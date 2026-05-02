Ez nem lesz könnyű a magyar gyáraknak: Kapitány István váratlanul bejelentette a Tisza-kormány első gazdasági korlátozását – már június 1-jén életbe lép

Videót közölt a közösségi oldalán Kapitány István, a leendő Tisza-kormány gazdasági minisztere. Ebben kihirdette az első intézkedéseket, sőt, pontos időpontot is közölt a bevezetésükről.

Fotó: Fehér Lovon / Kapitány István / Facebook

Kapitány István először arról beszélt, hogy a választóktól kapott történelmi felhatalmazás után neki kell állniuk felépíteni a működő Magyarországot, aminek egyik legfontosabb pillére a lefulladt gazdasági növekedés beindítása.

Szerinte a gazdaság manőverezése inkább hasonlít egy anyahajóhoz, mint egy vitorláshoz. „Azt nem ígérhetjük, hogy száz nap alatt minden hibát kijavítunk, azt viszont bátran, hogy az első három hónapban a jó irányba kormányozzuk a hajót, amit már a legtöbben érezni fognak.”

Ehhez képest viszont olyan intézkedéseket jelentett be, amelyeknek a magyarországi gyárak és nagy szolgáltatók biztosan nem fognak örülni, ők ugyanis jellemzően eleve munkaerőhiánnyal küszködnek. Igaz, a jelenlegi rossz gazdasági időszakban ez a nyomás mérséklődött.

Kapitány István váratlanul bejelentette a Tisza-kormány első gazdasági korlátozását

Azt mondta, hogy a belső munkatervünkben számításba vették a programjukban tett ígéreteiket. Van, ahol az első hónapokban már látványos eredményeket fognak elérni, van viszont, ahol csak az első lépéseket teszik meg. „Egyet viszont garantálhatok, minden transzparens lesz, és mindent megfelelően el fogunk magyarázni, hogy a döntéseinket mindenki magáénak érezze.”

Sokadjára is elmondta, hogy kiemelten fognak foglalkozni a korrupció kérdésével, és az indokolatlan, túlárazott kifizetéseket azonnal leállítják és felülvizsgálják. Hogy pontosan mire gondolt, azt nem részletezte. Ezzel párhuzamosan kialakítják azokat a kereteket, amelyek biztosítják a közpénzek hatékony felhasználását.

Az általános felsorolást követően nagyon konkrétan bejelentette a Tisza-kormány első gazdasági korlátozását is.

Felülvizsgáljuk a vendégmunkások jogi szabályozását, és június 1-jétől felfüggesztjük a vendégmunkások behozatalát

– hirdette ki Kapitány István.

Egyúttal azt is közölte, hogy felülvizsgálják a Magyarországon működő, jellemzően külföldi beruházók hazai projektjei segítő, illetve különböző fejlesztéseket támogató pénzügyi keretrendszert.