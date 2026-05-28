Felfüggeszti magyarországi járatai a német légitársaság – már csak néhány napig repülhetünk velük

Március végén indultak el a menetrend szerinti járatok. A német SkyHub PAD június 10-től függeszti fel a Pécs és München közötti repülőjáratait.
VG
2026.05.28, 13:59
Frissítve: 2026.05.28, 14:08

A német Skyhub PAD virtuális légitársaság a globális gazdasági hatások és a megemelkedett kerozinárak következményeként június 10-től szünetelteti Pécs és München közötti járatait.

Felfüggeszti Pécs és München közötti járatait a Skyhub PAD / Fotó: Löffler Péter / Dunántúli Napló

A Pécs–Pogány Repülőtér csütörtöki közleménye szerint a járatok hátterét koordináló Skyhub PAD a globális gazdasági hatások és a megemelkedett kerozinárak miatt kénytelen átalakítani működését. A szóban forgó pécsi járatok június 10-től szünetelnek, és noha a közlés szerint ez csak átmeneti intézkedés, a visszatérés időpontját nem közölték – számolt be róla az Airportal.hu.

Azonban június 10-ig a járatok a korábban megszokott rendben üzemelnek, az ezt követő dátumokra szóló foglalások esetében pedig a légitársaság a jogszabályoknak megfelelően visszatéríti a jegyek árát.

A közlemény hozzáteszi, hogy a háttérben máris megkezdődtek az egyeztetések a dán üzemeltetővel (DAT) és a Lufthansával a hosszú távú és stabil folytatás érdekében.

A Világgazdaság március végén írt róla, hogy tizennyolc év szünet után újra menetrend szerinti járatok indultak a Pécs–Pogányi Repülőtérről, miután megérkezett a SkyHub légitársaság első járata Münchenből. Magyar Levente parlamenti államtitkár szerint ez a lépés regionális jelentőségű, és új perspektívákat nyit Pécs, Baranya és a Dél-Dunántúl számára.

Akkor még mindenki optimista volt, hogy a régió gazdasági fejlődését is szolgálja, hogy a Pécs–Pogányi Repülőtér újraindította menetrend szerinti járatait. A közel-kelti konfliktus hullámai azonban könnyen lehet, hogy ebbe a forgatókönyvbe is belerondítanak.

