Kapitány István döbbenetes helyszíni videót közölt a tiszaújvárosi Mol-üzem felrobbanásáról: Hernádi Zsolt végig ott állt mellette – „Mikor volt utoljára felújítva?"

Egy ember meghalt, kilencen megsérültek a Mol tiszaújvárosi telephelyén történt robbanásban. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter a helyszínen kizárta a szabotázs lehetőségét, és közölte: az ország üzemanyag-ellátása továbbra is biztosított.

Helyszíni riportban számolt be Kapitány István a tiszaújvárosi Mol-telepen történt tragédiáról / Fotó: Facebook

Drámai részleteket osztott meg Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter a Mol tiszaújvárosi telephelyén történt robbanás után. A Facebookra feltöltött helyszíni videóban a miniszter több fontos bejelentést is tett, miközben személyesen tájékozódott a mentés és a tűzoltás körülményeiről.

A balesetnek egy halálos áldozata volt, emellett pedig kilenc ember is megsérült.

A tűzjelzést reggel 8 óra 41 perckor kapták meg a hatóságok. A FER Tűzoltóság kezdte meg az elsődleges beavatkozást, majd a protokoll szerint csatlakozott hozzájuk a tiszaújvárosi és miskolci hivatásos tűzoltóság, valamint a Katasztrófavédelmi Mobillabor és a műveleti szolgálat is.

A videóban elhangzott tájékoztatás szerint a labor mérései kimutatták, hogy ugyan kerültek szennyező anyagok a levegőbe, de azok nem jelentenek veszélyt a lakosságra. A miniszter külön megköszönte a tűzoltók és a mentésben részt vevő egységek munkáját.

Kapitány István: ez a baleset nem ismétlődhet meg

A miniszter egyértelműen kijelentette: a szabotázsakció lehetősége kizárható. Ez különösen fontos kijelentés annak fényében, hogy az utóbbi időszakban Európa-szerte több energetikai és ipari létesítmény biztonsága is kiemelt figyelmet kapott.

A helyszíni felvételeken jól látható a robbanás pusztítása. A robbanás ereje több környező épületet is megrongált, több helyen beszakadtak vagy kiszakadtak a nyílászárók.

A videóban szó esett az érintett üzem karbantartási állapotáról is. A Mol képviselője arról beszélt, hogy az adott rendszert tavaly újították fel, és rendszeres karbantartási ciklusok zajlanak.

Elhangzott az is, hogy egy nagyszabású, 300 millió dolláros élettartam-hosszabbítási projekt fut az üzemben, amely még 2019-ben indult, és több ütemben zajlik 2022, 2024 és 2027 között.

A miniszter közölte, hogy vizsgálóbizottság áll fel az eset körülményeinek feltárására, amelybe a Gazdasági és Energetikai Minisztérium is delegál szakértőt. A vizsgálat eredményeit a Mol elnök-vezérigazgatója és a gazdasági és energetikai miniszter kapja majd meg, a megállapításokról pedig tájékoztatják a nyilvánosságot.