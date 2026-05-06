Erre vártunk hónapok óta: életjelet mutatott a magyar ipar – lendületet kaphat a termelés

2026 márciusában az ipari termelés volumene 6,7 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit. Munkanaphatástól megtisztítva a termelés 3,7 százalékkal emelkedett. A szezonálisan és munkanappal kiigazított adatok alapján az ipari kibocsátás 3,1 százalékkal nagyobb volt a 2026. februári adatnál a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) szerdán közzétett gyorstájékoztatója szerint.

Egy hónappal korábban, idén februárban tovább romlott a hazai ipar teljesítménye: a termelés volumene 1,5 százalékkal maradt el az egy évvel korábbitól, miközben havi alapon is visszaesés volt tapasztalható a KSH adatai szerint.

Márciusban a feldolgozóipari alágak döntő többségében nőtt a termelés volumene az előző év azonos hónapjához képest. A legnagyobb súlyú alágak közül a számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása, a villamos berendezés gyártása, valamint az élelmiszer, ital és dohánytermék gyártása jelentősen, míg a járműgyártás kismértékben bővült.

Az ipari termelés a 2026-os év első három hónapjában 1,0 százalékkal nagyobb volt, mint 2025 azonos időszakában. A szezonálisan és munkanaptényezővel kiigazított ipari kibocsátás az előző hónaphoz viszonyítva 3,1 százalékkal emelkedett.