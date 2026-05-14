befizetési kötelezettség
fellebbezés
városi költségvetés
államkassza
Kecskemét
szolidaritási hozzájárulás

A kormányhoz fordul a fideszes megyeszékhely, hogy csökkentse a szolidaritási adóját – négy milliárd forint elengedését kérik

A tét 3,82 milliárd forint, amelyet fejlesztésekre és működésre fordítana a város. Kecskemét vezetése szerint túl messzire ment az állami elvonás rendszere, ezért újabb mérséklési kérelmet nyújtanak be.
VG
2026.05.14, 21:33

Kecskemét ismét a szolidaritási hozzájárulás mérséklését kéri, miután idén már 7,64 milliárd forintos befizetési kötelezettséget írtak elő a városnak. A közgyűlés egyhangú döntéssel támogatta, hogy a fennmaradó 3,82 milliárd forintot ne kelljen befizetni az államkasszába – írta a baon.hu.

Egyre nagyobb terhet jelent Kecskemétnek a szolidaritási hozzájárulás, amely idén már 7,64 milliárd forintra nőtt / Fotó: BANCZIK ROBERT / Visit Hungary

Újra nekimegy az állami elvonások rendszerének Kecskemét. A város közgyűlése csütörtökön döntött arról, hogy ismét kérelmet nyújtanak be a szolidaritási hozzájárulás mérséklésére, miután 2026-ban már 7,64 milliárd forint befizetésére kötelezték az önkormányzatot.

A városvezetés most azt szeretné elérni, hogy a még be nem fizetett 3,82 milliárd forintot engedje el a minisztérium. 

Emellett azt is kérik, hogy 2027-től teljes egészében vizsgálják felül a rendszer alkalmazását Kecskemét esetében.

A szolidaritási hozzájárulás az a központi elvonási forma, amelyet a magasabb iparűzési adóbevétellel rendelkező önkormányzatok fizetnek be az államnak. Az ebből származó pénzt a gyengébb pénzügyi helyzetben lévő települések támogatására fordítják. Kecskemét esetében azonban az összeg az elmúlt években drasztikusan emelkedett.

A városnak idén négy részletben kellene teljesítenie a befizetést:

  • januárban már 917 millió forintot átutaltak;
  • áprilisban pedig újabb 2,9 milliárd forintot fizettek be.
  • Ezután júliusban ismét 917 millió;
  • októberben pedig további 2,9 milliárd forint következne.

Kecskemét nem tud lépést tartani a követelésekkel

A városvezetés szerint az elvonás mértéke már túlmutat a méltányos teherviselésen. Szemereyné dr. Pataki Klaudia polgármester előterjesztésében azt hangsúlyozta, hogy Kecskemét az elmúlt években tudatos gazdaságpolitikát folytatott. A város alacsony helyi iparűzési adóval próbálta idecsábítani a beruházókat, miközben jelentős ipari fejlesztések valósultak meg.

A stratégia működött: Kecskemét gazdasági teljesítménye nőtt, az iparűzési adóbevételek emelkedtek, ezzel együtt azonban a szolidaritási hozzájárulás összege is egyre magasabb lett. A városvezetés szerint emiatt egyre kevesebb pénz marad helyben fejlesztésekre és működésre.

A polgármester emlékeztetett arra is, hogy nem először fordulnak a kormányhoz segítségért. Már 2021-ben kérte a pénzügyminisztertől a hozzájárulás mérséklését vagy eltörlését, majd 2023-ban ismét kezdeményezte a rendszer felülvizsgálatát. Akkor a város a megnövekedett infrastrukturális fejlesztési igényekre hivatkozott.

Az előterjesztés szerint ezeknek a korábbi lépéseknek volt eredménye. 

A kormány korábban több formában is támogatást nyújtott Kecskemétnek, például belterületi útépítésekhez, illetve a Versenyképes Járások Programon keresztül részben kompenzálta az elvonásokat.

Most azonban ismét jelentős pénzügyi nyomás nehezedik az önkormányzatra: a dokumentumban külön kiemelték, hogy folyamatosan nőnek a városi működés költségei. Egyre több pénzt emésztenek fel az út- és járdafelújítások, a kerékpárutak fejlesztése, a közvilágítás fenntartása, valamint a szociális és köznevelési feladatok.

Különösen nagy terhet jelent a közösségi közlekedés finanszírozása, mivel a Kecskeméti Közlekedési Központ Kft. működtetése az elmúlt években folyamatosan drágult, és 2025-ben már meghaladta a 3 milliárd forintot. 

A város szerint a költségek tovább nőhetnek.

A polgármesteri előterjesztés szerint, ha a fennmaradó 3,82 milliárd forint helyben maradna, abból több fejlesztést hitelfelvétel nélkül is meg lehetne valósítani. Emellett stabilabbá válhatna az önkormányzati intézményrendszer működése, és könnyebben finanszírozható lenne a közlekedés, illetve az infrastruktúra fenntartása is.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
