Itt a lista: ezekre a helyekre utaznak legszívesebben a magyarok pihenni

Néhány hónap alatt teljesen átrendeződött a hazai turisztikai toplista: tavasszal még Budapest vonzotta a legtöbb utazót, nyárra azonban Siófok vette át a vezetést. A kedvelt úti célok között egyre nagyobb súlyt kapnak a balatoni és fürdővárosi célpontok, miközben a magyarok hosszabb pihenéseket terveznek.
2026.05.30, 17:08
Frissítve: 2026.05.30, 18:07

Jelentős átrendeződés figyelhető meg a belföldi turizmusban a szezonváltással: míg a tavaszi hónapokban a kedvelt úti célok között a kulturális és városi kikapcsolódás dominált, a nyári előfoglalások alapján már a vízpartok és a fürdővárosok vették át a vezetést – jelezte a Szallas.hu legfrissebb összesítésére hivatkozva az Origo. 

Míg a tavaszi hónapokban a kedvelt úti célok között a kulturális és városi kikapcsolódás volt a döntő, a nyári előfoglalások alapján már a vízpartok és a fürdővárosok vezetnek

Tavasszal még ezek voltak a kedvelt úti célok

A tavaszi időszakban a belföldi utazók első számú kedvence a főváros volt, amelyet Eger és Pécs követett a népszerűségi listán. 

A top tízbe emellett 

  • Szeged, 
  • Siófok, 
  • Gyula, 
  • Miskolc, 
  • Nyíregyháza, 
  • Hajdúszoboszló és
  • Balatonfüred tudott bekerülni. 

A tavaszi utazások során a magyarok harmada hotelt választott, míg az apartmanok 27, a vendégházak 22, a panziók 13 százalékos részesedést értek el – írta meg a portál. A cikkből ezenfelül még az is kiderül, hogy mennyit költöttek átlagosan tavasszal belföldi utazásra a magyarok, és hová utaznak majd nyáron. 

