Leállhat a magyarok kedvenc boltja? Lázadnak a dolgozók, nagyon nem tetszik nekik a fizetés az IKEA-nal – ebből még sztrájk is lehet

A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete, a KASZ március óta átlépte az IKEA magyarországi egységeiben a reprezentativitáshoz szükséges 10 százalékos szervezettségi szintet. A Mérce beszámolója szerint a dolgozói elégedetlenség azután erősödött fel, hogy a vállalat év elején először 0 százalékos béremelést ajánlott, amit a munkavállalók és a szakszervezet is elfogadhatatlannak tartott.

A nulla után már a hat sem segített az IKEA dolgozóinak

A cég végül módosított az álláspontján, de a 6 százalékos, differenciált béremelési ajánlat sem csillapította a feszültséget. A KASZ szerint a dolgozók ennél magasabb, legalább további 6 százalékos emelést szeretnének, méghozzá egységesen, nem teljesítmény vagy más belső szempontok alapján szétosztva. Több dolgozó olyan kitűzőt visel, amelyen azt jelzik:

készek akár sztrájkba is lépni, ha nem sikerül megállapodni a bérekről.

A szakszervezet ugyanakkor hangsúlyozza, hogy hivatalosan még nincs sztrájkkészültség, a jelenlegi akció inkább figyelemfelhívás és nyomásgyakorlás.

A Mérce cikke szerint a tiltakozáshoz mindhárom magyarországi IKEA-áruházban, valamint a raktárakban és a soroksári logisztikai központban is csatlakoztak munkavállalók. A megmozdulás főként a fizikai területeken dolgozókat érinti, míg a vevőszolgálati központ munkavállalói egyelőre kevésbé kapcsolódtak be. Ez arra utal, hogy a bérvita mögött nemcsak általános elégedetlenség áll, hanem különösen azoknál a munkaköröknél erős a nyomás, ahol a munkaterhelés és a fizikai igénybevétel is nagyobb.

Romló munkakörnyezet az IKEA központjaiban

A KASZ alelnöke, Kiss Alíz Judit szerint a szakszervezet erősödésében szerepet játszhatott, hogy a bérekkel és a munkakörnyezettel kapcsolatos gondok nem új keletűek. A kiskereskedelemben hagyományosan nehéz stabil érdekképviseletet építeni, mert nagy a fluktuáció, sok dolgozó nem marad hosszú ideig ugyanannál a munkáltatónál. Ehhez képest az IKEA-nál most olyan szervezettségi szint alakult ki, amely már kézzelfogható tárgyalási pozíciót ad a munkavállalói oldalnak.