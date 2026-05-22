Deviza
EUR/HUF358,94 -0,07% USD/HUF309,41 +0,06% GBP/HUF415,8 +0,12% CHF/HUF394,17 +0,28% PLN/HUF84,67 -0,05% RON/HUF68,41 -0,16% CZK/HUF14,78 -0,1% EUR/HUF358,94 -0,07% USD/HUF309,41 +0,06% GBP/HUF415,8 +0,12% CHF/HUF394,17 +0,28% PLN/HUF84,67 -0,05% RON/HUF68,41 -0,16% CZK/HUF14,78 -0,1%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX129 728,5 -0,69% MTELEKOM2 622 -0,68% MOL3 828 -2,4% OTP39 800 -0,25% RICHTER12 000 -0,25% OPUS312 +0,65% ANY7 890 0% AUTOWALLIS149,5 +0,34% WABERERS4 620 -0,22% BUMIX9 174,9 -0,38% CETOP4 508,68 +0,46% CETOP NTR2 844,79 +0,46% BUX129 728,5 -0,69% MTELEKOM2 622 -0,68% MOL3 828 -2,4% OTP39 800 -0,25% RICHTER12 000 -0,25% OPUS312 +0,65% ANY7 890 0% AUTOWALLIS149,5 +0,34% WABERERS4 620 -0,22% BUMIX9 174,9 -0,38% CETOP4 508,68 +0,46% CETOP NTR2 844,79 +0,46%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
tragédia
Tiszaújváros
Kapitány István
robbanás
Hernádi Zsolt
Mol

Kapitány István döbbenetes helyszíni videót közölt a tiszaújvárosi Mol-üzem felrobbanásáról: Hernádi Zsolt végig ott állt mellette – „Mikor volt utoljára felújítva?"

Megrázó részletek derültek ki a tiszaújvárosi robbanásról: a detonáció ereje több épület nyílászáróit is kiszakította. Kapitány István szerint minden körülményt kivizsgálnak.
VG
2026.05.22, 21:50

Egy ember meghalt, kilencen megsérültek a Mol tiszaújvárosi telephelyén történt robbanásban. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter a helyszínen kizárta a szabotázs lehetőségét, és közölte: az ország üzemanyag-ellátása továbbra is biztosított.

Kapitány István, Hernádi Zsolt
Helyszíni riportban számolt be Kapitány István a tiszaújvárosi Mol-telepen történt tragédiáról / Fotó: Facebook

Drámai részleteket osztott meg Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter a Mol tiszaújvárosi telephelyén történt robbanás után. A Facebookra feltöltött helyszíni videóban a miniszter több fontos bejelentést is tett, miközben személyesen tájékozódott a mentés és a tűzoltás körülményeiről.

A balesetnek egy halálos áldozata volt, emellett pedig kilenc ember is megsérült. 

A tűzjelzést reggel 8 óra 41 perckor kapták meg a hatóságok. A FER Tűzoltóság kezdte meg az elsődleges beavatkozást, majd a protokoll szerint csatlakozott hozzájuk a tiszaújvárosi és miskolci hivatásos tűzoltóság, valamint a Katasztrófavédelmi Mobillabor és a műveleti szolgálat is.

A videóban elhangzott tájékoztatás szerint a labor mérései kimutatták, hogy ugyan kerültek szennyező anyagok a levegőbe, de azok nem jelentenek veszélyt a lakosságra. A miniszter külön megköszönte a tűzoltók és a mentésben részt vevő egységek munkáját.

Kapitány István: ez a baleset nem ismétlődhet meg

A miniszter egyértelműen kijelentette: a szabotázsakció lehetősége kizárható. Ez különösen fontos kijelentés annak fényében, hogy az utóbbi időszakban Európa-szerte több energetikai és ipari létesítmény biztonsága is kiemelt figyelmet kapott.

A helyszíni felvételeken jól látható a robbanás pusztítása. A robbanás ereje több környező épületet is megrongált, több helyen beszakadtak vagy kiszakadtak a nyílászárók.

A videóban szó esett az érintett üzem karbantartási állapotáról is. A Mol képviselője arról beszélt, hogy az adott rendszert tavaly újították fel, és rendszeres karbantartási ciklusok zajlanak. 

Elhangzott az is, hogy egy nagyszabású, 300 millió dolláros élettartam-hosszabbítási projekt fut az üzemben, amely még 2019-ben indult, és több ütemben zajlik 2022, 2024 és 2027 között.

A miniszter közölte, hogy vizsgálóbizottság áll fel az eset körülményeinek feltárására, amelybe a Gazdasági és Energetikai Minisztérium is delegál szakértőt. A vizsgálat eredményeit a Mol elnök-vezérigazgatója és a gazdasági és energetikai miniszter kapja majd meg, a megállapításokról pedig tájékoztatják a nyilvánosságot.

Kapitány István részvétét fejezte ki az elhunyt családjának, és hangsúlyozta: a tragédia tanulságait le kell vonni annak érdekében, hogy hasonló baleset soha többé ne fordulhasson elő.

Mol: dollárszázmilliókra rúghat a kár, a biztosítás segíthet – kimondták az elemzők, mi lesz a részvénnyel a tiszaújvárosi robbanás után

Az Erste elemzői gyorsbecslést adtak a tiszaújvárosi üzemben történt pénteki robbanás várható anyagi és tőkepiaci következményeiről. A Mol vegyipari termelése valószínűleg nem áll le teljesen, bár számottevően csökkenhet.

 

Országszerte

Országszerte
1252 cikk

 

 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu