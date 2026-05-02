Otthoni klíma vásárlása: így kell választani a készülékek közül, hogy ne járjunk pórul – ezek a legfontosabb szempontok

Az egyre melegebbé váló nyarak hatására Magyarországon is egyre jobban terjed a klímák használata a háztartásokban. A megfelelő készülék kiválasztásakor azonban rengeteg szempontot kell mérlegelni. Ehhez próbálunk meg támpontokat nyújtani.
VG
2026.05.02, 17:45
Frissítve: 2026.05.02, 18:01

A megfelelő klímaberendezés kiválasztása komplex feladat, számos technikai és kényelmi szempontot figyelembe kell venni a hosszú távú elégedettség érdekében. Ha csupán az ár alapján választunk, az nagy csalódást okozhat – mutat rá az Origo cikke. 

20250717_panel_002_VZ, klíma
A klíma felszerelését bízzuk  hivatalos  szakemberre / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A helyiség mérete és a belmagasság fontos tényező. Kérdés az is, hogy egyetlen klímával további szobákat is szeretnénk-e hűteni, illetve fűteni. Ezek alapján tudjuk a megfelelő teljesítményt kiválasztani. 

A megfelelő hűtőteljesítmény meghatározásakor nemcsak a helyiség térfogatát, hanem például az ablakok számát és a helyiségben lévő hőkibocsátó eszközök számát is célszerű számításba venni. Vegyük figyelembe a különböző hőnyereségeket, például a konyhából a főzés során keletkező hőt. Ebből is adódik, hogy jobb, ha van teljesítménytartalék.

Mindenképpen inverteres klímát válasszunk, mivel ezek szabályozzák a kompresszor fordulatszámát, energiatakarékosabbak, halkabbak és tartósabbak. Számos modell képes a levegő szűrésére, párásítására vagy páramentesítésre.

A klíma kiválasztásakor a legfontosabb szempontok a következők:

  • Teljesítmény és méretezés (kilowatt): Minél nagyobb a helyiség, annál nagyobb hűtőteljesítményre van szükség. A szokásos teljesítménytartomány minden típusú klímaberendezés esetében 1,5 és 14 kilowatt között mozog. A legfontosabb tényező a helyiség alapterülete, belmagassága, a szigetelés minősége, az ablakok felülete és fekvése. Általánosságban 10 négyzetméterenként kb. 1 kilowatt hűtőteljesítménnyel lehet számolni, de a pontos méretezéshez szakember javasolt.
  • Felhasználási cél (hűtés vs. fűtés): Csak nyári hűtésre keresünk eszközt, vagy szeretnénk a tavaszi/őszi átmeneti időszakban, esetleg télen is fűteni vele? Fűtésre optimalizált klíma szükséges, ha a fő fűtési szezonban is használnánk.
  • Energiahatékonyság (SEER/SCOP): Minél magasabb a SEER (hűtési) és SCOP (fűtési) érték, annál gazdaságosabb az üzemeltetés. Az inverteres technológia ma már alapelvárás az alacsonyabb fogyasztásért. Lehetőség szerint válasszuk legalább az A vagy a még jobb A+ kategóriát. A legjobb készülékek A+++ energiahatékonysági besorolással rendelkeznek. Mivel a légkondicionáló legalább néhány órán keresztül folyamatosan üzemelni fog, jobb, ha hatékonyabb modellt választunk.
  • Zajszint: Különösen hálószobákban fontos a halk működés (beltéri egység zajszintje dB-ben). A minimális zajszint körülbelül 20 dB, de ez egy csúcsminőségű, éjszakai üzemmódban működő split klímaberendezésre vonatkozik. A 30 dB kicsit gyakoribb, és a legtöbb klímaberendezés zajszintje 40 dB körül mozog. A mobil légkondicionálók zajosabbak, ritkán érik el az 50 dB alatti értéket.
  • Klíma típusa: Az oldalfali split klíma (leggyakoribb), parapet (radiátor szerű), vagy esetleg multi split berendezés (egy kültéri, több beltéri egység). 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu