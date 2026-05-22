Robbanás történt a MOL tiszaújvárosi üzemében – halálos áldozata is van

Mérföldkő: a világ egyik legnagyobb légitársasága ismét összeköti hazánkat az Egyesült Államokkal – megérkezett az első járat

Mérföldkőhöz érkezett a transzatlanti légi összeköttetések újjáépítése: leszállt Budapesten az American Airlines Philadelphiából érkező járata. A világ egyik legnagyobb légitársasága ezzel ismét közvetlen kapcsolatot biztosít Magyarország és az Egyesült Államok között.
VG
2026.05.22, 08:54
Frissítve: 2026.05.22, 09:20

Újraindult a közvetlen légi kapcsolat Budapest és Philadelphia között: az American Airlines járata megérkezett a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérre, ezzel hosszabb kihagyás után ismét elérhetővé vált az egyik legfontosabb transzatlanti útvonal.

Péntek reggel megérkezett az első philadelphiai járat Budapestre / Fotó: Balogh Dávid

A philadelphiai járat bevezetése a közvetlen összeköttetésen túl azért is fontos, mert az amerikai légitársaság kiterjedt hálózatán keresztül számos észak-amerikai város is könnyebben megközelíthetővé válik Budapestről. A járat újraindítása

  • a turizmus
  • és az üzleti kapcsolatok

szempontjából is kiemelt jelentőségű. A közvetlen összeköttetés erősítheti a Magyarország iránti amerikai keresletet, miközben a magyar utasok számára is egyszerűbbé válik az utazás az Egyesült Államokba.

A fejlemény egyben azt is jelzi, hogy a légitársaságok a növekvő keresletre reagálva folyamatosan építik vissza transzatlanti hálózatukat, és ismét hosszú távú kapacitásbővítésben gondolkodnak.

A Vinci–állam konzorcium másfél éve vette át a Budapest Airportot, azóta rekordmértékű utasforgalmat és kiugró cargonövekedést értek el, miközben elindul a következő évek egyik legnagyobb hazai infrastrukturális fejlesztése. Az alapkőletételt követően közvetlenül beszélgettünk Nicolas Notebaert-rel a budapesti repülőtér jövőjéről. A Vinci Concessions vezérigazgatója és a Vinci Airports elnöke a Világgazdaságnak beszélt a növekedés logikájáról, a turizmus szerepéről, a regionális kapcsolatok realitásáról és a net zero szükségszerűségéről.

Az American Airlines repülőinek menetrendjében október 5-ig szerepel a Philadelphia és Budapest közötti szezonális járat. A meghatározó amerikai légitársaság eredetileg 2018-ban indította közvetlen szezonális járatát Budapestre, 2020-ban, a koronavírus-járvány miatt a légi közlekedés leállt, és ezt követően nem indult újra a járat.

A következő hónapokban Philadelphia és Budapest között Boeing–787-8 Dreamliner típusú gép szállítja majd az utasokat, hetente összesen 3200-an utazhatnak a két irányban. A közvetlen járat több órával lerövidíti az utat Budapest és az Egyesült Államok keleti partja között. A repülési idő Philadelphiából Budapestre közel 9 óra a menetrend szerint. Az első járat indulása alkalmából ünnepséget tartanak, amelyen részt vesz az American Airlines és Philadelphia nemzetközi repülőterének vezető tisztségviselője, valamint magyar részről a nagykövet és a gazdasági attaséi hivatal képviselői. A budapesti járat elindulásával egy időben az American Airlines napi járatot közlekedtet Prágába is.

Már megvásárolhatjuk a repülőjegyeket a járatokra

Az American Airlines oldalán a jegyek már elérhetők a foglalási rendszerekben, így az őszi szezonig tartó időszakra valóban lehet repülőjegyet vásárolni.  

A járatot az American Airlines üzemelteti, amely 2026. május 21. és október 5. között napi rendszerességgel közlekedik a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér és a Philadelphia Nemzetközi Repülőtér között. A menetrend szerint a 234 férőhelyes Boeing–787-8 Dreamliner típusú repülőgépek 11:25-kor indulnak Budapestről, és helyi idő szerint 15:00-kor érkeznek meg az amerikai nagyvárosba.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
