Egyre több nyugdíjas szegődik el iskolaőrnek – vajon miért?

Sok nyugdíjas szeretne a nyugdíj mellett munkát vállalni, és az utóbbi időben egyre népszerűbb körükben a számukra tisztességes jövedelem-kiegészítést kínáló iskolaőri állás.
Világgazdaság
2026.05.22, 10:39
Frissítve: 2026.05.22, 10:57

Az iskolaőri állás kedvező lehetőség lehet a dolgozni kívánó nyugdíjasoknak a pluszjövedelem mellett azért is, mert közösségben vannak, és az aktív életmód segít megőrizni a fizikai frissességet is. Emellett nincs éjszakai műszak, és értelemszerűen az iskolai szünetekben és a hétvégéken sem kell dolgozni – írja az Origo. Esetleg még étkezést is biztosítanak a számukra az ebédlőben, amivel adott esetben sokat takaríthatnak meg.

Kedvező lehetőség a dolgozni kívánó nyugdíjasok számára az iskolaőri állás / Fotó: Chayanuphol / Shutterstock

Az iskolaőr feladata, hogy jelenlétével és szükség esetén intézkedéseivel biztosítsa az iskola nyugalmát és biztonságát – írja a Hóvége. Tanítási időben az intézmény területén jogosult fellépni, ha olyan helyzet alakul ki, amely veszélyezteti a diákok, a pedagógusok vagy az iskola működését. 

Mennyit keres egy iskolaőr?

Az ilyen állásra való jelentkezéshez általában motivációs levelet, önéletrajzot és a legmagasabb iskolai végzettséget igazoló dokumentumot kell mellékelni. Ezek után le kell tenni egy alkalmassági vizsgát, amelynek keretében felmérik a jelentkező fizikai és pszichológiai állapotát. 

Az iskolaőri fizetés bruttó 320-350 ezer forint körül mozog, emellett pedig 200 ezer forint bruttó cafeteria jár hozzá évente. 

A munkába járást is támogatják: tömegközlekedés esetén a költségek 86 százalékát vissza lehet igényelni, ha pedig valaki autóval közlekedik, annak egy bizonyos összeget ítélnek meg kilométerenként. 

Nagy előny lehet a rendvédelmi, illetve nevelői-oktatói végzettség vagy tapasztalat. 

Arról, hogy milyen feltételekkel lehet nyugdíj mellett munkát vállalni, ide kattintva olvashat bővebben.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
