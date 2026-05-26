Vitézy Dávid bejelentette: ezek a járművek ingyen használhatják a magyar autópályákat, nem kell útdíjat fizetniük – itt vannak a következményei a kelenföldi összeomlásnak

A Kelenföldi pályaudvaron 2026. május 25-én, hétfő délután gyulladt ki egy villamos mozdony. A katasztrófavédelem közlése szerint a fővárosi hivatásos tűzoltók több egysége vonult a helyszínre, a jármű erősen füstölt, az oltást teljes légzésvédelem mellett végezték. A tűzoltói beavatkozás idejére a pályaudvar forgalmát korlátozták, a felsővezetéket áramtalanították, majd a mozdony elvontatása után a katasztrófavédelem engedélyezte az áram visszakapcsolását.

A kelenföldi mozdonytűznek jár utána Vitézy Dávid / Fotó: Balogh Zoltán / MTI

Kelenföld: több, mint vasútállomás

Kelenföld nem egyszerűen egy budapesti állomás, hanem a dunántúli vasúti közlekedés egyik kulcspontja. A fennakadás érintette a győri, a székesfehérvári, az észak- és dél-balatoni, valamint a pécsi vonalakat is. A MÁV tájékoztatása szerint az esti órákban fokozatosan csökkenhettek a késések, a menetrend helyreállása pedig

hétfő éjszakára volt várható.

Vitézy Dávid közlekedési miniszter a helyszínről közzétett beszámolójában azt írta, hogy egy 27 éves, bérelt mozdony gyulladt ki, amelyet még a Lázár János által vezetett tárca idején béreltek. A miniszter szerint az eset nemcsak egy műszaki hiba volt, hanem annak a jele is, hogy a vasúti járműállomány megújítása és az üzemzavarok kezelése egyszerre vált sürgető feladattá. A mozdony pontos műszaki állapotáról, a tűz konkrét okáról és a bérleti konstrukció részleteiről ugyanakkor egyelőre nem jelent meg teljes körű hivatalos vizsgálati összegzés, ezért ezekben a kérdésekben a végleges megállapításokra még várni kell.

Elavult szerelvényekkel közlekedünk az országban

A kelenföldi eset felveti a kétségeket a vasúti eszközpark állapotával kapcsolatban. Vitézy Facebook-videóban elmondta, hogy Magyarországon évek óta visszatérő probléma, hogy a járművek egy része elöregedett, miközben az új beszerzések lassan haladnak, a bérleti megoldások pedig csak átmenetileg enyhítik a kapacitáshiányt. Egy bérelt, használt mozdony alkalmazása önmagában nem rendkívüli a vasúti piacon, de ha egy ilyen jármű meghibásodása órákra megbénít egy stratégiai állomást,

az már túlmutat az adott eszközön.

A második kérdés az üzemzavar-kezelés. Egy tűzesetnél a biztonság elsőbbsége nem vitatható: a katasztrófavédelemnek minden olyan intézkedést meg kell tennie, amely az utasok, a dolgozók és a beavatkozó egységek védelmét szolgálja. Ugyanakkor az is látszik, hogy egy Kelenföld méretű vasúti csomópont lezárása pillanatok alatt országos hatású menetrendi zavarrá nőhet.