Életük legizgalmasabb döntésére készülnek Varga Mihályék – erős érvek szólnak mind a két lehetőség mellett

Bár a Magyar Nemzeti Bank (MNB) jövő heti kamatdöntő ülésén várhatóan az alapkamat szintje nem fog változni, ez nem jelenti azt, hogy ne lenne talán az idei év legizgalmasabb döntése a keddi találkozó.

Kamatcsökkentés most még várhatóan nem lesz

Varga Mihály MNB-elnöknek és a monetáris tanácsnak egyáltalán nincs könnyű dolga, hiszen mind a szigorúság, mind a lazítás irányában sokáig lehet sorolni az érveket, miközben az infláció alakulásában egyelőre nem látni az iráni háború nyomán kibontakozó energiaválság jeleit. Ezek a döntéshozókat kétfelé szakító tényezők májusban az ING Bank elemzői szerint még azt eredményezhetik, hogy a jegybank nem változtat az alapkamaton, már csak azért sem, mert

az MNB döntéshozói többször is kommunikálták a legközelebb júniusban megjelenő inflációs jelentés fontosságát az év hátralevő részére nézve.

A szigorúság mellett szólhat Magyarország kitettsége az energiaimport felé, miközben elérkezik a gáztárolók feltöltési időszaka és az olajtartalékok is leapadtak a védett ár eredményeképp. Ráadásul számos területen még életben vannak az árrésstopok és más árkorlátozások, ami a jövőben szintén gyorsíthatja a drágulást. Ehhez társulnak a választást megelőző transzferek a lakosság felé, valamint a voksolást követően megugró fogyasztói bizalom, ami szintén hozzájárulhat a fogyasztás további élénküléséhez és az árak emelkedéséhez.

Varga Mihály szerint lehet, hogy már túl erős a forint

Ugyanakkor Varga Mihály csütörtökön inkább a lazítás mellett szóló érveket sorakoztatott fel, amikor kifejtette, hogy a forint további erősödése érzékenyen érinthet bizonyos gazdasági szereplőket , például az exportőröket. Az új kormány törekvése az euró bevezetésére és az ennek hatására csökkenő hozamok, valamint a forint egyesek szerint már túlzott erősödése, párhuzamosan azzal, hogy az eddigi inflációs adatokban még nem jelent meg a közel-keleti helyzet hatása, így teret nyithat a jegybank kamatcsökkentésére is. Ugyancsak erre utalhat, hogy a múlt héten a javuló piaci és likviditási feltételekre hivatkozva 5,75 százalékról 5,25 százalékra csökkentette devizaswap-instrumentumának implicit kamatlábát a jegybank, ami jelezheti a kamatpálya jövőbeli irányát is.