Erre vártunk hónapok óta: életjelet mutatott a magyar ipar – lendületet kaphat a termelés

Az előző év azonos időszakához mérten 6,7 százalékkal bővült az ipari termelés a KSH friss adatai alapján. A feldolgozóipari alágak döntő többségében nőtt a termelés volumene.
2026.05.06, 08:30
Frissítve: 2026.05.06, 08:54

2026 márciusában az ipari termelés volumene 6,7 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit. Munkanaphatástól megtisztítva a termelés 3,7 százalékkal emelkedett. A szezonálisan és munkanappal kiigazított adatok alapján az ipari kibocsátás 3,1 százalékkal nagyobb volt a 2026. februári adatnál a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) szerdán közzétett gyorstájékoztatója szerint.

Az előző év azonos időszakához mérten 6,7 százalékkal, az előző hónaphoz képest 3,1 sázalékkal bővült az ipari termelés

Egy hónappal korábban, idén februárban tovább romlott a hazai ipar teljesítménye: a termelés volumene 1,5 százalékkal maradt el az egy évvel korábbitól, miközben havi alapon is visszaesés volt tapasztalható a KSH adatai szerint. 

Márciusban a feldolgozóipari alágak döntő többségében nőtt a termelés volumene az előző év azonos hónapjához képest. A legnagyobb súlyú alágak közül a számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása, a villamos berendezés gyártása, valamint az élelmiszer, ital és dohánytermék gyártása jelentősen, míg a járműgyártás kismértékben bővült.

Az ipari termelés a 2026-os év első három hónapjában 1,0 százalékkal nagyobb volt, mint 2025 azonos időszakában. A szezonálisan és munkanaptényezővel kiigazított ipari kibocsátás az előző hónaphoz viszonyítva 3,1 százalékkal emelkedett.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
