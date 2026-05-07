Fordul a kocka: Nagy Márton földbe döngölte, Kapitány Istvánra most újra rátámadhat – visszatérhet Magyarország egyik főellensége

Hiába az év eleji kedvező adatok, az iráni háború lassanként begyűrűző hatásai miatt a következő hónapokban romló inflációs kilátásokra kell felkészülni, amit még az erősebb forint sem lesz képes ellensúlyozni – erre hívták fel a figyelmet a Világgazdaságnak nyilatkozó elemzők. Pénteken teszi közzé a Központi Statisztikai Hivatal az áprilisi inflációs adatokat, amelyek első látásra ezúttal is pozitív képet mutathatnak a hazai inflációs folyamatokról, ám a valóságban össztettebb a helyzet.

A Világgazdaság elemzői konszenzusa szerint a februári, közel tíz éves mélypontnak számító 1,4 százalék, majd a márciusi 1,8 százalék után áprilisban az előző év azonos időszakához képest 2,1 százalékkal, míg márciushoz viszonyítva 0,5 százalékkal emelkedtek a fogyasztói árak. Az egyszeri hatásoktól megtisztított, ezért az inflációs folyamatokat jobban tükröző maginfláció is gyorsulhatott, a márciusi 1,9 százalékról 2,3 százalékra.

Ez volt idén már a negyedik egymást követő hónap, amikor a jegybank 3 százalékos célja alatt van az infláció Magyarországon. Azaz másodjára sikerült a leköszönő Nagy Márton nemzetgazdasági miniszternek földbe döngölnie az inflációt, ami még akkor is igaz, ha ebben javarészt külső tényezők, mint a globális élelmiszerárak lefordulása játszott közre, illetve a forint tartós erősödése. Nagyon úgy tűnik azonban, hogy az új gazdasági és energetikai miniszternek, Kapitány Istvánnak is hamarosan meg kell majd küzdnie az inflációs kihívással.

"Bár továbbra is visszafogott másodkörös hatásokkal számolunk, mindez nem jelenti azt, hogy ne lenne árnyomás a magyar gazdaságban" – mondta a Világgazdaságnak Virovácz Péter, az ING Bank vezető elemzője, aki szerint áprilisban 0,6 százalékkal emelkedhettek átlagosan a fogyasztói árak, ami kifejezetten jelentős áremelkedés. Szerinte mivel a védett ár még mindig magasabb, mint a március elején látott üzemanyagár, ez a tétel ismét árfelhajtó hatást gyakorolhatott az átlagos inflációra.