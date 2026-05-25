Kerozinhiány: megszólalt a Mol Ferihegy ellátásáról – ezen múlhat több százezer magyar nyaralása
A hazai repülőgépüzemanyag-ellátás stabil és zavartalan. A vállalat szerint folyamatosan biztosítják a repülőterek és a partnereik számára szükséges kerozinmennyiséget, az ellátási láncok működése biztonságos, fennakadásokra nem kell számítani – közölte a Mol a Telexszel.
A Mol finomítói és logisztikai rendszerei megfelelő kapacitással működnek, így a vállalat képes kezelni a piaci kihívásokat és az esetleges nemzetközi ellátási nehézségeket, és mindent megtesz annak érdekében, hogy a szolgáltatások továbbra is megbízhatóan működjenek – írta a magyar olajipari vállalat.
A 24.hu-nak a HungaroControl vezérigazgatója, Turi Ferenc elmondta, hogy a Hormuzi-szoros blokádja miatt Európa kerozinellátásának ma körülbelül a 20 százaléka nincs megoldva.
Szerinte kerozin ugyan van, de nincs belőle elég. Az idei forgalmat plusz 6–7 százalékos forgalomnövekedéssel tervezték, tehát nemhogy erre, de a 2025-ös forgalomra sincs elegendő mennyiségű kerozin.
Turi szerint július környékére derülhet ki, hogy tovább mélyül-e az iparág krízise.
Tiszta vizet öntöttek a pohárba a légitársaságok: nem lesz kerozinhiány, megmenekülhet a nyári turisztikai szezon
Mint a Világgazdaság múlt héten beszámolt róla, az európai légitársaságok és olajfinomítók egyre inkább bíznak abban, hogy a kontinens elkerülheti a repülőgép-üzemanyag akut hiányát a nyári szezonban. A finomítók maximálisra növelték termelésüket, az importszállítmányok bővültek, a kormányok pedig stratégiai tartalékaikat is megnyitották.
A Ryanair vezérigazgatója, Michael O’Leary azt nyilatkozta: nem aggódik az európai kerozinhiány miatt. Hozzátette: egy-két hónappal ezelőtt még valós volt a félelem, de az Egyesült Államokból, Nyugat-Afrikából és Norvégiából érkező szállítmányok, illetve egyes közép-európai légitársaságok oroszüzemanyag-vásárlásai együttesen biztosítják a kontinens ellátását.
A Wizz Air vezérigazgatója, Váradi József szerint az emelkedő árak fájdalmasak, de segítették az alkalmazkodást, mivel Európa növelte az amerikai és nigériai exportot. „Az ilyen piaci ár mozgásba hozza az erőket” – fogalmazott.
A légitársaságok menetrend-kiigazításai segítenek: az idei második negyedévben az európai kerozinkereslet 2 százalékkal mérséklődött a veszteséges járatok törlése miatt. A British Airways az egész nyári menetrendjéhez elegendő beszállítóról számolt be, az Air France pedig több hónapos tartalékot említett reptereire vonatkozóan.
A finomítók szerint a csúcsszezon így is stressztesztet jelent majd az ágazatnak, ugyanakkor több olajvállalat is úgy véli: nem valószínű, hogy bekövetkezik az a forgatókönyv, amelytől a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) heteken belüli hiányt vizionált. A spanyol Repsol közölte: az idei évre vonatkozó kerozintermelését 20-25 százalékkal növelte az előző év azonos időszakához képest, miután átállította finomítóit a magasabb kerozinhozamú feldolgozásra.
Több nagy reptér és finomító, köztük az isztambuli és a portugál Galp is maximális üzemanyag-kibocsátásról és több forrásból történő beszerzésről számolt be, kizárva a közelgő hónapokban várható zavarokat. Elemzők szerint az európai finomítói hozamnövekedés hozzávetőleg napi 100 ezer hordó kerozinnal egészítheti ki a kínálatot, ez az iráni háború előtt a Közel-Keletről importált mennyiség mintegy 20 százaléka.