen azt jelzik:
készek akár sztrájkba is lépni, ha nem sikerül megállapodni a bérekről.
A szakszervezet ugyanakkor hangsúlyozza, hogy hivatalosan még nincs sztrájkkészültség, a jelenlegi akció inkább figyelemfelhívás és nyomásgyakorlás.
A Mérce cikke szerint a tiltakozáshoz mindhárom magyarországi IKEA-áruházban, valamint a raktárakban és a soroksári logisztikai központban is csatlakoztak munkavállalók. A megmozdulás főként a fizikai területeken dolgozókat érinti, míg a vevőszolgálati központ munkavállalói egyelőre kevésbé kapcsolódtak be. Ez arra utal, hogy a bérvita mögött nemcsak általános elégedetlenség áll, hanem különösen azoknál a munkaköröknél erős a nyomás, ahol a munkaterhelés és a fizikai igénybevétel is nagyobb.
Romló munkakörnyezet az IKEA központjaiban
A KASZ alelnöke, Kiss Alíz Judit szerint a szakszervezet erősödésében szerepet játszhatott, hogy a bérekkel és a munkakörnyezettel kapcsolatos gondok nem új keletűek. A kiskereskedelemben hagyományosan nehéz stabil érdekképviseletet építeni, mert nagy a fluktuáció, sok dolgozó nem marad hosszú ideig ugyanannál a munkáltatónál. Ehhez képest az IKEA-nál most olyan szervezettségi szint alakult ki, amely már kézzelfogható tárgyalási pozíciót ad a munkavállalói oldalnak.
A vállalat azt közölte, hogy fontosnak tartja
- a munkatársak jóllétét,
- tiszteletben tartja a szakszervezeti jogokat,
- és nyílt párbeszédet folytat a munkavállalókkal,
- valamint képviselőikkel.
Konkrét új bérajánlatról azonban a cég válasza alapján egyelőre nincs információ. A szakszervezeti oldal szerint a tárgyalások folytatódnak, de nehézséget jelent, hogy a magyarországi IKEA-nak nincs külön helyi ügyvezetője, ezért a közép-kelet-európai központtal kell egyeztetniük.
Abban gyengül amiben erős volt
Az IKEA erős munkáltatói márkával van jelen a piacon, és a vásárlók jelentős része a céget a skandináv vállalati kultúrával, a kiszámítható működéssel és a dolgozóbarát arculattal azonosítja. Egy bérvita ezért társadalmi megítélési kockázatot is hordozhat. Nemcsak a munkaerő megtartása, hanem a márka társadalmi megítélése miatt is
érzékeny kérdés, hogyan kezeli a vállalat a dolgozói követeléseket.
A munkavállalói oldal alkupozícióját erősítheti, hogy a kiskereskedelemben továbbra is komoly gondot jelent a munkaerő megtartása. Egy nagy forgalmú áruházláncnál a működés folyamatossága a raktári, logisztikai, árufeltöltési és eladótéri dolgozók munkáján múlik, ezért egy elhúzódó konfliktus gyorsan üzleti kockázattá válhat. Ugyanakkor a szakszervezet alelnöke szerint nem biztos, hogy valóban sztrájkig fajul a helyzet, mert az IKEA-val lehet tárgyalni, és a felek érdeke is az, hogy megállapodás szülessen.