Megszűnhetnek a kormányhivatalok és a kormányablakok: teljesen átalakíthatja az ügyintézést a Tisza-kormány – figyelmeztetést adott ki a főispán

Két forgatókönyv lehetséges a magyar államigazgatás, azaz a kormányhivatalok és a kormányablakok jövője kapcsán, a jelek pedig baljósak – erről beszélt a Pest vármegyi főispán a Világgazdaságnak. Tarnai Richárd mandátuma – ahogy a többi főispáné is – az új országgyűlés megalakulásával szűnik meg.

A távozó vezető emlékeztetett rá, hogy a jelenlegi kormányhivatai struktúra még 2011 januárjában jött létre, akkor indultak el az első kormányablakok. Ezzel az egész országban egy egységes ügyfélszolgálati rendszer jött létre: Nyíregyházától Sopronig bárki, bárhol intézheti az ügyét, nincs helyhez kötöttség. Minden államigazgatási feladat elérhető, ez közel 2900 különböző ügyet jelent.

Az átadás-átvétel a kormányhivatalokban ezekben az órákban zajlik a főispánok és a főigazgatóik között. Utóbbiak veszik át az irányítást egészen addig, amíg az új vezető meg nem érkezik. "Nem ismert, kineveznek-e új főispánokat. Csak a sajtóhírekre tudunk támaszkodni. A leendő miniszterelnök malíciózus megjegyzéseket tett a főispánokra, elfelejtve azt, hogy még Szent István hozta létre az intézményt, amely – a kommunizmus pár évtizedét leszámítva – mintegy ezer éven keresztül működött" – fogalmazott.

Tarnai Richárd szerint a legnagyobb probléma, hogy senki nem keresi a területi közigazgatásban dolgozó kollégákat és ez bizonytalanságot gerjeszt. A területi közigazgatás jövőjéről alig esik szó, ezért egymást érik a kérdőjelek. Két lehetőség van:

vagy ez a struktúra marad, ami 2011 óta működik és semmiféle szakmai kritika nem érte az elmúlt 16 évben egyik politikai oldalról sem, vagy pedig visszaáll a 2010 előtti, dekoncentrált szervek struktúrája, amikor kétszer annyian dolgoztak az államigazgatásban, mint most.

A főispán szerint az, hogy a mostani kormányhivatalra/kormányablakra épülő szisztémát nem érte kifogás, nagyon fontos szempont, ezért lenne érdemes megtartani. "Bölcsen tenné az új kormány, ha szabad tanácsot adnom, ha továbbvinné, és akkor az ügyfelek továbbra is el tudják intézni az ügyeiket gyorsan, kötöttség nélkül."