Különleges darabbal bővül az egyik budapesti múzeum gyűjteménye: most bárki megtekintheti a repüléstörténeti csodát

Az Aeroplex egy Rolls-Royce hajtóművet adományozott az intézménynek. A Közlekedési Múzeum Kőbányán nyit időszaki kiállítást.
VG
2026.05.11, 17:26
Frissítve: 2026.05.11, 18:00

Különleges repülőgép-alkatrészt adományozott a Közlekedési Múzeumnak az Aeroplex. Négy évtized szolgálat után kiállítási látványosságként folytatja pályafutását a Rolls-Royce RB211 hajtómű, a vállalat hangárjából egyenesen a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum új kiállítására került.

Logisztikai kihívás volt a hajtómű eljuttatása a Közlekedési Múzeumba / Fotó: Aeroplex Kft.

A múzeum Kőbányán nyit időszaki kiállítást, az Északi Járműjavító területén, a biztonságos és kooperatív közlekedés témáját körbejárva. A tárlat egyik kiemelt látványossága egy nagyméretű, modern gázturbinás hajtómű, amely még egy évvel ezelőtt is aktív szolgálatban volt a DHL egyik Boeing 757-esén. A hajtóművet azóta kivonták a forgalomból, a légitársaság hozzájárulásával pedig az Aeroplex a múzeum részére adományozta.

A Rolls-Royce RB211 típusú hajtómű a sugárhajtású repülés egyik mérföldköve, amelyet a brit mérnöki innováció és megbízhatóság jelképének tartanak. A motort több ikonikus, főként hosszú távú utasszállító repülőgépen alkalmazták. Az első és legismertebb típus a Lockheed L-1011 TriStar volt, amelyhez eredetileg kifejlesztették. Később az RB211 különböző változatai megjelentek a Boeing 747 egyes verzióin, valamint a Boeing 757 és 767 típusokon is.

Tavaly még repült, idén már a Közlekedési Múzeumban várja a látogatókat

A hajtómű egészen 2025 júliusáig állt aktív szolgálatban, amikor az üzemeltetési ciklus végéhez érve kivonták a forgalomból. A DHL hozzájárulásával ennek a hajtóműnek a párja szintén Budapesten maradt, az Aeroplex Képzési Központjában a jövő szakembereinek gyakorlati képzését segíti.

„Egy ilyen hajtómű nemcsak műszaki tárgy, hanem több évtizednyi repüléstörténet lenyomata. Büszkék vagyunk rá, hogy ezt a tudást és élményt most kézzelfogható módon adhatjuk tovább a nagyközönségnek. Külön köszönettel tartozunk partnerünknek, a DHL-nek a támogatásért” – emelte ki Demény Árpád, az Aeroplex ügyvezető igazgatója.

Impozánsok a Rolls-Royce RB211 hajtómű méretei / Fotó: Aeroplex Kft.

Az Aeroplexnek nem ez az első közös munkája a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeummal. A vállalat az éppen két évvel ezelőtt kiállított An-2-es repülőgép felújításában nyújtott segítséget. A hajtómű mellett ez a gép is megtekinthető lesz a kiállításon.

