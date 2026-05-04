Az ingatlanpiacra is kihatással voltak a választások: kevesebb lett a vevő, már ők diktálnak

Közéleti szempontból mozgalmas időszakon vagyunk túl, ami hatással lehetett az ingatlanpiacra is.

A rendszerváltozás óta soha nem láttot érdeklődés övezte az országgyűlési választásokat, amit követően politikai fordulat történt Magyarországon. Egyelőre nagy a bizonytalanság, de a piacok számottevő része úgy fest pozitívan reagált az új helyzetre, ám az ingatlanokkal más a helyzet.

Hullámzó kereslet, kevesebb eladó ingatlan

Áprilisban megközelítőleg 237 000 telefonos érdeklődésre került sor az ingatlan.com felületein található, eladó lakások és házak iránt − olvasható a portál legfrissebb jelentésében. Ez havi szinten 17 százalékos, éves összevetésben pedig 8 százalékos csökkenésnek felel meg, de az áprilison belüli dinamika óriási hullámzást mutat.

„A húsvéti ünnepek és a választások meghatározták a lakáspiac áprilisi teljesítményét. Ennél inaktívabb az ingatlanpiac 2026-ban csak január 1-én volt. Bár a Gemius által auditált adatok szerint a valós egyedi látogatók és a látogatások száma április végére 2-3 százalékkal már meghaladta a márciusi átlagot, de a telefonos érdeklődők aktivitása ugyanebben az időszakban mégis csökkent. A vásárlók tehát többet terveznek és informálódnak, de bizonyos döntéseket egyelőre halogatnak” − mondta Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője, majd hozzátette:

a lakásvásárlók elbizonytalanodása idén tavasszal érezhetően átrajzolta a lakáspiac dinamikáját. Még fél évvel ezelőtt is a vevők futottak versenyt a lakásokért, az eladók pedig bátrabban árazhattak, mert akkor ők voltak nyeregben. Mostanra viszont már fordult a kocka, és a vevők összességében jobb alkupozícióba kerültek.

A kínálat mellett a kereslet alakulása is érdekes mintázatot mutatott. Áprilisban nagyjából 30 000 eladó lakás és ház hirdetése jelent meg az ingatlan.com portálján, ami éves szinten minimális csökkenést jelent, ám ennek ellenére a teljes kínálat kimégis bővült:

április végén 142 000 eladó lakás és ház várt új gazdára, ami éves alapon 7,4 százalékos bővülést jelent.

Országos szinten a kereslet eltérő dinamikát mutat

A részletes adatokból kiderül, hogy az országos kereslet 8 százalékos éves szintű csökkenése eltérően érintette az ország különböző részeit. Fejér vármegye magasan kiemelkedik a mezőnyből, ott az eladásra kínált lakóingatlanok iránti kereslet 17 százalékkal nőtt éves összevetésben. Emellett a Somogy és Veszprém vármegyei lakóingatlanok iránt 5-5 százalékkal magasabb volt az érdeklődés, mint a tavalyi év azonos időszakában, továbbá Komárom-Esztergom és Heves vármegyében is némi bővülés volt megfigyelhető a keresleti oldalon.